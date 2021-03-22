"بنك المغرب" يضخ تسبيقات بـ26,1 مليار درهم

قال بنك المغرب إنه ضخ، خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و17 مارس الجاري، ما مجموعه 71.3 مليارات درهم.

ويتعلق الأمر 26.1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15.9 مليارات درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27.7 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و1.6 مليارات درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.

على مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4.4 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1.5 في المائة في المتوسط،.

ولفت البنك المركزي المغربي الانتباه، أيضا، إلى أنه ضخ مبلغ 26.8 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 17 مارس الجاري؛ بتاريخ للاستحقاق محدد في 18 مارس.