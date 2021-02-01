بنك المغرب يضخ تسبيقات بـ28,4 مليارات درهم

ضخ بنك المغرب خلال الفترة ما بين 21 و27 يناير الجاري ما مجموعه 74.6 مليارات درهم، من بينها 28.4 على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، بناء على طلب عروض.

كما ضخ البنك المركزي، وفق نشرة مؤشراته الأسبوعية، 15.5 مليارات درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و26.7 مليارات درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ خلال هذه الفترة 6.2 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي عند معدل 1.5 في المائة.

وأورد بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 25.7 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 27 يناير (تاريخ الاستحقاق 28 يناير).