بنك المغرب يضخ تسبيقات بـ73,4 ملايير درهم

أفادت المذكرة الأسبوعية لبنك المغرب أن هذا الأخير ضخ ما مجموعه 73,4 مليارات درهم؛ منها 28,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15,9 مليارات درهم على شكل عمليات المعاشات المسلمة، و27,7 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و1,6 مليارات درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.

وبلغ متوسط حجم التداول اليومي، على مستوى السوق البنكية، 3,4 مليارات درهم؛ بينما استقر المعدل البنكي، خلال الفترة ما بين 4 و10 مارس الجاري، في 1,5 في المائة في المتوسط.

وأوضحت المذكرة أن البنك المركزي ضخ مبلغ 26,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، خلال طلب العروض ليوم 10 مارس (تاريخ الاستحقاق 11 مارس).