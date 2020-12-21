سعر الدرهم يرتفع أمام الأورو والدولار الأمريكي

ارتفع سعر صرف الدرهم أمام الأورو بنسبة 0.30 في المائة، وبنسبة 0.86 في المائة أمام الدولار، في الفترة الممتدة ما بين 10 و16 دجنبر 2020، وفق ما أورده بنك المغرب في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية.

وأورد البنك المركزي أنه، خلال هذه الفترة المرتبطة بشهر دجنبر الجاري، لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

كما أشار المصرف إلى أنه يوم 11 دجنبر الجاري ظلت الأصول الاحتياطية مستقرة في حدود 291.4 مليارات درهم، بانخفاض قدره 0.1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاع بـ16.4 في المائة على أساس سنوي.