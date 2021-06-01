بنموسى: النموذج التنموي الجديد يفتح المجال أمام مغرب مزدهر ودولة قوية

بنموسى: النموذج التنموي الجديد يفتح المجال أمام مغرب مزدهر ودولة قوية
صور: و.م.ع
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 13:55

قال شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إن الطموح الوطني الذي يسعى إليه المغاربة يتمثل في مغرب مزدهر قادر على خلق الثروات وتوزيعها وتطوير الكفاءات وتأهيلها، ودامج لكل المواطنات والمواطنين في إطار العدالة الاجتماعية والإنصاف.

وذكر بنموسى خلال عرض قدمه في البرلمان حول نتائج التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن كل الفاعلين في العمل التنموي بالمغرب لديهم قناعة بأن هناك حاجة إلى الانتقال السريع نحو نموذج تنموي جديد يفتح المجال لتحقيق الطموح الوطني.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا الطموح يرتكز على رهانات أساسية يمكنها أن تجعل المغرب ينجح في تحقيقه من خلال مرجعية التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي، أي دولة المؤسسات التي تهتم بالجوانب الاستراتيجية والتقنين وحماية المواطنين وتفتح المجال لتحرير الطاقات.

وأكد رئيس اللجنة الملكية أن “الدولة القوية التي نطمح إليها لا تعني أن الدولة يجب أن تقوم بكل الأدوار، بل دورها يكمن في الحفاظ على الجانب الاستراتيجي ووضع الإطار التنظيمي الذي يساعد كل الأطراف للعب دورها”.

وأضاف بنموسى أن “الدولة القوية يجب أن يقابلها مجتمع قوي، يعني مجتمعا معبأ يتمتع بتكافؤ الفرص ومبنيا على تطوير القدرات، ومواطنين يأخذون المبادرة للاجتهاد والابتكار لتحرير الطاقات المتوفرة في كل المناطق”.

واعتبر رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أن الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد يقوم على رافعات أساسية، منها جهاز إداري متجدد يعزز الثقة مع المواطنين ويخلق الإطار المناسب لكي ينمو الاقتصاد من خلال خدمات القطاع العام، بما فيها الإدارة والمقاولات العمومية.

وبالإضافة إلى الجهاز الإداري المتجدد، أشار بنموسى إلى ضرورة الاهتمام بالرقميات، قائلا في هذا الصدد: “لا نعتبر الرقميات أمرا تقنيا فقط، بل لها أيضا قدرة على تحقيق التحول في الاقتصاد والعلاقة بين المواطن والإدارة”.

وبخصوص تنفيذ مقتضيات النموذج التنموي الجديد، قال رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي إن التقرير اقترح ميثاقا وطنيا من أجل التنمية لتوفير التوافق بين مختلف الفاعلين بخصوص الأهداف المشتركة والمرجعيات التي يجب الارتكاز عليها.

كما أشار إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد اقترحت إحداث آلية جديدة تحت إشراف الملك لمواكبة مشروع النموذج التنموي الجديد، من خلال التتبع والتحفيز، في إطار القواعد الدستورية ومسؤولية كل الأطراف.

وختم بنموسى عرضه أمام البرلمانيين بالقول إن “الطريق نحو التنمية ليست سهلة، لذلك يجب على كل طرف أن يعتبر أن هذا المجهود يجب أن يكون دائما ويغلب المصلحة العامة على المصلحة الفئوية لتحقيق أمل وحلم كل المغاربة”.

الاقتصاد العدالة الاجتماعية النموذج التنموي شكيب بنموسى

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

34
  • محمد منصوري
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:01

    لا وجود لنموذج تنموي ما دامت نسبة الأمية هي 40٪.التنمية هي التعليم ،التعليم ثم التعليم.«إقرأ»

    29
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • saidraiesamrani
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:02

    لاننتضر خمسة عشر عاما على غرار المخططات الخماسية التي نهجها المغرب طيلة السنوات الماضية ولم تعط شيئا يذكر،كذلك النمودج التنموي الفارط والذي لم يعط اية نتيجة تذكر بل فشل فشلا كبيرا ،وها نحن مع هذا النمودج الحالي .

    20
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Marroqui
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:03

    نتمنى من الله ان يسود العدل و المساواة و يزدهر بلدنا في شتى المجالات.. و التطورات الاخيرة مع الجيران تؤكد اننا محاطون بجيران السوء..ولهذا وجب التضامن فيما بيننا.. عاش المغرب حرا ابيا

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • دولة مؤسسات
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:06

    نتمنى ان تكون كدلك لجنة خاصة في المغرب لمحاربة مافيا العقارات اللتي أكلت ومازالت تأكل الحرام وأموال الناس بالباطل وبمشاركة فساد المساطر الإدارية

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن حق
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:08

    حنا رخاصنا المعقول كلشي عندنا والمسؤول لمدارش خدمتو وسرق فلوس الدولة ولستعمل السلطة ديالو وستغل الوضيفة ديالو لاغراض شخصية .خاصنا قانون لهاد الناس شي فصل من 20 عام لفوق ونزع الاملاك يرجعو للدولة ونقصو للناس لكيتخلصو ب 10 المليون ونزيدو لكيشد 1500 درهم من غير هادشي والله المغرب لطلع

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • تايكة غرماد
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:08

    كيف يمكن نجاح مخطط وجميع الظروف التي ادت الى الفشل الذريع لمختلف المخططات السابقة لا زالت قاءمة ؟؟
    منها غياب ارادة سياسة من فرق لاصلاح الاليات تكريس ضروف اللاعقاب تغول رموز الفساد السياسي والسلطوي توسيع الهوة بين الشعب ومن بيدهم الامر انعدام المصداقية تفشي الفساد والريع !! وعلى الاخص انعدام دولة المؤسسات وغياب استقلال القضاء !؟
    اذا مع هذه الوضعية كل كلام هو مجرد الضحك على الذقون وتكريس قاعدة نيني يامومو

    18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد اللطيف
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:10

    اللي سمعكم كتهضرو اقول معرفت شنو، قهرتونا بالشعارات الخاويين

    16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بطالي
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:10

    قهرتونا بالشعرات راه الشعب كيعاني في الصمت لا حول ولا قوه الا بالله

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • tarik
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:11

    وأضاف بنموسى أن “الدولة القوية يجب أن يقابلها مجتمع قوي، يعني مجتمعا معبأ يتمتع بتكافؤ الفرص ومبنيا على تطوير القدرات، وووووو
    مجتمع قوي لا يولد المجتمع القوي يصنع من طرف مسيرين اكفاء و خطط مدروسة مثلا: التعليم الاجباري، الحق في الصحة ، السكن الامن ووووو هل عندنا هاد شي ؟ لا ثم لا اذن يبقى النموذج عبارة عن حبر على ورقة….

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Falcon
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:12

    Le nouveau modèle, l’ancien modèle, 2035 puis 2050 et encore 2100, tant que durant toutes les années brûlées pour le premier modèle rien n’a été fait, on ne peut pas espérer un bel avenir, il nous faut un miracle, en regardant les chiffres des autres pays on sent une honte, surtout les pays qui ont connu des problèmes graves

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • امحمد الجديدي
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:12

    المواطن ينتظر إجراءات عملية وتواريخ محددة امشروع التنموي الجديد ونتساءل عن المشاريع السابقة هل أقبرت أما المصطلحات الفضفات والتسويفات (يفتح الباب أمام مغرب مذهر ودولة قوية) فالعاطل والمريض والفقير لم يعد بمقدوه الانتظار

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • من عالم ٱخر
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:12

    النموذج التنموي الذي يجعل من اللغة الانجليزية لغة مهمشة محكوم عليه بالفشل حتى قبل ان يبدأ.
    كيف سننفتح على العالم و على العلوم و التكنلوجيا.
    وكيف سننوع السياح ونأتي بهم من كل ارجاء العالم.
    وكيف سنأتي بالاستثمارات من كل انحاء العالم و ليس من فرنسا و حدها.
    و كيف سيكون اعلامنا قويا في الخارج.
    المغرب دولة تعتمد على الاستثمارات و السياحة و حتى التجارة مستقبلا بسبب موقعها.
    بدون انجليزية و انفتاح سيبقى المغرب يبني القصور فوق الرمال.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • zoro
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:14

    déjà vu
    And who knows which is which and who is who

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احميري خالد
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:15

    نتمنا ان يتحقق ذالك والله ولي التوفيق

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سامي الجابر
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:15

    كثرة المخططات و النماذج و لا تغير شيئا من البأس في المغرب بل هي مخططات لذر الرماد في عيون المغاربة ، النموذج القديم فشل و الحالي كذلك و القادم نفس الشيء، نماذج لكسب الوقت و البحث عن تمويلات لسرقة الشعب ليس إلا.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Samir
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:16

    Comme l’a chanté dalida:paroles et paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عادل
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:16

    والله حتى شبعت ضحك منذ الاستقلال ماذا تغير في المغرب اتحداك وزارة واحدة تحمر لوجه وزارة واحدة منذ الاستقلال لا صحة لا امن لا شغل لا تعليم لا قضاء لا حرية التعبير …..باراكا راه عقنا افقنا. ياله البارحة البرلمان فرق ملايين على البرلمانيين .
    بصحتكم خيرات المغرب

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مشيتي فيها ....
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:18

    الزمن كشاف حيث الواقع لا يعلى عليه.اما التعابير الفضفاضة مللنا من سماعها ومن نفس الاشخاص .التنمية لها منطلقات اساسية ومركبة .اين الدخل الفردي الضامن للكرامة في زمن تفشى فيه النهب والريع .اين التعليم في زمن يشهد الجميع هجوما مسعورا على المدرسة العمومية تحت تلويك مفردات مكشوفة……اين نحن من المعدل العالمي في ميدان الصحة وواقع اشباه المستشفيات عندنا مريب ……وما معنى الدولة عند هؤلاء ومنى تكون قوية….

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • medmeq
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:18

    كلام شفوي سمعنا مثله في كثير من المجالات ولم يتحقق.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الهدهد
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:19

    نعم مغرب مزهر للعائلة النافذة في البلاد…اما الباقي يبحث فقط عن لقمة العيش إلى ان يأتي الموت وعند الله تلتقي الخصوم وهناك لن ينفع الظالم الذي نهب ثروات البلاد وامتص دماء العباد اعتذار ولاندم …

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعيد
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:20

    سمعت نفس الهضرة في التسعينات والالفينات …المهم بنادم يبقى يتسنى وصافي وتربحو الوقت بالكذوب .

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد العزيز
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:21

    اللهم يسر أمورنا وأمور ناس أجمعين يارب

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Issam
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:23

    كلام جميل كلام معقول كلام معسول …لاكن ؟؟؟ لاسف الواقع المطبق لا يشبه ما يقال وما قيل مجرد كلام لايغني ولا يسمن من جوع …نفس الاسطوانة سنفعل وسنفعل وقد تقرر وتقرير ولا شيء جديد ……قد تقولون عدمي اقول بفضلكم وماضيكم القريب …..الاشهارات والشعارات والفلسفة ولا شيء مجرد حملات استهلاكية ودغدغة العواطف الشعب المغربي يريد أفعال يريد التنفيذ وليس الدراسات والنموذج الجديد والملف الجديد وسندرس من جديد ……..

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عادل
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:24

    نعم صحيح مثله مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخطط الخماسي في عهد الحسن الثاني. نوض الله اجيبك على خير. تنقلت بين المناصب قل لنا ماذا حققت واخرها المجلس الاقتصادي الاجتماعي في 2011 ، اسمع جعجعة ولا أرى طحينا ،

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • touhali
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:24

    ﻹستثمار والتصنيع سبيل تقدم، ومحاربة الفساد.
    تقول ما الذي يمكن الوصول إليه من قبل الخصوم لوحدتنة الترابية؛ السكوت والعمل بإتقان والصراع للوصول للهدف المنشود. تعرفونهم جيداً مكاين غير:
    Copie collé
    اللهم أعينكوم على نجاح مهامكم لصالح بلدنا الحبيب.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بنعيسى
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:28

    كلام يتكرر كل عشر سنوات ولاشيء على أرض الواقع لقد هرمنا و نحن نسمع نفس الأسطوانة لقد قالها كثير من قبلك وسيقولونها من بعدك كثرة الكلام وقلة او انعدام العمل و التطبيق من شيم مسؤولينا ومن كانت نيته العمل فلا فائدة في الثرثرة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • غزال بني ملال
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:28

    بن موسى غير كتهضر لقيتها مقادا …

    راك مكتمشيش المستعجلات وكتحصل …
    راك مكتركبش في طوبيص وكتعرق. ..
    راك مكتخممش الماء والضو ..
    راك مكتمشيش إدارات عمومية وكتحصل يمكن ليك دير غير تليفون كلشي ايجي حتى عندك ..
    راك مكديرش مقاولة وكلشي طامع فيك من مقدم حتى قيد حتى باشا وضراءب وزيد وزيد. ..
    راك عندك كليان وباك صاحبي ..
    راك وراك وراك. ……… شلا ميتقال. ..

    خود ميكروفون وهضر مع رأسك …

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Omar
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:30

    قال بنموسى لانجاح هذا النموذج يجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الفءوية هذا في حد ذاته حاجز كبير نعرف جيدا و في واقع الحال اننا شعب يحب الانا في جميع المجالات تجد اناس يخترقون الطوابير في الاسواق والمصالح الادارية و الطرام والمستشفيات يعني ثقافة الفوضى و الجهل النموذج الايجابي اولا اعادة التربية على المواطنة الحقة لتنفيذ ماجاء في هذا النموذج

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mazlote
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:31

    شوفو ما بغينا لا مخططات لا نمادج .عارفين هادشي كولشي غير مسرحيات واعطيونا حاجة واحدة .حقنا فالثروة ا عباد الله .كانتسالو حقنا .عطيوه لينا .وا عطيونا حقنا .صافي هادشي لي بغينا منكم .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سامية
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:33

    النموذج الجديد شفناه بالبرلمان البارح تسعة عشر مليار سنتيم هدا هو نموذج..كفى ضحك على الشعب ملينا من كل كل مره نموذج نموذج

    النموذج الحقيقي راه شفناه ف ازمة سبتة الشعب كل يحاول الهروب وحتى قط ماكيهرب من دار العرس…حسبنا الله ونعم الوكيل

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متابع
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:33

    إن كانت هناك فعلا آخرة .. وحساب.. فهناك سيكون لنا حق وزيادة.. وإن لم تكن لا آخرة ولا حساب .. ولا.. ف.. بصحتكم .
    أما هنا في الدنيا فقد سئمنا من خطاباتكم وفقدنا فيكم الأمل مند زمان ولا ننتظر منكم لا تقاسم ثروات ولا غيره ما دمتم لم تتحكموا حتى في أثمنة المواد الاساسية مراعاة للمواطن الضعيف .
    هل تعلمون أن شريحة كبيرة من المواطنين لم يعودوا قادرين على شراء نصف لتر من الزيت.. كفاني.. حسبي الله ونعم الوكيل

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المغربي
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:34

    يفتح المجال امام نموذج تنموي جديد بدأ نموذج سابق فإذا وغير رشيد الذي يصفه التقرير الذي اعدته اللجنة أنه منغلق لحساب الريع والمصالح القائمة، لكن مشكل توصيات اللجنة أنه لا تتطرق عن أسباب هذا الانغلاق، والفشل ولا عن ضرورة إلغاء كل العراقيل القانونية التي تكرس الطبقية واقصاء الكفاءات الشابة ومنها القوانين المنظمة لبعض المهن مثل المحاماة و التوثيق ولا النظم الضريبية التي تكهل عتيق المقاولات الناشئة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مر من هنا
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:35

    منذ الإستقلال إلى يومنا هذا لم نرى أي تنمية ولا ترقية ولن تكن لسبب بسيط وهو مادامت هناك عقلية الإختلاس والإستلاء على أموال المشاريع بطريقة غير مشروعة وهدر المال العام فلن تتحقق أي نتيجة ،من الصعب أن يثق الشعب في مثل هذه التراهات والخزعبلات كلها أضغاث أحلام لتنويم الشعب ولتلميع الصورة لا غير .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:36

    حبر على ورق . و مصطلحات متكررة سنوات

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حصيلة الخطة الحكومية "إكرام"
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:40

حصيلة الخطة الحكومية "إكرام"

صوت وصورة
فيضانات البيضاء .. أين نتائج التحقيق؟
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:41 6

فيضانات البيضاء .. أين نتائج التحقيق؟

صوت وصورة
مقاطعة المنتجات المهربة
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 01:58 7

مقاطعة المنتجات المهربة

صوت وصورة
معاناة الهجرة غير الشرعية
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 00:05 2

معاناة الهجرة غير الشرعية

صوت وصورة
حقيقة تسمم الدلاح
الإثنين 31 ماي 2021 - 22:33 38

حقيقة تسمم الدلاح

صوت وصورة
تكوين قضاة في التواصل
الإثنين 31 ماي 2021 - 13:58 5

تكوين قضاة في التواصل