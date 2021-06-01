بنموسى: النموذج التنموي الجديد يفتح المجال أمام مغرب مزدهر ودولة قوية

قال شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إن الطموح الوطني الذي يسعى إليه المغاربة يتمثل في مغرب مزدهر قادر على خلق الثروات وتوزيعها وتطوير الكفاءات وتأهيلها، ودامج لكل المواطنات والمواطنين في إطار العدالة الاجتماعية والإنصاف.
وذكر بنموسى خلال عرض قدمه في البرلمان حول نتائج التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن كل الفاعلين في العمل التنموي بالمغرب لديهم قناعة بأن هناك حاجة إلى الانتقال السريع نحو نموذج تنموي جديد يفتح المجال لتحقيق الطموح الوطني.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا الطموح يرتكز على رهانات أساسية يمكنها أن تجعل المغرب ينجح في تحقيقه من خلال مرجعية التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي، أي دولة المؤسسات التي تهتم بالجوانب الاستراتيجية والتقنين وحماية المواطنين وتفتح المجال لتحرير الطاقات.
وأكد رئيس اللجنة الملكية أن “الدولة القوية التي نطمح إليها لا تعني أن الدولة يجب أن تقوم بكل الأدوار، بل دورها يكمن في الحفاظ على الجانب الاستراتيجي ووضع الإطار التنظيمي الذي يساعد كل الأطراف للعب دورها”.
وأضاف بنموسى أن “الدولة القوية يجب أن يقابلها مجتمع قوي، يعني مجتمعا معبأ يتمتع بتكافؤ الفرص ومبنيا على تطوير القدرات، ومواطنين يأخذون المبادرة للاجتهاد والابتكار لتحرير الطاقات المتوفرة في كل المناطق”.
واعتبر رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أن الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد يقوم على رافعات أساسية، منها جهاز إداري متجدد يعزز الثقة مع المواطنين ويخلق الإطار المناسب لكي ينمو الاقتصاد من خلال خدمات القطاع العام، بما فيها الإدارة والمقاولات العمومية.
وبالإضافة إلى الجهاز الإداري المتجدد، أشار بنموسى إلى ضرورة الاهتمام بالرقميات، قائلا في هذا الصدد: “لا نعتبر الرقميات أمرا تقنيا فقط، بل لها أيضا قدرة على تحقيق التحول في الاقتصاد والعلاقة بين المواطن والإدارة”.
وبخصوص تنفيذ مقتضيات النموذج التنموي الجديد، قال رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي إن التقرير اقترح ميثاقا وطنيا من أجل التنمية لتوفير التوافق بين مختلف الفاعلين بخصوص الأهداف المشتركة والمرجعيات التي يجب الارتكاز عليها.
كما أشار إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد اقترحت إحداث آلية جديدة تحت إشراف الملك لمواكبة مشروع النموذج التنموي الجديد، من خلال التتبع والتحفيز، في إطار القواعد الدستورية ومسؤولية كل الأطراف.
وختم بنموسى عرضه أمام البرلمانيين بالقول إن “الطريق نحو التنمية ليست سهلة، لذلك يجب على كل طرف أن يعتبر أن هذا المجهود يجب أن يكون دائما ويغلب المصلحة العامة على المصلحة الفئوية لتحقيق أمل وحلم كل المغاربة”.
لا وجود لنموذج تنموي ما دامت نسبة الأمية هي 40٪.التنمية هي التعليم ،التعليم ثم التعليم.«إقرأ»
لاننتضر خمسة عشر عاما على غرار المخططات الخماسية التي نهجها المغرب طيلة السنوات الماضية ولم تعط شيئا يذكر،كذلك النمودج التنموي الفارط والذي لم يعط اية نتيجة تذكر بل فشل فشلا كبيرا ،وها نحن مع هذا النمودج الحالي .
نتمنى من الله ان يسود العدل و المساواة و يزدهر بلدنا في شتى المجالات.. و التطورات الاخيرة مع الجيران تؤكد اننا محاطون بجيران السوء..ولهذا وجب التضامن فيما بيننا.. عاش المغرب حرا ابيا
نتمنى ان تكون كدلك لجنة خاصة في المغرب لمحاربة مافيا العقارات اللتي أكلت ومازالت تأكل الحرام وأموال الناس بالباطل وبمشاركة فساد المساطر الإدارية
حنا رخاصنا المعقول كلشي عندنا والمسؤول لمدارش خدمتو وسرق فلوس الدولة ولستعمل السلطة ديالو وستغل الوضيفة ديالو لاغراض شخصية .خاصنا قانون لهاد الناس شي فصل من 20 عام لفوق ونزع الاملاك يرجعو للدولة ونقصو للناس لكيتخلصو ب 10 المليون ونزيدو لكيشد 1500 درهم من غير هادشي والله المغرب لطلع
كيف يمكن نجاح مخطط وجميع الظروف التي ادت الى الفشل الذريع لمختلف المخططات السابقة لا زالت قاءمة ؟؟
منها غياب ارادة سياسة من فرق لاصلاح الاليات تكريس ضروف اللاعقاب تغول رموز الفساد السياسي والسلطوي توسيع الهوة بين الشعب ومن بيدهم الامر انعدام المصداقية تفشي الفساد والريع !! وعلى الاخص انعدام دولة المؤسسات وغياب استقلال القضاء !؟
اذا مع هذه الوضعية كل كلام هو مجرد الضحك على الذقون وتكريس قاعدة نيني يامومو
اللي سمعكم كتهضرو اقول معرفت شنو، قهرتونا بالشعارات الخاويين
قهرتونا بالشعرات راه الشعب كيعاني في الصمت لا حول ولا قوه الا بالله
وأضاف بنموسى أن “الدولة القوية يجب أن يقابلها مجتمع قوي، يعني مجتمعا معبأ يتمتع بتكافؤ الفرص ومبنيا على تطوير القدرات، وووووو
مجتمع قوي لا يولد المجتمع القوي يصنع من طرف مسيرين اكفاء و خطط مدروسة مثلا: التعليم الاجباري، الحق في الصحة ، السكن الامن ووووو هل عندنا هاد شي ؟ لا ثم لا اذن يبقى النموذج عبارة عن حبر على ورقة….
Le nouveau modèle, l’ancien modèle, 2035 puis 2050 et encore 2100, tant que durant toutes les années brûlées pour le premier modèle rien n’a été fait, on ne peut pas espérer un bel avenir, il nous faut un miracle, en regardant les chiffres des autres pays on sent une honte, surtout les pays qui ont connu des problèmes graves
المواطن ينتظر إجراءات عملية وتواريخ محددة امشروع التنموي الجديد ونتساءل عن المشاريع السابقة هل أقبرت أما المصطلحات الفضفات والتسويفات (يفتح الباب أمام مغرب مذهر ودولة قوية) فالعاطل والمريض والفقير لم يعد بمقدوه الانتظار
النموذج التنموي الذي يجعل من اللغة الانجليزية لغة مهمشة محكوم عليه بالفشل حتى قبل ان يبدأ.
كيف سننفتح على العالم و على العلوم و التكنلوجيا.
وكيف سننوع السياح ونأتي بهم من كل ارجاء العالم.
وكيف سنأتي بالاستثمارات من كل انحاء العالم و ليس من فرنسا و حدها.
و كيف سيكون اعلامنا قويا في الخارج.
المغرب دولة تعتمد على الاستثمارات و السياحة و حتى التجارة مستقبلا بسبب موقعها.
بدون انجليزية و انفتاح سيبقى المغرب يبني القصور فوق الرمال.
déjà vu
And who knows which is which and who is who
نتمنا ان يتحقق ذالك والله ولي التوفيق
كثرة المخططات و النماذج و لا تغير شيئا من البأس في المغرب بل هي مخططات لذر الرماد في عيون المغاربة ، النموذج القديم فشل و الحالي كذلك و القادم نفس الشيء، نماذج لكسب الوقت و البحث عن تمويلات لسرقة الشعب ليس إلا.
Comme l’a chanté dalida:paroles et paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent
والله حتى شبعت ضحك منذ الاستقلال ماذا تغير في المغرب اتحداك وزارة واحدة تحمر لوجه وزارة واحدة منذ الاستقلال لا صحة لا امن لا شغل لا تعليم لا قضاء لا حرية التعبير …..باراكا راه عقنا افقنا. ياله البارحة البرلمان فرق ملايين على البرلمانيين .
بصحتكم خيرات المغرب
الزمن كشاف حيث الواقع لا يعلى عليه.اما التعابير الفضفاضة مللنا من سماعها ومن نفس الاشخاص .التنمية لها منطلقات اساسية ومركبة .اين الدخل الفردي الضامن للكرامة في زمن تفشى فيه النهب والريع .اين التعليم في زمن يشهد الجميع هجوما مسعورا على المدرسة العمومية تحت تلويك مفردات مكشوفة……اين نحن من المعدل العالمي في ميدان الصحة وواقع اشباه المستشفيات عندنا مريب ……وما معنى الدولة عند هؤلاء ومنى تكون قوية….
كلام شفوي سمعنا مثله في كثير من المجالات ولم يتحقق.
نعم مغرب مزهر للعائلة النافذة في البلاد…اما الباقي يبحث فقط عن لقمة العيش إلى ان يأتي الموت وعند الله تلتقي الخصوم وهناك لن ينفع الظالم الذي نهب ثروات البلاد وامتص دماء العباد اعتذار ولاندم …
سمعت نفس الهضرة في التسعينات والالفينات …المهم بنادم يبقى يتسنى وصافي وتربحو الوقت بالكذوب .
اللهم يسر أمورنا وأمور ناس أجمعين يارب
كلام جميل كلام معقول كلام معسول …لاكن ؟؟؟ لاسف الواقع المطبق لا يشبه ما يقال وما قيل مجرد كلام لايغني ولا يسمن من جوع …نفس الاسطوانة سنفعل وسنفعل وقد تقرر وتقرير ولا شيء جديد ……قد تقولون عدمي اقول بفضلكم وماضيكم القريب …..الاشهارات والشعارات والفلسفة ولا شيء مجرد حملات استهلاكية ودغدغة العواطف الشعب المغربي يريد أفعال يريد التنفيذ وليس الدراسات والنموذج الجديد والملف الجديد وسندرس من جديد ……..
نعم صحيح مثله مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخطط الخماسي في عهد الحسن الثاني. نوض الله اجيبك على خير. تنقلت بين المناصب قل لنا ماذا حققت واخرها المجلس الاقتصادي الاجتماعي في 2011 ، اسمع جعجعة ولا أرى طحينا ،
ﻹستثمار والتصنيع سبيل تقدم، ومحاربة الفساد.
تقول ما الذي يمكن الوصول إليه من قبل الخصوم لوحدتنة الترابية؛ السكوت والعمل بإتقان والصراع للوصول للهدف المنشود. تعرفونهم جيداً مكاين غير:
Copie collé
اللهم أعينكوم على نجاح مهامكم لصالح بلدنا الحبيب.
كلام يتكرر كل عشر سنوات ولاشيء على أرض الواقع لقد هرمنا و نحن نسمع نفس الأسطوانة لقد قالها كثير من قبلك وسيقولونها من بعدك كثرة الكلام وقلة او انعدام العمل و التطبيق من شيم مسؤولينا ومن كانت نيته العمل فلا فائدة في الثرثرة
بن موسى غير كتهضر لقيتها مقادا …
راك مكتمشيش المستعجلات وكتحصل …
راك مكتركبش في طوبيص وكتعرق. ..
راك مكتخممش الماء والضو ..
راك مكتمشيش إدارات عمومية وكتحصل يمكن ليك دير غير تليفون كلشي ايجي حتى عندك ..
راك مكديرش مقاولة وكلشي طامع فيك من مقدم حتى قيد حتى باشا وضراءب وزيد وزيد. ..
راك عندك كليان وباك صاحبي ..
راك وراك وراك. ……… شلا ميتقال. ..
خود ميكروفون وهضر مع رأسك …
قال بنموسى لانجاح هذا النموذج يجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الفءوية هذا في حد ذاته حاجز كبير نعرف جيدا و في واقع الحال اننا شعب يحب الانا في جميع المجالات تجد اناس يخترقون الطوابير في الاسواق والمصالح الادارية و الطرام والمستشفيات يعني ثقافة الفوضى و الجهل النموذج الايجابي اولا اعادة التربية على المواطنة الحقة لتنفيذ ماجاء في هذا النموذج
شوفو ما بغينا لا مخططات لا نمادج .عارفين هادشي كولشي غير مسرحيات واعطيونا حاجة واحدة .حقنا فالثروة ا عباد الله .كانتسالو حقنا .عطيوه لينا .وا عطيونا حقنا .صافي هادشي لي بغينا منكم .
النموذج الجديد شفناه بالبرلمان البارح تسعة عشر مليار سنتيم هدا هو نموذج..كفى ضحك على الشعب ملينا من كل كل مره نموذج نموذج
النموذج الحقيقي راه شفناه ف ازمة سبتة الشعب كل يحاول الهروب وحتى قط ماكيهرب من دار العرس…حسبنا الله ونعم الوكيل
إن كانت هناك فعلا آخرة .. وحساب.. فهناك سيكون لنا حق وزيادة.. وإن لم تكن لا آخرة ولا حساب .. ولا.. ف.. بصحتكم .
أما هنا في الدنيا فقد سئمنا من خطاباتكم وفقدنا فيكم الأمل مند زمان ولا ننتظر منكم لا تقاسم ثروات ولا غيره ما دمتم لم تتحكموا حتى في أثمنة المواد الاساسية مراعاة للمواطن الضعيف .
هل تعلمون أن شريحة كبيرة من المواطنين لم يعودوا قادرين على شراء نصف لتر من الزيت.. كفاني.. حسبي الله ونعم الوكيل
يفتح المجال امام نموذج تنموي جديد بدأ نموذج سابق فإذا وغير رشيد الذي يصفه التقرير الذي اعدته اللجنة أنه منغلق لحساب الريع والمصالح القائمة، لكن مشكل توصيات اللجنة أنه لا تتطرق عن أسباب هذا الانغلاق، والفشل ولا عن ضرورة إلغاء كل العراقيل القانونية التي تكرس الطبقية واقصاء الكفاءات الشابة ومنها القوانين المنظمة لبعض المهن مثل المحاماة و التوثيق ولا النظم الضريبية التي تكهل عتيق المقاولات الناشئة
منذ الإستقلال إلى يومنا هذا لم نرى أي تنمية ولا ترقية ولن تكن لسبب بسيط وهو مادامت هناك عقلية الإختلاس والإستلاء على أموال المشاريع بطريقة غير مشروعة وهدر المال العام فلن تتحقق أي نتيجة ،من الصعب أن يثق الشعب في مثل هذه التراهات والخزعبلات كلها أضغاث أحلام لتنويم الشعب ولتلميع الصورة لا غير .
حبر على ورق . و مصطلحات متكررة سنوات