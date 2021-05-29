بنموسى: جلسات عمل تحتضن الفاعل الحزبي لمناقشة تقرير النموذج التنموي

يباشر أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي سلسلة لقاءات جديدة مع الأحزاب السياسية على امتداد الأسبوع المقبل، بغية تقديم التقرير العام الصادر عنها منذ أيام وإطلاع التنظيمات السياسية على مختلف جوانبه، وتفادي أي سوء فهم محتمل للمضامين الواردة فيه.
وقال شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إن الجلسات ستكون من أجل العمل وليست مفتوحة للعموم أو الصحافة، مشيرا إلى أن الهدف هو تفسير التقرير ومضامينه، ثم الإجابة عن أي أسئلة قد تتبادر إلى أذهان قياديي الأحزاب المغربية.
وأضاف رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تصريح خص به جريدة هسبريس، أن الأحزاب لها مواقف وسنرى ردودها إزاء التقرير العام للجنة ذاتها، مسجلا أن هذا التقرير المعنون بـ”النموذج التنموي الجديد.. تحرير الطاقات وبناء الثقة لتسريع المسيرة نحو التقدم والازدهار من أجل الجميع” طويل ويتطلب جلسات نقاش حول مختلف النقاط، وزاد: “بعد الأحزاب، سيأتي الدور على النقابات وباقي الفاعلين”.
محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أورد، في تصريح لهسبريس، أن اللقاء مبرمج ليوم الأربعاء المقبل، وسيكون وفد اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في زيارة للمقر، من أجل تداول نقاط سيكشف عنها أثناء الاجتماع، وتتعلق ببعض الملاحظات حول المضمون.
امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قال لجريدة هسبريس الإلكترونية إن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي حددت موعد الأربعاء من أجل تداول مضمون التقرير المقدم إلى الملك محمد السادس؛ فيما لم يسجل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أي دعوة لحزبه إلى حدود اللحظة.
ووجه التقرير العام للجنة سالفة الذكر انتقادات واسعة إلى الحقل الحزبي والمشهد السياسي المغربي، بحديثه عن توترات الائتلافات الحكومية المتتالية وعن دينامية سياسية لا تحفز بالشكل الكافي على التقاء الفاعلين حول تصور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، دعا الملك الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير، من أجل خدمة هذا الطموح والأفق التنموي الجديد والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الملك والشعب المغربي.
هي متاهات أخرى ستجر أجيال أخرى من المواطنين لدهرٍ طويل في دهاليز لجان واحزاب ومنظرين ومحليلن كما جٌرَّ اجدادهم وأبائهم من قبل دون جدوى.
آش نموذج تنموي والدولة لا تلتزم بما تتفق عليه .اتفاق 25 ابريل 2019 .زيادة 5% لمتقاعدي الصندوق و ض ج لم نتوصل بها والتي كانت مقررة في يناير 2020 .أين ذهبت ومن أمر بإلغائها. انا ارى ان تعميم التغطية الصحية هو من اقبرها.رغم ان هذا الصندوق فيه الأسبقية لنا لانخراطنا فيه منذ سنين .عاد فكروا فهاذ 19 مليون لي غتدخلو هم ليه يزاحمونا .لا يتحملنا الآن لوحدنا 3اواربعة ملايين ما بالك بعشرين مليون .
ما نعرف كيدايْرْ هاد النموذج التنموي، المغاربة بغاوْ إيبان داكشي فْجيوبهم إيحسُّو بالكرامة بْمعيشَة زوينة. ما عندهم ما يْديرو بالهضرة الخاوية. واش كاين شي فلوس ولّى لا.. الْعاقَا .. البينgا.. الخير موحود طلْقو شوية للشعب الفقير ماتاكْلوشْ غير بوحْدْكُمْ.
النمودج التنموي ليس الا مخدر كسابقه من المشاريع التي ابانت عن فلشلها منذ البداية .الكل يعلم مكاءدكم.المسرحية واضحة وضوح الشمس.الشعب نصيبه من الثروة بدون مزايدات.
أولا :دخلت عليكم بالله ، واش ممكن انجح المشروع التنموي في دولة استبدادية تفبرك المفات القضائية للمعارضين السياسين ؟ واش ممكن انجح مشروع تنموي بنمودج سياسي يمركز السلطات في يد واحدة والبقية دورها التصفيق والتهليل ؟ واش ممكن انجح المشروع التنموي في دولة سقف الحريات العامة والحقوق الاساسية محسوب ومقنن ؟ واش ممكن انجح المشروع التنموي في دولة ميزانية الثقافة والفكر والإبداع تساوي ميزانية أصغر جماعة قروية في ألمانيا ؟ ثانيا : ياك كنتو درتو تقرير الخمسينية وكان هذا التقرير تضمن جملة من التوصيات الطوباوية ..فين أوصل تنفيذ هذا التقرير ؟ واش حنا كتاب علينا الله ف هذا المغرب غي نكتبو ف التقارير …مشاكل المغرب راها واضحة : خص الديمقراطية أولا ثم الديمقراطية ثانيا أما الباقي مجرد تفاصيل ،..لا يمكن تحقيق التنمية في بلد : جهة واحدة فيه تفكر …جهة واحدة تقرر …جهة واحدة تنفذ ..وبالباقي صفر على الشمال …مشكلة المغرب أن هناك كثير من اللجن والهياكل والمجالس والتقارير والمصالح والوزرات والأقسام …لكنها فقط واجهة للزواق الخارجي أما الداخل فهو مسوس …أنا متشائم جدا من مستقبل البلاد ..فليرحمنا الله
واش هدا النقاش مع الاحزاب والنقابات و الفاعلين الاجتماعيبن مكانش خاصوا ايكون قبل ميترفع التقرير لجلالة الملك اولا الراي ديالهم ماعندوا قيمة عند اعضاء اللجنة المكلفة او كيبقى غي صوريا فقط او الحاجة لي كتاكد هضرتي هو ان النقاش ليس مفتوحا للعموم و للصحافة او لاش هده اللقاءات الي من ورائها والوا
ان ما ينقص مثل هذه الافكار والمشاريع اليات التنفيذ والتطبيق والقنوات الصادقة والصالحة والمصلحة
وربط المسؤولية بالمحاسبة قولا وفعلا والله المعين.
التقرير اللي عطاتو ليك السفارة الفرنسية ؟ الناس وصلت بعيد و حنا من تقرير لتقرير و من لجنة للجنة . نعيش في اللجنتوقراطية كما سماها المرحوم المهدي المنجرة .
من الصعب أن ننظر جميعا بنفس المقياس وأن التقرير السابق أو اللاحق وكذلك القوانين وبرامج الأحزاب وكل الفاعلين تبقى لابأس بها، لكن جوهر المشكل يكمن في التنزيل والتطبيق ولن يحصل ذلك إلا بتغيير العقليات…!!!
développer le monde rural ( santé, infrastructure , enseignement..agriculture moderne……….) est la clef du développement du pays .sans avoir recours à personne sauf au Roi , que Dieu l’assiste car sans lui le nombre de profiteurs ( voleur de deniers publics ) va augmenter sans cesse
هي بدعة مخزنية اخرى من بدع تاخير التنمية وتنويم الشعب المغلوب على امره الى اجل غير مسمى…اذا لم يحكم على كل المفسدين بالسجن وارجاع المسروقات والاموال المنهوبة فصلوا الجنازة على بلادي الحبيبة. النموذج التنموي اداة تسويف جديدة. كفى من التنظير الاجوف.
ههههه العفو ياك غير كلستوا مع الأحزاب صافي انتهى الكلام بلا ماتسدعوا رسكوم على التنمية
اصبحت المجالس واللجان تقوم بالعمل الذي من المفترض ان تقوم به الأحزاب السياسية ولكن للأسف الاحزاب اصبح هدفها المصالح الشخصية من رواتب وامتيازات ودعم من الدولة على حساب جيوب المواطن . حبذا لو تم الإستغناء عنها وترك العمل لهاته المجالس واللجان
اتمنى ان يكون هادا النموذج التنموي الجديد مشروع دولة ومحصن حتى لا يأتي وزير لاحقا ويضرب بعرض الحائط هادا المشروع ويقترح ومشروع اخر ونبقى في مشروع ضد مشروع او …. كما جرى مع برنامج إصلاح التعليم
الجلسات..ليست.مفتوحة..للعموم.ولا.الصحافة…لكن.ماما.فرنسا..كان.لها.الاولوية..في.الاطلاع…و.ربما..التصحيح…!
ليس أمام الأحزاب السياسية المغربية إلا خيارا واحدا بعد تتبع عمل اللجنة الملكية للنموذج التنموي، وبعد هذه الجلسة،ألا وهو تبني كل النقط الواردة في تقرير اللجنة وتضمينها في البرنامج الإنتخابي المقبل؛ ولأجل ضمان عمل مثمر يبقى من المفروض على كل حزب بأن يخصص لمؤطريه ومنظريه كل الوسائل والتقنيات لتدارس إمكانية تنزيل كل النقط على أرض الواقع خلال سنوات الحكم؛ وكل هذا العمل يدخل في إطار التنسيق بين ما هو سياسي محض وماهو دراسي ميداني للمجتمع المغربي وكل متطلباته والذي استخلصته اللجنة تلك من صلب المجتمع المغربي خلال شهور من العمل المضني والغوص في شريان المغرب العميق؛ أظن بأن هذه هي الفرصة الأخيرة للأحزاب السياسية المغربية لتصلح ما أفسدته ولإعادة الثقة للناخب المغربي؛ وكذلك هذه هي طريقة تفعيل عمل اللجنة لكي لا يذهب عملها هباء منثورا في مهب الريح؛ ثم إنه كذلك يجب إشراك المجتمع المدني، وتزويد الوسائل الإعلامية الوطنية بكل أنواعها بالمعلومات التي تخص كيفية تنزيل لهذه النقط وكل الظروف المصاحبة لذلك والمعيقات والعقبات التي تعترض سبيل تفعيل نقط وبنود تقرير اللجنة الملكية الذي تبنته،كما قلنا، الأحزاب…