بنموسى يتفاءل بشأن تطوير المغرب لمسار التنمية

قال شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، إن “اقتراح النموذج التنموي يرتكز على طموح مشترك ومسار من أجل تحقيقه وإنجاحه”.

وأضاف المسؤول ذاته خلال عرض مفصل حول نتائج وخلاصات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، الجمعة بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، أن “بإمكان المغرب من خلال تعبئة كافة مؤهلاته وطاقات نسائه ورجاله، أن يحقق تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس قفزة نوعية تمكنه من الانتقال إلى مرحلة جديدة في مساره التنموي”.

وتطرق بنموسى، خلال هذا اللقاء الذي حضره والي جهة بني ملال خنيفرة وعمال الأقاليم بالجهة ورؤساء المصالح الخارجية والغرف المهنية والمجالس المنتخبة، إلى “مراحل وكيفية إعداد هذا التقرير، والخيارات الاستراتيجية التي يقترحها، وكذا التوصيات التي جاء بها، والتي تهدف إلى تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالانفتاح وبتعدد مكوناتها”.

من جهته، اعتبر والي جهة بني ملال خنيفرة اللقاء فرصة لكافة الفاعلين بالجهة للاطلاع على الخلاصات والتوصيات التي جاء بها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي والمشاركة في النقاش حولها، داعيا إلى التفاعل الجدي مع خلاصات هذا التقرير الذي يشكل مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي، والذي يستمد أسسه من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بلورة منظور جديد يستجيب لحاجيات المواطنين، ويكون قادرا على الحد من الفوارق المجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية.

وشهد اللقاء مداخلات عدة من طرف مجموعة من الفاعلين، تمحورت على العموم حول طرح تساؤلات وطلب توضيحات تتعلق ببعض النقط والمحاور التي تضمنها تقرير اللجنة، تفاعل معها رئيس وأعضاء اللجنة الذين قدموا إجابات وتوضيحات بشأنها.

ويندرج الاجتماع في إطار تنفيذ برنامج اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع الفاعلين بالجهات، ويروم عقد لقاءات حوارية عدة مع مختلف الفاعلين بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك على امتداد يومين؛ إذ ستلتقي اللجنة مع المجالس المنتخبة، والمؤسسات العمومية، والهيئات المهنية، وهيئات المجتمع المدني، والمواطنين بالجهة، من أجل تقديم وشرح مضامين تقريرها.

يذكر أنه مباشرة بعد لقاء ولاية بني ملال، عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اجتماعا آخر بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، كما حلت، زوال اليوم نفسه، بعمالة أزيلال لمواصلة عقد لقاءاتها المبرمجة للتواصل مع المواطنين، على أن تختتم يوم السبت هذه اللقاءات باجتماع مع جمعيات فاعلة في جماعة قروية تابعة للإقليم.