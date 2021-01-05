بنيامين نتنياهو يسابق الزمن لاستقبال الملك محمد السادس في إسرائيل

يسعى حزب الليكود الإسرائيلي، بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى استثمار استئناف العلاقات مع دول عربية، وخاصة مع المغرب خلال انتخابات الكنيست المقررة في مارس المقبل، لا سيما أن خطة رئيس الوزراء لحشد الأصوات الانتخابية تركز هذه المرة على الجمهور العربي في إسرائيل والذي يشكل قرابة 20 في المائة من الساكنة.
وكشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو يأمل في زيارة الملك محمد السادس بعد توجيه دعوة رسمية إليه في أكثر من مناسبة، من أجل دعم حملة “الليكود” قبل انتخابات مارس 2021.
وذكرت مصادر إسرائيلية أنه في “حال تمت الزيارة التاريخية، فإن هذا الحدث العلني سيكون له صدى إعلامي كبير؛ وهو ما سيخدم حملة الليكود الانتخابية، ويعزز الخط السياسي الذي يطالب نتنياهو بالتشديد عليه”.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن بنيامين نتنياهو يأمل في أن تتم هذه الزيارة “في أقرب وقت ممكن، لتقوية حظوظه وحظوظ حزبه في الانتخابات المقبلة”؛ لكن هذه الزيارة، حسب المصادر ذاتها، لا يمكن أن تتم في ظل استمرار قيود السفر المفروضة بسبب تداعيات فيروس “كورونا”.
ويتوقع أن يجري بنيامين نتنياهو، في غضون الأسابيع المقبلة، زيارة رسمية أولى إلى الإمارات والبحرين بعد توقيع معهما معاهدات سلام، وفق ما نقلته مصادر إعلامية مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وكان الملك محمد السادس أجرى، منذ أيام، مباحثات هاتفية مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة إسرائيل، في إطار استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
وفي الاتصال الهاتفي ذاته؛ وجّه بنيامين نتانياهو الدعوة إلى الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وتجري انتخابات الكنيست في الـ24 مارس 2021، لتكون بذلك الرابعة التي تجري في غضون عامين، إذ جرى إعلان حل “الكنيست” قبل أكثر من أسبوع، إثر فشل حزبي “الليكود” و”أزرق أبيض” في التوصل إلى توافقات بشأن الموازنة العامة للبلاد.
وفي خطوة تهدف إلى استمالة أصوات الناخبين العرب في إسرائيل، يخطط حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو إلى وضع مرشح من عرب إسرائيل في قائمة “الليكود” خلال الانتخابات المقبلة ومنحه موقعا متقدما في القائمة بما يضمن له نيل مقعد بالكنيست بغية كسب تعاطف الناخب العربي في إسرائيل.
القرآن الكريم حلل الشخصية اليهودية بدقة متناهية،بما لها وما عليها من علم ، مكر، خداع. غطرسة،كذب،تحريف،جشع،جبن،حب للمال،فساد و!فساد،نقض للعهود وعدم التزام بالعقود بطريقة اعجازية مذهلة. شكسبير اسطورة الادب الانجليزي وصف في رائعته ” تاجر البندقية ” اليهودي المراوغ و جشعه.عالم النفس اليهودي فرويد في كتابه ” موسى والتوحيد”كشف الغطاء عن عفن اليهود،وحلل سلوكياتهم المخادعة بصورة لافتة.القران الكريم تميز بنبوءة حتمية ورسم مشهد الاقصى كانه اليوم امامنا :ـ { فاذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا }.
الملك محمد السادس اكبر من كل هده الحسابات الضيقة لرءيس الاسراءيلي…
و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للكافرين حصيرا
اقولها وأكررها للاعداء الذين يقفون امام الاتفاقية الامريكية الاسرائيلية التي أزعجتهم وأعطتهم الفرصة كي يتكلمون على اسيادهم الذين يرون الأشياء بعيدا ولهم عقل ذكي اكثر منهم ويركبون على كل شيء يعطيهم الفرصة لتخريج خبثهم وحقدهم امام معلميهم ذو عرق وتاريخ قديم.
الملك محمد السادس حفظه الله هو الدي سوف يكون السبب في حل القضية الفلسطينية انشاء الله ولو كره الاعداء لان المشاكل تحل على الطاولة ماشي بالشعارات الرنانة الني سمعناها مند خلقنا الرنانة التي لا تزيد الا الطبن بلة.
حفظك الله يا شبل الحسن التاني رحمه الله وطول في عمرك بهادا الوطن الذي تخدمه بكل مصداقية وحب للشعب المغربي الذي وضع كل تقته فيك.
الموت للاعداء وموتو في غيضكم يا خوانة يا تجار الدين المنافقين.
اخوكم عبدالله العياش الذي يحب ملكه ووطنه المغرب.
الملك الى مشى اسرائيل نتانياهو براسو غادي يتخلح بعدد الجالية الذي سيخرج لاستقباله ،غادي يتجمعوا ليل نهار حدا الفندق لي غادي يكون فيه اكثر من كيف داروا ليه فهولندا وباقي الدول الاروبية.
اذا كانت المصلحة العليا للبلاد فرضت
إعادة العلاقات مع إسرائيل ، فلا شيء
يدعو في الوقت الراهن إلى هذا النوع من الزيارة، التي يتم الترويج لها كبالون
اختبار.
هل سمعتم، العرب يشكلون 20 في المائة من ساكنة إسرائيل، اذن العرب واكلين الخبز و الغلة في إسرائيل.. فلهذا لا تسبون الملة… و كفاكم نفاقا… تحياتي
الفيديو الذي ظهر فيه و الخريطة التي تضم الصحراء مقسمة، أعتقد أنها متعمدة. فكيف يتناسى التقسيم و التي كانت من بين الأسباب الرئيسية لبداية التطبيع المغربي مع إسرائيل، يجب عدم الثقة الكاملة و تدارس العلاقات مع إسرائيل بحذر.
عندما تتحرر ارض فلسطين الحبيبة عندها سنذهب جميعا الى زيارتها
لا تجعلوا للمحتل وضعية رسمية قائمة لا زيارات لا ندوات ……العدو دائما يبقى عدو
يارب ميمشيش ويلغيو هاد التطبيع مغيجينا منو غير الدل والويلات هادوك القوم مفيهمش التقى.
الملاقاةومع نتنياهو و لا مع تبون افظل اسرائيل حاليا على الجزائر.
التعليق الأول حقيقة يدعو للإشمئزاز مع احترام حرية الرأي طبعا. عن أي نبوؤة تتكلم كان دينك هو الحقيقة المطلقة في حين أمتنا للاسف هي من أرذلها على وجه البسيطة لولا لطف وعناية الغرب بنا حيث نستعمل سيارات وتليفون وحتى النت من اختراعهم. كذلك لا يجب توصيف الناس دينيا لأن الدين هاهو إلا واحد في المائة في حياتنا كأي رياضة روحية أخرى كاليوجا… اخيرا التعليق هو عنصرية إتجاه اخواننا اليهود المغاربة أولا واتجاه اليهود عامة.
ما قلته يا مغربي قح في الصميم. يقولون المغرب بلدهم الاول! هل بامكاننا ان نقول ايضا اسراءيل بلدنا؟ يمكن للمرء ان يحس انه في بلده عندما يجد اناسا وقوانين تتلاءم مع تربيته. في المغرب العالم يحس انه في بلده. ما السر في ذلك إذا؟ اظن انا الشعب المغربي وقوانينه اللطيفة تلاءم كل من هب ودب.