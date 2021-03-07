بنيس: مفهوم "تمغرابيت" جسر ثقافي لبناء مغرب ما بعد جائحة "كورونا"

تحدّث سعيد بنيس، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، بشكل مطول عن مفهوم “تمغرابيت” الذي بات يستأثر باهتمام الفعاليات البحثية والحزبية والإعلامية في الآونة الأخيرة، معتبرا أنه بمثابة جسر ثقافي لبناء مغرب ما بعد جائحة “كورونا”.
وشدد بنيس، خلال أشغال اللقاء الدراسي المنظم من طرف جامعة ابن زهر بأكادير بشراكة مع مراكز بحثية حول المعرفة والسلطة وقضايا المجتمع المغربي، نهاية الأسبوع الماضي، على أن “تمغرابيت” ليست “شوفينية”، بل هي بمثابة “جواز ثقافي” «Passeport culturel»، ثم مضى متسائلا: “هل سؤال تمغربيت أو ماذا يعني أن تكون مغربيا أضحى ملحا أم هو طريقة لتعويم النقاش والانزلاق عما هو حاجة مجتمعية من قبيل الشغل والصحة والتعليم؟”.
ويرى بنيس أن “مقولة تمغربيت تُحيل على وعاء هوياتي مغربي مؤسس على التسامح وقبول الآخر والتنوع المتكامل (جميع التعبيرات الثقافية المحلية والتنويعات اللغوية الجهوية)، وليست بتاتا نوعا جديدا من الشوفينية المنغلقة على الجيران (الأفارقة والمتوسطيون)؛ فهي بالأساس شكل من أشكال القوى الناعمة التي ستنضاف إلى المنطقة المغاربية، وركيزة لدعم قوة المغرب الكبير وإشعاع لجغرافية شمال إفريقيا”.
“منطلق مقولة تمغربيت يتأسس على منطق دستوري (دستور 2011) يدمج السياق التوطيني (تراب المملكة المغربية)، ويتقاطع مع الانتماء الإقليمي (المغرب الكبير)، ويحاكي العولمة عبر التموقع على جسر الخصوصية المغربية من خلال هوية مزيجة (الأمازيغية والعربية والأندلسية والإفريقية والعبرية والمتوسطية)”، يردف الباحث عينه.
وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن “مقولة تمغربيت تندرج في إطار التحول من انهزامية هوياتية إلى يقظة ثقافية وانتصار هوياتي، يعتمد على مرتكزات رمزية ومادية بعينها، منها على سبيل المثال لا الحصر التراب (تراب المملكة المغربية) والمواطنون (جميع المواطنين المغاربة)، واللغة (اللغتان الأمازيغية والعربية)، والانتماء (المغرب الكبير)”.
وبناء على ذلك، أفاد المتحدث بأنه يمكن استشراف مقولة تمغربيت كدينامية ستطرح شكلا جديدا، ثم أشار إلى إمكانية نحت مفهوم جديد يطلق عليه “نيوتمغربيت” بقيم قارة؛ خاتما بالقول: “يمكن أن تشكل ركيزة لإبداع نموذج تنموي يتأسس على سياسة هوياتية، ترمي إلى مزج المقومات الرمزية كقوى ناعمة (الطبخ – الموسيقى – العلامة المغربية وليس من باب الفلكرة، بل من باب الترافع بالخصوصي ليرتقي للعالمي) ببرامج التنمية المحلية كقوى صلبة لاستتباب الشعور بالمواطنة”.
مثقفي المغرب لا دور لهم في تنمية وحضارة المغرب وإنما همهم بيع كتابهم مرة يتكلمون عن تامغربيت ومرة عن تامازيغت ومرة أخرى عن تاضيعيت وقتنا نصيحة لكم إذهبوا لقوارب الموت خير لكم من الذل والجهل والعار والهمجية والعنصرية وجيبي جيبي
نيوتمغربيت ههه انا عارف غير نيويورك و نيواورلين و نيوحيرسي و نيوديلهي و تفجاجت. حنى بغينا تخدامت و تزواجت و تحقانت و تعدالت و تكرامة.
تمغرابيت هي اعطونا حقوقنا في هذا البلد ووزعوا ثرواته بالعدل وكفانا من الخرافات
شخصيا لا أتفق مع الاستاذ.
لا يمكن فصل التامغرابيت أو كما يحب أن يسميها عن القومية المقيتة والافظع أنها لن تكون مؤسسة على أرض صلبة.. وهذا ما لمسناه مؤخرا..
ألمانيا قالت عنا أن المغرب يتق في نفسه كثيرا.. أو بمعنى أصح “المغرب ضسر” بمجرد ان أمريكا اعترفت بسيادته على الصحراء.
المطلوب أن نقو أرضيتنا الاقتصادية والتي ستنقلنا مباشرة وبتلقائية إلى مرحلة الرفاهية الثقافية لا العكس.
تامغرابيت في المغرب للأسف في حالنا اليوم لن تخرج عن طبق الكسكس والقفطان والطرب الاندلسي وما رافقهم.. أما التامغرابيت بمعنى الوطنية فلا يعلم بأمرها إلا الله لأنه هو المطلع على الصدور.
“تمغرابيت” مفهوم ضبابي بدون تأصيل فلسفي، تاريخي، سياسي، سوسيولوجي!في الأمازيغية تعني “المغربية” كنعت و وصف! هل هناك فلاسفة كتبوا، نظروا لهذا المفهوم الغير المفهوم! هناك الهوية المغربية المنغرسة في التاريخ والمحيط الجغرافي والعمق الاستراتيجي الطبيعيين بدون تدليس تطبيعي!قصة تمغرابيت تشبه قصة تمازيغت، بمعنى اللغة و ليس بمعنى الأرض! طيلة الصيف، الخريف والشتاء و نحن كأمازيغ، نريد تعلم لغتنا وتاريخنا و شغوفين بهما حد التعصب العرقاني الإيجابيين و ليس السلبيين، نطالب المناضلين النشطائيونيين بالكشف عن المراجع الفلسفية،الأدبية والتاريخية للغة الأمازيغية!صمت أبيض لذاكرة بياضية بيوضية!”تمغرابيت” تذكرني ب”لاغينوسغيت”في مسرح أ.يونسكو!أنا أعشق النيولوجيزم حد الجنون وأضيف تطبيعيونيت”؛ “ترامبيت”؛”تمزيغيونيت”،”ترامبيشوت”!تمغرابيت من “لَغْرايَبْ”في إفريقيا هناك مفهوم ال”نِّيغْرِتُود” كهوية، انتماء! سانغور و سيزير من روادها و أعلامها! من هم فرسان “تمغرابيت” فلسفيا، أدبيا، سياسيا! نشرت زودياكيات الأحزاب في هذا الموقع! فيها تلخيص،مربى،مصبر تمغرابيت على المستوى الحزبي والسياسي!أصبح ل تمغرابيت بعضا من مراجعها
سوق المفاهيم أصبح منحطا، مبتذلا لأن الفلاسفة،الأدباء والعلماء لم يعد لهم، دور،مكان و قيمة!أخذ الشطاحون مكانهم!غلبت الإديولوجيا على الفكر وغمرته مثل أزقة مدننا المغمورة والمطمورة فيضانيا،فساديا،مخدراتيا،تشرميليا!التطبيع أصبح أفقا مستقبليا ومعتقدا،القواعد العسكرية الأجنبية أضحت أمنا قوميا،التبادل الحر بدون إنتاج أصبح اقتصادا،التبعية أصبحت سيادة،الاستباحة الثقافية والفوضى اللغوية مسخت هوية،التحرش ترقى حبا،تهريب الأموال،نهب الثروات،تسليت الاستثمارات أصبحت ادخارا وصندوقا سياديا على الطريقة النرويجية!الجهل أصبح علما!العلم قلب جهلا!المصالح الشخصية استباحت فضاء المصالح العامة!المنصب أضحى نصبا ب”التأبيدة” كما يقول فريد شوقي!التسول تحور وصار مهنة مهيكلة! لكريساج يقوم مقام الحرب والسلم!الغش نزاهة؛النزاهة غش!الكذب صدق؛الصدق الكذب!الأمية في المدرسة، في السياسة،في الاقتصاد،في كل شيئ!الاستبداد ديموقراطية؛الديموقراطية استبداد!الظلم عدل؛العدل ظلم! الهجرة خلاص؛الوطن عذاب!العمل جريمة؛ الجريمة عمل!هذه بعضا من مكونات “تمغرابيت”! فلا تجعلوا منها رمزا!الرمز هي الوطنية كروح؛ و ليست تمغرابيت كجسد وشعار”فاضي”
تمغرابيت القومية الديموقراطية التي تحتكم للشعب و تجعله مصدر ومنتهى السيادة!لا سيادة بدونه والسيادة عليه به و من أجله!اللينكولنية المغربية الخالصة!سياسة سليمة مؤسساتية،دستورية تنبع من الشعب وترجع إليه في المصيريات و الظرفيات،شعبية غير أصدقائية، ائلية، طبقية،فئوية؛عمقها في واجهتها التي ينتخبها الشعب؛لا ظل لها وفيها، مبدئية علمية لا انتزهازية أو ماكيافيلية!حقوق الإنسان الكاملة الغير منقوصة المكيفة إيجابيا مع الخصوصية الهوياتية،الثقافية،التاريخية،الاجتماعية والجغرافية!تمغرابيت ليست بالانسلاخية ولا بالمتحجرة!لا قومجية خومجية،لا عرقانية،لا بياضية تراثيا!تمغرابيت اجتهادية عقلانية تساير العصر؛لا نصانية متجمدة!تمغرابيت اقتصادية منتجة،عاملة غير معمول بها وفيها،استثمارية غير تهريبية،تهربية،تسليتية،احتكارية،تصديرية،استيرادية!تمغرابيت النبوغ العام وليس التكلخ،الاستكلاخ الشامل والشمولي!تمغرابيت مبدعة غير مقلدة!تمغرابيت منفتحة غير منغلقة أومتعصبة! لا تتساهل في الحق والقضايا العادلة ولا تقايضها بحقوقها الطبيعية من أجل التطبيعيات!تتعايش على أساس الندية والاحترام وليس على أساس الدونية،الضعف،الإهانة!
تمغرابيت مبدعة غير مقلدة!تمغرابيت منفتحة غير منغلقة أومتعصبة! لا تتساهل في الحق والقضايا العادلة ولا تقايضها بحقوقها الطبيعية من أجل التطبيعيات!تتعايش على أساس الندية والاحترام وليس على أساس الدونية،الضعف،الإهانة والاحتقار!تمغرابيت كبيرة في وجه الكبار؛مقدرة للصغار!تمغرابيت تعيش في قلب عصرها بالعلم، التكنولوجيا،الإبداع!كل واحد ينظر ل تمغرابيت حتى لا تكون بياضية ضبابية يتلاعب بها في بورصة الإديولوجيات الاستلابية المغرضة!
تمغربيت بدون الهوية الموحدة والجامعة لا معنى لها ، اذ ستظل عبارة عن مفردة للاستهلاك.
تمغربيت تحتاج للغة حضارة كبرى جامعة ، بحيث ان المجسر بين الاجزاء هو الحضارة العربية الاسلامية
قال المارشال ليوطي: “ليس من الواجب علينا تعليم العربية إلى اناس لم يحتاجوها. العربية هي عامل للأسلمة، لأنها لغة القرآن، و مصلحتنا تتطلب تطوير البربر خارج إطار الإسلام. من الناحية اللغوية يجب علينا المرور مباشرة من البربرية الى الفرنسية. لذلك، نحن بحاجة الى نخب تنشر البربرية (berbérisants)”.
تمغرابيت هي تحشم تقول أنا مغربي و اللي ما فهمش يعرف راسو بلي راه مغربي تاع بالصح نيت ، لأن المستوى اللي طاح فيه المغرب بالنظر للمؤهلات اللي عندو ما نزلت ليه حتى دولة فالعالم الثالث أو الرابع : جهل، فساد ، فقر، … و زايدين مكملينها و مجملينها بالخرافة و نفخان الريش … حتى لين ؟
لكل دولة مذهبها،إديولوجيتها،فلسفتها السياسية الخاصة.تتميز بها،تؤطر بها فعلها،برامجها ،علاقاتها داخليا وخارجيا!الخط العام ثابت؛ الخط الظرفي متحول، متغير، متحرك،حركي!جديدنا مذهبيا في الشوفينيية الطاجينية!الشوفينيية تعبير،إظهار بحماس إفراطي لشعور حب الوطن أو الانتماء القومي!اشتقت كلمة شوفينيزم من اسم الجندي الوهمي الأسطوري نيكولا شوفان الذي يُزْعَم أنه خدم بتفان في جيش الثورة الفرنسية والجيش الكبير لنابوليون بونابارت!شوفاننا هو طاجيننا!نستخدمه ونخدمه بتفان!انقلب التفاني!الإناء،الطبق المسخر لخدمتنا،أصبحنا مسخرين طوعيا،تفانيا لخدمته!به نتصارع،ننسى قضايانا المصيرية،نهرب منها،لانواجهما،نهمشها،نهربها بعيدا عن التداول!هي تتفاقم، تتسرطن،تتخمج،تتورم لتنفجر عنقوديا يوما في وجوهنا!قد يكون هذا اليوم قريبا ونحن نستهتر،نستهين به!لن يرحمنا!في أمريكا، ظهر مذهب العلاج الشفائي مع بايدن هاريس!مذهب ينظر،يواجه،يناضل و يحاول حل الإشكاليات ولا يتناساها!مذهب العقل مقابل مذهب العاطفة،العلم مقابل الجهل،الجدية مقابل التراخي،الإقدام مقابل الإحجام، الداء مقابل الشفاء!