"بن بطوش" .. ستَرته إسبانيا لأزيد من شهر وفضحته الجزائر في أول يوم

في وقت حرصت إسبانيا على جعل زعيم جبهة البوليساريو بعيداً عن الأضواء، ولم تسرب ولو صورة واحدة له من داخل المستشفى، بل منعت حتى تصويره لحظة مغادرته التراب الإسباني، “فضحه” النظام الجزائري في أول يوم بعد وصوله إلى أراضيه.
واستغرب معلقون مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات التي روجها الإعلام الرسمي الجزائري لإبراهيم غالي بشكل واسع وهو طريح الفراش ويتكلم بصعوبة، بعد “تهريبه” ليلاً من مستشفى “سان بيدرو” في “لوغرونيو”، وقبل ذلك إدخاله بوثائق وهوية مزورة بحثاً عن العلاج.
وقال معلق “فيسبوكي” إن إسبانيا سترت إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، حوالي 54 يوماً، لكن النظام الجزائري فضحه في أول يوم. وكان غالي وصل إلى إسبانيا في 18 أبريل الماضي وغادرها في الثاني من يونيو الجاري.
وزار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رفقة سعيد شنقريحة، قائد هيئة أركان الجيش الجزائري، الأربعاء، إبراهيم غالي الذي يتواجد بالمستشفى العسكري بالجزائر، بعد ساعات من وصوله إلى البلاد قادما من إسبانيا.
وتحول “بن بطوش” إلى دمية في يد جنرالات الجزائر؛ وقال ناشط مغربي معلقاً على صوره وهو ممدود على الفراش ويخاطب الرئيس الجزائري وسعيد شنقريحة بصعوبة: “إن أسياده يصنعون به ما يشاؤون بعدما اختار الارتماء في أحضان الانفصال”.
وعبر معلقون مغاربة عن غضبهم من مواصلة النظام الجزائري استفزاز المملكة المغربية من خلال احتضان ودعم ميليشيات البوليساريو بشكل علني، بعدما جندت الجزائر مخابراتها من أجل إدخال غالي إلى إسبانيا بطريقة مثيرة تسببت في أزمة بين الرباط ومدريد.
وقال معلق على جريدة هسبريس الإلكترونية: “وأخيرا ظهر جليا أن البوليساريو هي صنيعة النظام الجزائري الذي أنفق الأموال الطائلة من أجل قضية أوهم شعبه أنه ربحها، لكن هيهات هيهات، فالسراب هو ملاذ كل تائه”؛ فيما طالب معلق آخر بطرد السفيرين الجزائري والإسباني لتآمر بلديهما معاً ضد مصالح المغرب.
وفي وقت تؤكد تقارير المنظمات الدولية وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، اعتبر الرئيس الجزائري، وهو يخاطب إبراهيم غالي، أن مثول الأخير أمام العدالة الإسبانية أعطى صورة بأن “الجمهورية الوهمية” “تحترم القانون ولا تخرج أبدا عنه”، مجددا دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية.
ابن بطوش هو الطفل المذلل للعسكر الجزائري…يخاف عليه أكثر من خوفه على مصالح شعب الجزائر الغارق في الجوع …
مزال ربي يفضحو و يخلصو على اعمال الاجرام لي كان يديرها . ذنوب دوك ناس لي تعدا عليهم مغايمشيوش هباءا منثورا و ربي لا يظلم أحدا و لي ماخرج من الدنيا ماخرج من عقايبها . عقاب الله شديد ف الدنيا و ف الاخرة
وجاء في التعبير” الجبهة تحترم الحقوق” أضحكتني هاته الجملة لولم يكن المغرب يخاف من عقوبات منتظم الدولي لمسح تلك الجبهة في24h
كان رجل إسمه المغرب يتجول في المنطقة فظهرت له فتاة إسمها الجزائر تصرخ و تستنجد من مغتصب إسمه فرنسا فتدخل المغرب لمساعدة هذه الفتاة من مغتصبها نجح في الأمر وتم إنقاذ الفتاة و بعد فترة نتج حمل عن هذا الإغتصاب فأنجبت الجزائر طفلة غير شرعية أطلقت عليها إسم البوليساريو و بعد وقوع الجزائر في هذه الورطة، فكرت أن تقوم برفع دعوى قضائية ضد مغتصبها لكنها تراجعت لأنها وجدته أقوى منها نفوذا و مالا فلم تجد أمامها غير المغرب الذي ساعدها على إنقاذها من المغتصب حيث قامت الجزائر برفع دعوة قضائية ضده تتهمه فيها ظلما بأنه أب الطفلة غير الشرعية فراحت تطالبه بالنفقة عن طفلتها وإقتسام المسكن معها هكذا إستمر الوضع على ما هو عليه طيلة 40 سنة فلا الجزائر أقنعت العالم على أن المغرب أب للطفلة و لا هي إستطاعت أن توفر لنفسها معيشة كريمة و هي الآن هذه الأم الشمطاء تحمل طفلتها الغير شرعية تتسول بها المساعدات بين الدول الجائعة و المنهارة مثلها —منقول—
استطاعت الجزائر بدهائها جر اسبانيا إليها وجعل اسبانيا عدوا لدودا للمغرب، اين هي حكمة السياسة الخارجية، كمغربي غيور ومحب لوطنه، اقول الدبلوماسية الانفعالية لا تجدي نفعا،كفى من خلق الاعداء والعزلة كل ما جرى في الأشهر الأخير ة من حزازات مع ألمانيا هولندا ولآن اسبانيا يصب في مصلحة العدو الحقيقي للمغرب ،الجزائر ،اين حلفاء المغرب ،طبعا ،لا تسمع لهم ركزا
بن بطوش” .. ستَرته إسبانيا لأزيد من شهر وفضحته الجزائر في أول يوم
بكل اسف حققت الجزاءر مبتغاها وهو توريط المغرب واسبانيا في صراع قوي قد تكون الجزاءر هو الطرف الرابح في الازمة بعد سقوط الطرفان المغرب واسبانيا في الفخ !!
لان الجزاءر كانت شبه محاصرة بازمتها الدايمة مع فرنسا وتلاحم اسبانيا والمغرب اقتصاديا مكونين طرف قوي وهكذا عملت الجزاءر على تكسير الطوق والخوف كل الخوف ان تكون نجحت
و يجي شي واحد اقوليك التطبيع خيانة ، واخا انا شخصيا ضد التطبيع ، و لكن غير سبحان الله العظيم ، ماعرفت انا اشمن دين عندهم ، هادو بزااف على اليهود، بزااف على الماجوس..
صبرنا قلنا هانية دابا اديرو عقلهم ، اودي هانية حنا خووت في الثقافة و التقاليد .. قلنا حنا خووت في الاسلام ، ماعليش الله يهيديهم و يرد بيهم ..
و لكن راه عيقتو بزااااف ، تبرهشتوو بزااااف ،
واه اصاحبي الحسد ف كولشي ، الكراهية ف كولشي ، الغيرة من كولشي.. واش ماعند دينكم شي شغل من غير المغرب ، راه بالعكس قسما بالله الذي لا رب سواه، ايلا غير نهار على نهار كاتخليونا نقولو الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاهم، و الحمد لله على نعمٍ أنعمنا الله بها في هذا البلاد ، و نزييد نأكدو ليكم ، بلي راه و الله القسم اواخا تأمرو علينا لا نتوما لا غيركم ، اما تخلعونا ، و ماغاتصورو من عندنا الا اللفت
الجزاءر تبحث عن الحرب على المغرب لن يلبي لها هذا الطلب و يضرب عصفورين بحجر واحد الأول هزم الجزاءر شر هزيمة و الثاني تنظيف المنطقة من البوليزبال و بلا رجعة و عدا ذلك لن يتغير الوضع أبدا و سيظل المغرب يعاني لعقود و عقود
و ان ينصركم الله فلا غالب لكم
اين الشعب الجزائري مما يدور حوله من استخفاف بالجزائريين و نهب اموال الدولة لصرفها على نزوات الجنرالات و دعم ميليشيات مرتزقة بالمال والعتاد و الشعب الجزائري يتجرع مرارة البطالة وغلاء المعيشة و عدم توفر ابسط مقومات الحياة في دولة تحتضن احتياطي مهم جدا من البترول و الغاز الطبيعي … استيقظوا ايها الجزائريون من سباتكم أنا نحبكم ولكن نظامكم يدس السم والكراهية بيننا
صراحة أظن أن بن بطوش هو رئيس الجزائر، و تبون زعيم ميليشيات البوليساريو.
الى سالا وزير الخارجية من هاذ الموضوع ايشوف لينا مسألة فتح الحدود الله يرحم الوالدين .ابقا تابع زعيم صنداليستان حتى اترجعنا ابحالهم.طلعتوا الشأن البوجعران.
ليس بخبر جديد ان المرتزقة من صنع الجزائر الخبر الذي فضحته الجزائر هو ان اسبانيا ادعت انه مريض بكورونا ورئيس الجزائر واقف معه والغالي بدون كمامة
يعني ان الانفصالي اصابتة شظايا واحترق جسمة وان شاء الله سيموت قريبا ولن يحقق شيء سوى جهنم في الدنيا والاخرة
ان كان هدا هو ما فهمه المغاربة من تصرف الجزائر فإننا لا نفهم شيء في السياسة ان الغاية الجزائر هو أن تقول ماهو في الجزائر ولا يستطيع التكلم الا بصعوبة اي رسالة انه لأنه لم يستجوب من القضاء الإسباني انها تمتيلية فقط ضحك على المغرب وعلى المواطنين الصحراويين الإسبان المغتصبين ان الاسبانيا لازالت عدوة للمغرب وما الجزائر و بوليساريو سوى ادوات الضغط على للمغرب
حان الأوان لاستقبال رئيس كتالونيا المنتخب و فتح سفارة كتالونيا في المغرب و ذلك لأسباب إنسانية و إيمانا بحق الشعب الكتالوني الصديق في تقرير مصيره
تبون يزور الرخيص في المستشفى العسكري، وضروري كما العادة الجنرال شنقريحة يكون متواجد وراء تبون
انه مسلسل في حلقات عند الجنرالات الجزائرية في المرة السابقة كان بوتفليقة عبارة عن روبوت يحركونه كما يشاؤون والآن ابن بطوش لقد أصبحوا اضحوكة أمام الشعب الجزائري
… لماذا لم يستمر في علاج بن بطوش بالمستشفى الإسباني عكس ما صرحت به وزيرة الخارجية الإسبانية أنه سيرجع إلى المكان الذي جاء منه بعد شفائه..؟ أهو خوف من انتقام الضحايا و ضغطهم لإعادة استدعائه من طرف القضاء الإسباني..؟ أم هي مؤامرة لتصفيته بموته البطيئ في عين النعجة الذي هو إسم على مسمى..؟
كفا من اقوال الجوطية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. علينا الآن أن تستثمر في الشعب و بدون تاخير حتى نحوله إلى شعب ذكي في كل المجال. عند ذلك سيضرب لنا كل بلد، الف حساب قبل أن يقوم بعداءنا و اهانتنا. غير ذلك فسنضل كدمية في يد البلدان القوية.
احسن شيء على المغرب فعله هو التريت والحفاض على برودة الدم وعدم التسرع في اي قرار… خاص المغرب مايخليش الجزائر تستغل هذه الفرصة وتوصل اللي بغاتو وهو ان تقطع العلاقات كاملة مع اسبانيا… وهذا لايخدم بتاتا مصالح المغرب بالدرجة الاولى حيث سيصبح المغرب محاصر من الشمال والشرق والجنوب…
كما يقول مثل بالدارجة… “بالمهل يأكل البدنجان”
اسبانيا تبقى دولة ديمقراطية ومقبلة على انتخابات عامة… على المغرب حشد الدعم في صفوف الجالية للتصويت على المرشحين الذين لايعاكسون مصالح المغرب….
لا يمكن للمغرب وحده أن يتغلب على إسبانيا, فهي مسنودة من طرف أكبر تجمع اقتصادي في العالم و هو الإتحاد الأوروبي.
الإتحاد المغاربي الذي من المفروض أن يدعم المغرب أصبح لنا هو العدو الأكبر.
على المغرب أن يدخل بشكل رسمي في تحالف قوي مع مجلس التعاون الخليجي و CEDEAO الإفريقي و الإبقاء على علاقات جيدة مع إسرائيل
قريبا إلى الزوال إن شاء الله… الحق يعلا و لا يعلا عليه.
للتصحيح فقد زار رئيس الأركان (رئيس الجزائر الحقيقي) رفقة السيد تبون المدعو بن بطوش في المستشفي . و الجميل حين صرح بن بطوش انه جزائري في الفيديو
محاكمة بن بطوش من عدمها ليس هو ما يسعى إليه المغرب ،هذا الأخير يرى أن المشكل الرئيسي هو مناكفة إسبانيا للمصالح العليا للملكة، ولهذا فالمشكل لن يحل بمحاكمة بن بطوش أو حتى رميه في السجن ، فخلاصه سوف يكون بتصفيته من طرف كبرانات الجزائر والأيام بيننا.
يقول المثل الشعبي المصري لختشو ماتوا.وجاء عن السلف الصالح إن لم تستحي ففعل ما شئت لا اسبانيا ولا الجزائر يمكنها أن توقف عجلة التقدم المغربي لأن الطائرة تطير والكلاب تنبح وما أيامهم إلا أياما معدودات،أما المغربي الحديث ورجاله وملكه لا يخشون تأمر الحثالة الانسانية وتظل كلمة المجتمع الدولي هي الفيصل.
زعمة ها هو جيبناه صحة ،، الم تعلم ان المغرب خرج ليلة اللقاء مع القاضي بتقرير رسمي يقول فيه انه لايهمه الغالي او محاكمته ههههه ، القضية هي ان المغرب نجح في معرفة خصومه في الصفوف الاولى غير بالحلاوة ، و في عقر دارهم لكي يعلم العالم ان الجبهة مدفوعة و مدعومة من بعض الدول الجوار، بزاف عليكم المخابرات المغربية، الغرض من كل هدا يعلمه الله و المخابرات.
الذءب حينما لم يستطاع على العنب بصق عليه وقال له انت حامض هذا ما جرى للمخابرات المغربية تلقت صفعة لن تنساها اصبحتم اضحوكة في العالم العربي.
من المستحسن ان تغلقوا الاسطوانة الجزاءر اكبر منكم
واذا كانت لديكم الجرءة فليرحل سفراءكم من الجزاءر
انتهى الحديث
الحقيقة هي ان المغرب ربح في الاونة الاخيرة مواجهات دبلوماسية كبيرة. لكن قانون اللعبة هو ان الدبلوماسية المغربية لن تربح دائما. الحقيقة المرة التي اراها شخصيا ولكل موضوعية ان الدبلوماسية المغربية قد خسرت هذه المرة في موضوع غالي ضد اسبانيا والجزائر. لكني ارى ان المغرب خسر هذه المعركة لكنه لم يخسر الحرب بمشيئة الله. لأن الله لا يخيب صاحب الحق.
البعض من الموانين يملك ذاكرة اسماك ، سرعان ا ينسى وينجر وراء ادعاءات الخصوم التي تحاول ان تجعل صلب المشكل هو ابن بطوش ومحاكمته من عدمها،
فقط وللتذكير المغرب كان قد استبق مناورة اسبانيا والجزائر ببيان طويل عريض عبارة عن محاضرة شرح فيه حيثيات الخلاف المغربي الاسباني ، فهو ليس وليد احتضان اولاد بورقعة لزعيم الانفصاليين، وليس متعلقا بمحاكمته، فهذا الامر لا يعني المغرب في شئ. بل الامر اعمق بكثير ، ويتلخص في سياسة عدائية ممنهجة تسلكها مدريذ في حق المغرب ، وتستهدف الاضرار بمصالحه العليا ، ولم يعد السكوت معها ممكنا مهما كانت المكاسب الانية . فالمغرب أراد ان يلعب كل اوراقه في جولة حاسمة ومكشوفة مع الاسبان، ليكشفهم امام انفسهم وامام الراي الوطني والعالمي. فلم يعد ممكنا بالنسبة للمغرب الاستمرار في نفس النهج في ظل ثقة مفقودة .
امر آخر مخطئ من كان يعتقد ان اولاد بورقعة سيرضخون بسهولة للمغرب، بل كانوا سيناورون ويقاومون لنهاية المطاف، وذلك دفاعا عن مصالحهم الاستراتيجية التي تؤسس على بقاء المغرب ضعيفا مكبلا بقيود نزاع الصحراء، متوسلا للاوربيين ، كما أن كم الملفات الخلافية بين المغرب واسبانيا هائل
استغرب إدعاء المغاربة افتقار اسبانيا للحنكة السياسية! هذا غير صحيح وابقاء اسبانيا لتواجدها الإستراتيجي بشمال المغرب كمحتلين لسبة ومليلية خير دليل.
دعونا من الكلام الفارغ… السؤال الذي يفرض نفسه، كيف يقيم المغرب ما قامت به الجارة الشمالية، وكيف سيكون الرد المناسب.
تعليقات المغاربة الشرفاء تصب في اتجاه واحد ☝️
آقترح
١/ إلغاء جميع الإتفاقيات القضائية
٢/ إلغاء جميع الإتفاقيات الأمنية
٣/ إلغاء جميع الإتفاقيات التي تخص الصيد البحري والفلاحة
٤/ فتح سفارات لكل من كاتلونيا والبسك والقبايل والتوريك وكل من يطالب بالإنفصال بدولتي الحقد والغل والحسد .
٥/ المطالبة لدى الهيئات والمؤسسات الدولية بآسترجاع سبة ومليلية والصحراء المغربية الشرقية .
٦/ تسريع الإتصال بالولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وكندا وأستراليا وفرنسا و إسرائيل والإمارات العربية والسعودية ، من أجل تنفيذ المشاريع الكبرى بالصحراء المغربية الحبيبة.
والله ولي التوفيق.!!!!
تم تهريب بن بطوش من الباب فاش تيخرجو الازبال من المستشفى…….
هذه الصور تدل على أحسن منظومة صحية في المغرب العربي وشمال إفر يقيا الله يستر
الله يخليكم بقاو تسميو السيد باسمه،. بن بطوش ، الجزائر حتى في اختيار الاسم الجديد و الذي له دلالة البطش و الجور و البغي على الضعفاء
اولاد إليزابيث لا تصلح معهم الا القطيعة و تعليق التعاون في كل المجالات يجب قراءة تعويض اسبانيا بتركيا للتعويض pipas و chupas و سلع الفاسدة الممزوجة بشحوم الخنزير بصناعات التركية و الأسلحة و المسيرات لكي نقطع مع التخلف الآتي من جنوب اروبا هاد العام مكين لا مرحبا لا وداعا يجب تقويت جبهتنا الداخلية و الإلتفاف حول مصالح الوطن لي بغا يجي للمغرب يجي من ميناء sete فرنسا كما فعل الملك الحسن الثاني في تسعينيات و الله الجنوب الإسباني عاش الويلات و الفقر المدقع لولا تذخل ملك اسبانيا عند ملك المغرب و هو ما سيفعلونه الآن لذلك و قبل هذا يجب على المملكة ان تذيقهم العذاب قبل ان يتذخل ملكهم عند صاحب الجلالة تاحاجة مذوز بلا عقاب
المغرب يجتاز أزمة سياسية حادة ضد أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية المتمثلة في الصحراء المغربية :::ما على المغرب إلا الصمود والعزيمةوالوقوف أمام أي طارئ سياسي خارجي يعيق الوحدة الترابية للمملكة :::هنا يجب أن نقتاد بالمتال الإيراني في ما يخص موضوعه النووي وكيفية صبره وعزيمته وصلابة موقفه تجاه امريكا وأوروبا :::كذلك النووي لكوريا الشمالية وموقفها الصلب والثابت تجاه الغرب .
ادن لا داعي للخوف على دبلوماسية المغرب فإنها في الطريق الصحيح؛ ستأتي الأيام وستعترف بعض الدول الأوروبية بمغربية الصحراء، سواء طال الزمان اوقصر.
المرجو من صاحب الجلالة الملك محمد السادس طرد السفيرين الإسباني و الجزائري و قطع كل العلاقات، إن الشعب المغربي مستعد لكل السنياهورات يحيى الملك محمد السادس و يحيى الشعب المغربي
كلنا وخصوصا منا أولائك الدين عاشوا في الأحياء الشعبية يعرفون معنى الجوار وما كان يوليه الحكماء منا لحسن الجوار و التصالح و التصدي للدين يصبون الزيت على النار بعد نشوب خصومة بين جارين،…. تعلمنا كما علمنا ديننا أن الجار كاد أن يورّث !
ونتذكر جيدا في وقت قريب عندما تم فتح الحدود كيف ازدهر اقتصادنا فلم يعد الفلاح يعاني مشكلة التسويق و لم تعد فنادقنا مهجورة و لم تتوقف حافلاتنا و لا قطاراتنا و….. . لقد استفاد الشعبين الجارين بدون شك. هناك خلافات بينية في جميع أنحاء العالم، خلافات دينية و لغوية و حدودية و…… و مع ذلك هناك تعامل و تعايش و نبد العنف في كل أشكاله.
من الخاسر في هكدا وضعية ؟
طبعا الشعبين الجارين دون أدنى شك.
واتمنى أن تفتح هده الحدود ( والتي يجب أن تُلغى منطقيا) و ينعم هدين الشعبين بنعمة حسن الجوار و تسود الحكمة عوض الاصطياد في الماء العكر من طرف المستفيدين من هكدا وضعية.
فعلا الجزائر تستفز المغرب مند السبعينات. ما دام ان ميليشيات البوليساريو فوق اراضيها و مسلحة و تقوم بهجمات من الجزائر، هذا يعني انه كان يجب محاربة الجزائر مند بدء النزاع لان الهجمات تأتي من اراضيها. و اليوم اسبانيا تقوم بنفس الشيء علنيا. فعلا لو كان المغرب قويا ما تم استفزازه هكذا. مسؤولي البلاد افسدو او اكلو اموال الدولة مند الاستقلال إلى الآن. لو ان القاءمون على الشأن العام استثمرو في تقوية الوطن و المواطن ما وصلنا إلى هده الكارثة مع الجيران. نحن في زمن السلطة للاقوياء،
لو لم يقم المغرب بفعله الصبياني السماح للقصر والرضع والأمهات بإقتحام سبته لكانت أوروبا كلها معه لكن الله ياخذ الحق فلي سمح بذاك شي وشوهنا في العالم
في جميع المحافل تقول الجزائر انها ليست طرفا في نزاع الصحراء بل هو نزاع بين المغرب والبوليساريو.بل هي تؤيد اي شعب يتوق للتحرر.لماذا لم نسمعها تؤيد استقلال كاتلونيا.لم نسمعها تؤيد شعب الشيشان في استقلاله عن روسيا .لم لم تؤيد استقلال القبايل عن الجزائر
قمة النفاق والازدواجية وقمة الخنوع ادا مالم يتم قطع العلاقات نهائيا مع الجزاير قبل اسبانيا فهي من تدعم وتحضن مرنزقه وتصرف الملايين لمعالجة المغرب ..فين المغرب يحتضن سفيرهم..والله اعتبر دلك دل ..نطالب جلاللة الملك محمد السادس بالحزم والحزم مع الجزاير واسبانيا وكل مايعادي بلادنا
اسبانيا تحدت المغرب و سمحت لغالي بمغادرة ترابها، هذا ما يحب التركيز عليه.
بالنسبة لإسبانيا فهي التي كانت تحرك الجنرالات الكراكيز ديال الجزائر والآن سقط ستار المسرح بفضل عاصفة اعتراف أمريكا وانا ادعوا جميع المغاربة للوقوف وقفة الرجل الواحد وراء جلالة الملك حفضه الله للدفاع عن وحدتنا الترابية
على المغرب نهج طريق النظرية العسكرية تمام كما تفعل روسيا وتركيا وإيران نمتلك جيش قوي وجماهير شعبية مستعدة للمون من اجل الوطن يجب اجتياح المناطق العازلة ودخول الكويرة وحشد القوات امام الاعداء سواء في الثغور الشمالية سبة ومليلية والجزر الخالدات والجزر الجعفرية وغلق معبر جبل الطارق وتهديد المجتمع الدولي والتجارة العالمية المغرب عملاق قوي نائم واذا ستيقذ سيهز العالم وما عليه إلا أن يكشر عن انيابه
all what I know is this that Moroccan all the time alone and no one support them, and inside my heart I like this fact
but where those who go out to street any time when something bad happened in Arabic world , why no country support us against European when they support Spain
today is a victory day when together we can die for ourselves when European do not scare us and when only God who fight for us
today the whole world know that Spain is a calorizator and they have to get out from Ceuta and Mlilia now or later
الحل في نظري هو البدء في تصفية قيادة الانفصاليين و إعلان الحرب دون هوادة باعلانها منظمة إرهابية و اصدار مذكرات توقيف في حقهم.هكذا سيتم محاصرتهم و الضغط على داعميهم الجزائر و البوليزاريو.بما ان الجزائر جبانة و تحاربنا من خلال المرتزقة و إسبانيا تساند الانفصال من وراء الستار .التصفية لكل قيادي انفصالي ستجعلنا في منطق هجوم و ليس دفاع.دون ذللك فإننا نضيع الوقت و تعطل تنميتنا.