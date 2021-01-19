بن زايد يستحضر أهمية حدث "أبوظبي للاستدامة"

اعتبر محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن استضافة الإمارات أسبوع أبوظبي للاستدامة ترسخ رؤية الإمارات لمواجهة التحديات العالمية.

وقال محمد بن زايد في تغريدة على صفحته بموقع “توتير”، اليوم الثلاثاء، إن “استضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة، في أول حدث نفتتح به عام 2021، ترسخ رؤية الإمارات بشأن التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية الملحّة كقضية التغير المناخي، والعمل على تحقيق التعافي الشامل لمرحلة ما بعد ” كورونا “، ودفع أجندة التنمية المستدامة لخير الإنسانية وتقدمها”.

وانطلقت الاثنين فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية التي تركز على تسريع وتيرة التنمية المستدامة، والذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” بشكل افتراضي؛ باستخدام تقنيات وقنوات الاتصال المرئي، حتى 21 يناير الجاري.

ويشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة قادة وصناع السياسات وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا، من حول العالم، لمناقشة سبل استكشاف الفرص الاجتماعية والاقتصادية ودعم الابتكار من أجل تحقيق التعافي الأخضر في مرحلة ما بعد جائحة “كوفيد-19”.