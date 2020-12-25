بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من "لقاح كوفيد 19"

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الجمعة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في إطار الخطة الوطنية للقاح “كوفيد-19″، التي تنفذها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.

وقال توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي، “ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة الوقاية خير من العلاج”.

وأضاف الوزير، حسب ما ذكرت وكالة “واس”، أن “هذه السياسة تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليا في وقت قياسي، وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا”.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة السعودية أن لقاح “كوفيد-19” سيكون متاحا بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين، لافتة إلى أنه سيكون على 3 مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة.

وتستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاما، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.