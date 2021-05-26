بوجاتي تقدم نسخة خاصة من أيقونتها Chiron Sport

كشفت شركة بوجاتي النقاب عن نسخة خاصة من أيقونتها Chiron Sport، والتي تحمل الاسمChiron Sport Les Légendes Du Ciel.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن النسخة الخاصة تعتمد على سواعد محرك W16 سعة 8 لتر وبقوة 1500 حصان/1600 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وهو ما يجعل السيارة تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.4 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 420 كلم/س.

وتتميز السيارة الخاصة من خلال القمرة المستوحاة من الطائرات، واللون الرمادي المطفأ على الجسم يتخلله شريط باللون الأبيض، وبعض الرسومات التخطيطية والحياكة الخاصة للمقاعد، وجميعها أجواء مستوحاة من عالم الطائرات.

وتزدان المقصورة الداخلية بالتجهيزات الجلدية الفاخرة باللون البني والحليات المصنوعة من الألومنيوم، ولوحة النسخة المحدودة على الكونسول الأوسط.

وأعلنت بوجاتي أن النسخة الخاصة Chiron Sport Les Légendes Du Ciel يقتصر انتاجها على 20 نسخة فقط بسعر يبدأ من 2.88 مليون يورو.