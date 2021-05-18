بوخليط ينشر مقالات عن "سجالات الفكر المعاصر"

عن منشورات “خطوط وظلال للنشر والتوزيع”، صدر حديثا للباحث سعيد بوخليط كتاب جديد تحت عنوان: “أخبار جيدة من حقنا التطلع إليها: مقالات في سجالات الفكر المعاصر”.

وتبنى الباحث بوخليط استراتيجية للكتابة تقوم على مرتكزات ليست بالضرورة عين العقل والصواب، لكنها، حسب اعتقاده الشخصي، “تعتبر الأقرب إلى ما يعكس قناعاته الذاتية فيما يخص كيفية استثمار عصارة الفكر البشري، بناء على محدداته ومشاريعه الأنوارية؛ من ثمة الانتقال بنقاشاته إلى ممكنات بوسع سجالات الثقافة العربية حاليا بلورتها، في أفق تغيير الأفق، وبثِّ لبنات مؤهِّلة صوب معانقة أسئلة الثقافة المعاصرة”.

وقد تضمن العمل الحالي ثلاثا وعشرين مقالة استلهمت مشارب وروافد الفلسفة والسياسة واللسانيات والسوسيولوجيا، بالعودة إلى مرجعيات تمثلها أسماء من قبيل: ألبير كامو، لوي جيرمان، هنري كيسنجر، إدغار موران، نعوم تشومسكي، أمبرتو إيكو، جاك أتالي، بيير بورديو، هشام العلوي، علاء الأسواني.