بودجيمون يدعم حق المغرب بشأن سبتة ومليلية

بودجيمون يدعم حق المغرب بشأن سبتة ومليلية
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 19 ماي 2021 - 21:20

قال كارليس بودجيمون، زعيم انفصاليي كاتالونيا السابق، إن المغرب من حقه أن يطرح سؤال السيادة، و”سيكون من الضروري الجلوس إلى مائدة تفاوض من أجل حلّ الأزمة”.

وأضاف بودجيمون، في تغريدة له على “تويتر”، بمناسبة ما وقع أخيرا بمدينة سبتة المحتلة، أن الحوار بين إسبانيا والمغرب “سيكون ضروريا لمعالجة المسائل الخلافية”.

وفي تغريدة أخرى تلت الأولى، كتب بودجيمون: “أتمنى ألا ينجرف الاتحاد الأوروبي خلف النزعة القومية الإسبانية. سبتة ومليلية مدينتان إفريقيتان، وهما جزء من الاتحاد الأوروبي فقط لأنهما إرث استعماري سمح للبلدان الأوروبية بامتلاك أراض خارج نطاقها الجغرافي”.

سبتة كاتالونيا كارليس بودجيمون مليلية

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‫تعليقات الزوار

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  • الإدريسي
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 21:25

    على أوروبا أن تدرك أن المغرب ليس سدا قضائيا لها في ثني الأفارقة من العبور إليها وأن إسبانيا ليست في مستوى الجار المحترم…!!!

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  • نااكح الاسبان ز القزايريين
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 21:26

    يجب الاعتراف بكاتالونيا كدولة مستقلة

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  • point de vue
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 21:27

    شهد شاهد من أهلها. في الحقيقية سبتة ومليلية في أفريقيا داكشي لي بأن لي في الخريطة هههه

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  • أبوياسر
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 21:27

    مرحبا بيك في جامع الفنا وباب بوجلود وحسان وأسد إفران والعيون عيني.

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  • مدوخ
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 21:27

    هاد السيد ولا عزيز علي من بعد هذا التصريح و الله أوروبي حضاري و مثقف و حر!! أمثاله جد قلائل بين السياسيين الأوربيين الحاليين بعقول استعمارية و استغلالية، الله يرضي عليك أسي بوجيمون قلت كلمة حق في وقتها !!

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  • مول البيض
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 21:28

    و شهد شاهد منهم… نتمنى مسيرة زرقاء لتحرير سبتة و مليلية و الجزر فالبحر و المحيط أيضا.. جزر الخالدات جزر مغربية أيضا. ..

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  • مغربي
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 21:29

    لا بد للمغاربة توحيد الصفوف وفي هذا الوقت لأن أعداء الوطن يتكالبون علينا من كل الجهات لأن الآتي سيكون اعضم….

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  • محمد من الناظور
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 21:29

    كلام خطير جدا مايتفوه به هذا المتهور مليلية وسبة لم تكون يوما مغربيا نحن سكان الناظور ندين بشدا ما يقوم به هذا الانفصالي .نحن كسكان مليلية ايضا نريد ان نكون تحت الحكم الاسباني .

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  • سبتة و مليلية مغربيتان
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 21:30

    يجب على المغرب تبني اطروحة انفصال إقليم كطلونيا و رد الصاع صاعين لاسبانيا و منها الضغط على الاتحاد الاروبي لانتزاع مزيدا من الاعترافات بمغربية الصحراء

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  • مغربي وافتخر
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 21:30

    وشهد شاهد من أهلها وندعوا المغرب إلى منحه اللجوء السياسي والاعتراف بجمهورية الكطلان لان استقبال الارهابي لن يتنينا عن اتخاد القرار الدي نراه مناسبا بل كان على الجزائر جارة السوء الاعتناء بشعبها عوض منح الغاز مجانا إلى دولة بورقعة وزمن الوصاية قد ولى ونحن مستعدون للدخول في أي حرب لا قدر الله كما ندعوا المغرب إلى وقف كل تعاون سواء تجاري أو أمني وتدعوا المواطن المغربي إلى مقاطعة المنتوجات الإسبانية حالا

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  • مصطفى
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 21:31

    كلام معقول وواقعي ، كان على المغرب مساندة إقليم كتلانيا لأنه في الأصل فإسبانيا كانت عبارة عن مجموعة إمارات ، عكس المغرب الذي عرف بحيزه الجغرافي الذي كان يتمتل في المغرب الأقصى مع تمدده شمالا وجنوبا وشرقا ، العلاقات الدولية لاتعترف بحسن الجوار وإنما تعترف بأوراق الضغط وعليه فعلى المغرب حسن استعمال الأوراق التي تتاح له ، في كل مرة

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