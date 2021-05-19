بودجيمون يدعم حق المغرب بشأن سبتة ومليلية

قال كارليس بودجيمون، زعيم انفصاليي كاتالونيا السابق، إن المغرب من حقه أن يطرح سؤال السيادة، و”سيكون من الضروري الجلوس إلى مائدة تفاوض من أجل حلّ الأزمة”.

Le Maroc a le droit de soulever la question de la souveraineté et il serait nécessaire de créer une table de dialogue pour résoudre le conflit. Un dialogue entre l'Espagne et le Maroc serait nécessaire pour traiter l'agenda des désaccords. — Carles Puigdemont (@KRLS) May 19, 2021

وأضاف بودجيمون، في تغريدة له على “تويتر”، بمناسبة ما وقع أخيرا بمدينة سبتة المحتلة، أن الحوار بين إسبانيا والمغرب “سيكون ضروريا لمعالجة المسائل الخلافية”.

J'espère que l'UE n'est pas entraînée par l'inflammation nationaliste espagnole. Sebta et Melillia sont deux villes africaines, qui ne font partie de l'UE que par héritage d'un passé colonial qui a permis aux Européens d'avoir des possessions en dehors de l'Europe. — Carles Puigdemont (@KRLS) May 19, 2021

وفي تغريدة أخرى تلت الأولى، كتب بودجيمون: “أتمنى ألا ينجرف الاتحاد الأوروبي خلف النزعة القومية الإسبانية. سبتة ومليلية مدينتان إفريقيتان، وهما جزء من الاتحاد الأوروبي فقط لأنهما إرث استعماري سمح للبلدان الأوروبية بامتلاك أراض خارج نطاقها الجغرافي”.