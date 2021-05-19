بودجيمون يدعم حق المغرب بشأن سبتة ومليلية

قال كارليس بودجيمون، زعيم انفصاليي كاتالونيا السابق، إن المغرب من حقه أن يطرح سؤال السيادة، و”سيكون من الضروري الجلوس إلى مائدة تفاوض من أجل حلّ الأزمة”.
Le Maroc a le droit de soulever la question de la souveraineté et il serait nécessaire de créer une table de dialogue pour résoudre le conflit. Un dialogue entre l'Espagne et le Maroc serait nécessaire pour traiter l'agenda des désaccords.
— Carles Puigdemont (@KRLS) May 19, 2021
وأضاف بودجيمون، في تغريدة له على “تويتر”، بمناسبة ما وقع أخيرا بمدينة سبتة المحتلة، أن الحوار بين إسبانيا والمغرب “سيكون ضروريا لمعالجة المسائل الخلافية”.
J'espère que l'UE n'est pas entraînée par l'inflammation nationaliste espagnole. Sebta et Melillia sont deux villes africaines, qui ne font partie de l'UE que par héritage d'un passé colonial qui a permis aux Européens d'avoir des possessions en dehors de l'Europe.
— Carles Puigdemont (@KRLS) May 19, 2021
وفي تغريدة أخرى تلت الأولى، كتب بودجيمون: “أتمنى ألا ينجرف الاتحاد الأوروبي خلف النزعة القومية الإسبانية. سبتة ومليلية مدينتان إفريقيتان، وهما جزء من الاتحاد الأوروبي فقط لأنهما إرث استعماري سمح للبلدان الأوروبية بامتلاك أراض خارج نطاقها الجغرافي”.
على أوروبا أن تدرك أن المغرب ليس سدا قضائيا لها في ثني الأفارقة من العبور إليها وأن إسبانيا ليست في مستوى الجار المحترم…!!!
يجب الاعتراف بكاتالونيا كدولة مستقلة
شهد شاهد من أهلها. في الحقيقية سبتة ومليلية في أفريقيا داكشي لي بأن لي في الخريطة هههه
مرحبا بيك في جامع الفنا وباب بوجلود وحسان وأسد إفران والعيون عيني.
هاد السيد ولا عزيز علي من بعد هذا التصريح و الله أوروبي حضاري و مثقف و حر!! أمثاله جد قلائل بين السياسيين الأوربيين الحاليين بعقول استعمارية و استغلالية، الله يرضي عليك أسي بوجيمون قلت كلمة حق في وقتها !!
و شهد شاهد منهم… نتمنى مسيرة زرقاء لتحرير سبتة و مليلية و الجزر فالبحر و المحيط أيضا.. جزر الخالدات جزر مغربية أيضا. ..
لا بد للمغاربة توحيد الصفوف وفي هذا الوقت لأن أعداء الوطن يتكالبون علينا من كل الجهات لأن الآتي سيكون اعضم….
كلام خطير جدا مايتفوه به هذا المتهور مليلية وسبة لم تكون يوما مغربيا نحن سكان الناظور ندين بشدا ما يقوم به هذا الانفصالي .نحن كسكان مليلية ايضا نريد ان نكون تحت الحكم الاسباني .
يجب على المغرب تبني اطروحة انفصال إقليم كطلونيا و رد الصاع صاعين لاسبانيا و منها الضغط على الاتحاد الاروبي لانتزاع مزيدا من الاعترافات بمغربية الصحراء
وشهد شاهد من أهلها وندعوا المغرب إلى منحه اللجوء السياسي والاعتراف بجمهورية الكطلان لان استقبال الارهابي لن يتنينا عن اتخاد القرار الدي نراه مناسبا بل كان على الجزائر جارة السوء الاعتناء بشعبها عوض منح الغاز مجانا إلى دولة بورقعة وزمن الوصاية قد ولى ونحن مستعدون للدخول في أي حرب لا قدر الله كما ندعوا المغرب إلى وقف كل تعاون سواء تجاري أو أمني وتدعوا المواطن المغربي إلى مقاطعة المنتوجات الإسبانية حالا
كلام معقول وواقعي ، كان على المغرب مساندة إقليم كتلانيا لأنه في الأصل فإسبانيا كانت عبارة عن مجموعة إمارات ، عكس المغرب الذي عرف بحيزه الجغرافي الذي كان يتمتل في المغرب الأقصى مع تمدده شمالا وجنوبا وشرقا ، العلاقات الدولية لاتعترف بحسن الجوار وإنما تعترف بأوراق الضغط وعليه فعلى المغرب حسن استعمال الأوراق التي تتاح له ، في كل مرة