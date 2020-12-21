حزب إسباني: "التّاجُ" في أزمة .. والجمهورية قادمة

اغتنم بابلو إغليسياس، زعيمُ حزب “بوديموس” (بالعربية: قادرون) الإسباني، اجتماعاً جمعه، عن بُعد، بأعضاء “مجلس الدولة المواطن”، وهو أعلى هيئة إدارية داخل هذا التنظيم، لتمرير رسائل سياسية قويّة إلى العائلة الملكية الإسبانية أياماً قليلة قبل الخطاب التقليدي الذي دأب ملكُ إسبانيا على إلقائه كلّ سنة لتهنئة شعبه بمناسبة أعياد الميلاد.
وعبّر إغليسياس عن يقينه، في هذا السياق، من أنّ الكثير من العائلات ستتساءل هل هي مع الملكية أم مع الجمهورية وهي تشاهد خطاب الملك عبر الشاشات مساء الخميس المقبل.
وأعرب زعيم “بوديموس” والنائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية، في الاجتماع المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، عن جزمه بأنّ أغلبية المواطنين في المملكة الإسبانية يميلون نحو النظام الجمهوري؛ وهو ما يجعله متيقِّناً من أنّ الجمهورية قادمة إلى إسبانيا بسرعةٍ أكبر من المتوقّعة.
ويخوض حزبُ “بوديموس”، منذ شهر غشت الماضي، حملةً نضالية من داخل المؤسسات لفتح هذا النقاش، بعد مغادرة الملك السابق خوان كارلوس للبلاد خوفاً من شبح التحقيقات القضائية بسبب فضائح الفساد المالي، ولم يفوِّت إغليسياس الفرصة للدعوة إلى فتح النقاش في الموضوع.
ودافع بابلو إغليسياس، من خلال الخطاب الذي تناقلته الصحافة الإسبانية، عن طرحه مؤكِّداً أنّ النظام الجمهوري لا يُتيح فقط اختيار رئيس الدولة؛ بل إنّه أيضاً يحمي المصالح العمومية أمام ما أسماه “مشروع الخوصصة الدائم الذي تنتهجه الأحزابُ الملكيّة”.
واتّهم زعيمُ حزب “بوديموس” الملكيّة بتشجيع نمطٍ اقتصاديٍّ يعتمد على الفساد والسياحة الرخيصة. كما بيّن أنّ النظام الجمهوري يسعى إلى دولةٍ “أكثر عدلاً وأكثر لائكية ونسوية” تعترف بتعدّد الجنسيّات، حيث يشعر الجميع بالانتماء بعيداً عن واقع “الانقسام الذي قادتنا إليه الملكيّة”، كما جاء على لسانه.
ويُواصل حزب “بوديموس”، منذ أشهر عديدة، جهوده من داخل البرلمان لفتح تحقيقات في قضيّة استفادة أفراد العائلة الملكية الإسبانية من الصناديق السوداء؛ لكن اقتراحاتهم تُواجه في كل مرّة بالرفض من طرف أحزاب اليمين، مثل الحزب الشعبي وحزب فوكس اليميني المتطرّف بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي العمالي الذي يقود الحكومة.
في المقابل، قام بابلو إغليسياس وحزبه، على الرغم من أنها المرّة الرابعة التي يتمّ فيها التصويت ضد مقترحات الحزب، بتسجيل مقترح جديد.
واتّهم هذا القياديُّ الأحزابَ الملكية بأنّها بدل أن تساعد النظام الملكي وتدفع عنه الشبهة بقبول إنشاء لجانٍ استقصائية فهي تُقوِّضه برفض المقترح عن طريق التصويت ضدّه في البرلمان.
ويأتي هجومُ نائب رئيس الحكومة الإسبانية على النظام الملكي لبلاده بعد أيام على قيام الملك السابق خوان كارلوس، الموجود حاليّاً في إمارة أبو ظبي، بأداء 700 ألف يورو لخزينة الدولة لتفادي رفع دعوى قضائية ضدّه بتهمة الفساد المالي؛ وهو ما دفع زعيم “بوديموس” إلى التأكيد على أنّ التاج الإسباني في أزمة، ومن الطبيعي أن يكون هذا موضوع الساعة الذي سوف يستأثر باهتمام المواطنين الإسبانيين خلال أعياد ميلاد هذه السنة.
هدف الواحد ﻷساسي الذي يجب على سبانية أن تلتزم به هو منصارت الوحدة ترابية للمملكة المغربية، و هذا حتي على كل ﻹتحاد ﻻوروبي! كل مصالح المغرب يجب ان تحترم.
حتى أحنا لدينا أحزاب سيطلبون باسبتة ومليلية وحتى الجزر الخاليدات. وممكن أن نطالب حتى باﻷندلوس. لدينا تاريخ.
على إسبانية ﻹعترف بلوقيع المغربي أتاريخي، نعام لشركة ﻹسترتجية في كل مجالات مختلفة؛ لكن على أحزابها أن تكف الكف عن مؤازرة ﻹنفصاليين واحترام تام بين البلدين و عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لكل من البلدان.
إن أرادت الزر ألخالدات إشتقﻻلها من سيبانية فعليها ﻹنضمام إلى المغرب مع العلم ان هذه الجزر كانت عبر تاريخ ضمن المغرب أنظر الى تاريخ المغرب وجغرافياته القديمة.
سبتة ومليلية وجزر الخالدات أراضي مغربية.
هذا المسمى ايغليساس،يعتقد انه قطع الواد ونشفوا رجليه،علما أن حزبه لا يتمتع باي شعبية تذكر داخل المجتمع الاءسباني،كلما هنالك ان المقاعد التي حصل عليها كانت نتيجة السلوك العقابي الذي ءانتهجه الاءسبان ضد الحزبين الرءيسينppوpsoe،لا أقل ولا اكثر،واعتقد صاحبنا حشاكم ان له ثقل يسمح له بالقيام ببعض الشطحات هنا وهناك بغية ءاستمالة الناخب الاءسبانية الذي يكرهه لاءنه لم يف بوعوده الاءنتخابي وفي مقدمتها الاءستفتاء في كاطلونيا،وما بقي من كلامه وشعارته سوى تلك الحفنة من الشعر الموجودة خلف رأسه كرمز للبوز والظهور الخاوي.
خالف تعرف……
لولا الملكية لبقيت أسبانيا في الحرب الأهلية…..
المهم هل لديك يا هذا افكار تقنع بها…. للتقدم….. ؟
و ليس فلسفة و نظريات لا تغني و لا تفيد…..
الاديولوجية اصبحت من الماضي….
هذا عصر…. كيف تطور بلدك ليس بطريقة الحكم…. و إنما بطريقة تلبية متطلبات التنمية من افكار و طرق التدبير… بمشاريع و ارقام… و تصور
أعتقد أن هاد الحزب له داكرة سمك لأنه في أمس القريب كانت إسبانيا جمهورية ولم تتقدم وتصل إلى ما وصلت إليه إلا بعد رجوع الملكية لإسبانيا اضنهم يحنون إلى الدكتاتورية فرانكو والحزب الوحيد (مكيحمدوشي الله )
الغلط ماشي ديال ديك بوشعكوكة، الغلط ديال هداك اللي واقف موراه فالصورة،
cette tête brûlée est un mal nécessaire pour le premier premier ministre espagnol…sans ses sièges, le gouvernement va effondrer donc il va supporter ses caprices et ses gestes irresponsables… Bravo le Roi du Maroc qui lui a envoyé un message clair qu’il ne veut pas voir sa face pendant le sommet espano-marocain …
لماذا لم تتقدم اسبانيا لما كانت جمهورية، لقد مات ف انكو في السبعينيات وترك الاسبان يشتغلون في المغرب ودول الاتحاد كفرنسا وألمانيا ولم يكن للاسبان ما ياكلوا، ربما الحمص والفاسوليا والسمك المسروق من المغرب، لولا مساعدات الدول الأوروبية لإسبانيا لبقيت هذه الدولة تنتج الطماطم والبطيخ لااقل ولا أكثر وحتى وقت قريب لم يكن اديها طريق سيار ربما كنت تستغرق 3 ليالي لكي تصل إلى المغرب وا فرنسا في الاتجاه المعاكس. أحزاب 2 فرنك انتهى الكلام
قرات الموضوع والحقيقة انني حاولت ان اجد له ربطا بما يجري في بلادنا فلم اوفق لذلك. علما بانني اود قراءة اخبار تتعلق بالحالة الراهنة للبلاد. وكذلك المواضيع التي ترتبط بها ولو وقعت خارج البلاد كما هو الشان بالتطبيع وبجديد الولايات المتحدة . الاسبان قادرون على شؤونهم ويكفي انهم خرجوا من تدهور اقتصادي واجتماعي خانق باقل الاضرار والحياة العادية لديهم تعود بشكل طبيعي . الهم كل الهم في الدول المتخلفة التي لا تسعى الى تغيير حالها بل تستمر في البؤس والفقر والتخلف والتدهور وبدون اي افق للانفراج.
الملكية في إسبانيا هي التي تخلق و تحافظ على التوازنات، هذا الحزب الشعبوي فقد شعبيته فهو حزب الشعارات، اذا ما صعد الى الحكم يوما ما ، إسبانيا ستعود مائة سنة الى الوراء…
اشمن مستوى تعليمي فهاد البلاد ، واحد يقول لك فاسوليا وآخر يقول لك مصتقبل !!!!!!!!!
هاد بوشعكوكة عاجبو راسو، مازال يجيب شي ربحة سانك إطوال و تكون من إخراج المخابرات الإسبانية.
نحن لا تهمنا اسبانيا في شؤونها الداخلية ولا أي دولة أخرى ،الذي يهمنا هو تنمية وطننا واسترجاع سبتة ومليلية والصحراء الشرقية والجزر المجاورة إنشاء الله عاشت المملكة المغربية الشريفة من طنجة حتى الكويرة ومن الصويرة إلى تندوف المحتلة وما جاورها
بوشعكوكة قريب إجيب الربحة مابقالو والو