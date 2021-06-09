بوريطة: الأزمة مع إسبانيا قائمة .. وإقحام الاتحاد الأوروبي "عمل مرفوض"

عشية تصويت البرلمان الأوروبي على قرار قد يدين المغرب في مسألة “استعمال السلطات المغربية للقاصرين في مدينة سبتة” المحتلة، جددت الرباط رفضها لمحاولة مدريد إقحام الاتحاد الأوروبي في نزاع ثنائي محض.

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، إن موقف المغرب كان واضحا من تطورات الأزمة مع إسبانيا وعبّر عن ذلك في تصريح صحافي يوم 31 ماي عشية مثول إبراهيم غالي أمام المحكمة العليا في مدريد.

وشدد بوريطة خلال ندوة صحافية عقب استقباله وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري، بيتر سيجارتو، على أن الأزمة بين المملكتين الإسبانية والمغربية لم تبدأ مع وصول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا أو بمغادرتها، مجددا تأكيده أن جذور الخلاف تتعلق بمدى احترام الشراكة بين البلدين الجارين.

ورفض بوريطة محاولات إسبانيا إقحام الاتحاد الأوروبي في الملف من باب الهجرة غير النظامية، وقال إن الأزمة ثنائية وسياسية مع إسبانيا، وليست مع الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذه المحاولات الإسبانية تهدف إلى صرف النظر عن الأسباب الحقيقية لجذور الخلاف بين البلدين.

وأورد وزير الخارجية المغربي أن التوتر مع إسبانيا ما يزال قائما ما دامت أسباب الخلاف الأساسية موجودة، مشيرا إلى أن “الحل يجب أن يأتي من مدريد التي تسببت في هذا التوتر، وليس من الرباط”، على حد تعبيره.

وأضاف بوريطة أن المغرب طور في السنوات الأخيرة شراكات متعددة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يقر ويعترف بدور المغرب الرئيسي في ملف الهجرة، مؤكدا أن إقحام الجانب الإسباني لأوروبا في النزاع لن يساعد على إيجاد حل للخلاف بين البلدين.

وينظر البرلمان الأوروبي غدا الخميس في مسودة قرار بشأن اقتحام مغاربة لمدينة سبتة المحتلة، وتعتبر المسودة الثغر المحتل “مدينة أوروبية يتولى الاتحاد الأوروبي حماية أمنها”.

وأعرب رئيس مجلس النواب حبيب المالكي، الأحد، عن “اندهاشه” و”خيبة أمله” عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة، مؤكدا أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.

وشدد المالكي على أن “مجلس النواب، الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل أن تسود روح الشراكة البناءة وألا يقع البرلمان الأوروبي في فخ التصعيد”.

يذكر أن نوابا إسبانيين داخل أروقة البرلمان الأوروبي يضغطون من أجل إصدار قرار يدين المغرب في مسألة تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة.