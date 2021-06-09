بوريطة: الأزمة مع إسبانيا قائمة .. وإقحام الاتحاد الأوروبي "عمل مرفوض"

عشية تصويت البرلمان الأوروبي على قرار قد يدين المغرب في مسألة “استعمال السلطات المغربية للقاصرين في مدينة سبتة” المحتلة، جددت الرباط رفضها لمحاولة مدريد إقحام الاتحاد الأوروبي في نزاع ثنائي محض.
وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، إن موقف المغرب كان واضحا من تطورات الأزمة مع إسبانيا وعبّر عن ذلك في تصريح صحافي يوم 31 ماي عشية مثول إبراهيم غالي أمام المحكمة العليا في مدريد.
وشدد بوريطة خلال ندوة صحافية عقب استقباله وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري، بيتر سيجارتو، على أن الأزمة بين المملكتين الإسبانية والمغربية لم تبدأ مع وصول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا أو بمغادرتها، مجددا تأكيده أن جذور الخلاف تتعلق بمدى احترام الشراكة بين البلدين الجارين.
ورفض بوريطة محاولات إسبانيا إقحام الاتحاد الأوروبي في الملف من باب الهجرة غير النظامية، وقال إن الأزمة ثنائية وسياسية مع إسبانيا، وليست مع الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذه المحاولات الإسبانية تهدف إلى صرف النظر عن الأسباب الحقيقية لجذور الخلاف بين البلدين.
وأورد وزير الخارجية المغربي أن التوتر مع إسبانيا ما يزال قائما ما دامت أسباب الخلاف الأساسية موجودة، مشيرا إلى أن “الحل يجب أن يأتي من مدريد التي تسببت في هذا التوتر، وليس من الرباط”، على حد تعبيره.
وأضاف بوريطة أن المغرب طور في السنوات الأخيرة شراكات متعددة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يقر ويعترف بدور المغرب الرئيسي في ملف الهجرة، مؤكدا أن إقحام الجانب الإسباني لأوروبا في النزاع لن يساعد على إيجاد حل للخلاف بين البلدين.
وينظر البرلمان الأوروبي غدا الخميس في مسودة قرار بشأن اقتحام مغاربة لمدينة سبتة المحتلة، وتعتبر المسودة الثغر المحتل “مدينة أوروبية يتولى الاتحاد الأوروبي حماية أمنها”.
وأعرب رئيس مجلس النواب حبيب المالكي، الأحد، عن “اندهاشه” و”خيبة أمله” عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة، مؤكدا أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.
وشدد المالكي على أن “مجلس النواب، الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل أن تسود روح الشراكة البناءة وألا يقع البرلمان الأوروبي في فخ التصعيد”.
يذكر أن نوابا إسبانيين داخل أروقة البرلمان الأوروبي يضغطون من أجل إصدار قرار يدين المغرب في مسألة تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة.
وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
اتمنى لكم الشفاء العاجل وان كل ما سببته لكم العرجة والصحراء المغربية وابراهيم غالي وسبتة ومليلية من هاجس نفساني ان يمر في اقرب وقت وان يلهمكم الله بالصبر والسلوان
انا لي مافهمتوش هو انا احنا المغاربة ساعدنا الجزائر في الحرب ضد المستعمر و هي تساعد المستعمر(إسبانيا ) ضد المغرب قالوها اتقي شر من أحسنت إليه
منين اطلقتو أولادكم عارفين انكم اجبتو اعليكم انحل جمعو. أولادكم واحترمهم باش يحترمكم الغير.
بوريطة يجعلك تشعر بأن الخارجية المغربية أصبحت أكثر واقعية وجريئة…والمغرب ينبه العالم انتهى زمن الخنوع…ارفع رأسك فأنت مغربي
مادا سيقع لو أدان البرلمان الأوروبي المغرب في ما يخص تهجير قاصرين إلى سبتته؟ ؟؟؟
فتركيا كم من مرة ادينت من طرف الاتحاد الأوروبي في تهجيرها السوريين عبر اليونان؛ وتلقت كميات هائلة من الإدانات؛ وفي الاخير أصبح يحسب لها ألف حساب.
النصارى متاحدين ببعضهم و حنا المسلميين يغدرو ببعضهم ها جيرانة لي عشنا معاهم و كلينا معاهم هم سبب في هاد المشاكل
ما كان لإسبانيا أن تُقحِم الإتحاد الأوروبي لو لم يمنحها المغرب الفرصة لتقوم بذلك. المغرب ارتكب خطأ فادحا فاستغلته إسبانيا بذكاء الكبار. هذا كل ما في الأمر. عندما يقوم النزاع بين طرفين ،كل واحد منهما يستغل هفوات الآخر لصالحه. إسبانيا هي الأولى ارتكبت الخطأ فاستغله المغرب بغباء كبير مما جعل إسبانيا تفلت من الفخ و “تقلب الآية” على المغرب. هنا تظهر حنكة السياسيين .
أصبحت الحكومة الاسبانية تنهج طريق الجزائر تحاول بكل السبل النيل من المغرب بمكرها وخداعها. لكن هيهات.
يجب عدم اقحام الاتحاد الاروبي كما يُزعم !!!
ولماذ سمي الاتحاد الاروبي ؟؟ حسب مبادء وقواعد الاتحاد الاروبي فان اَي أزمة للدولة من أعضائه ودولة خارج الاتحاد تعتبر أزمة تخص الاتحاد الاروبي !!
يجب التحلي بالهدوء والرزانة وعدم اتخاذ قرارات متهورة كما وقع سابقا بدفع الأطفال لتخطي الحدود فضية صدمت العالم واعطت هدية ثمينة لخصوم المغرب !!
البرلمان الاوربي مع اسبانيا في جميع الاحوال لكن هذه هي الفرصة من أجل استرجاع سبتة
وهل تنتظىون منهم الا يدافعوا عن دولة عضو معهم…مصيبتنا نحن كلشي ساكت ولا يساندنا في جامعة للدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والبرلمان العربي…ومزيان يعرفوا محترفو الشعارات والتظاهرات المساندة لمن هب ودب…هل تم تمظيم مظاهرة واحدة امام السفارة الاسبانية او الجزائرية او مكتب الاتحاد الا وروبي في الرباط…
حينم لجأت موريتانيا للجزائر فاعلم انها الاضعف وحينما تلجأ جزائر لاسبانيا فاعلم انها ضعيفة جدا وحينما تلجأ اسبانيا الى الاتحاد الاوروبي فاعلم انها ضعيفة ايضا امام المغرب .
ليخلص المثل تشبت غريق بغريق .
الشجرة التي يجلس تحثها الاسود لا تجرأ القرود على تسلقها .
يقومون باجتماع لإقرار عقوبات على المغرب بسبب دخول بعض القاصرين المغاربة إلى سبة المحتلة !! ولا تعاقب إسبانيا على إدخالها شخصا تراب بلادها بأوراق مزورة تحت ذريعة الظروف الإنسانية هههههههه كثرت الهم كتجيب الضحك
الاندهاش و خيبة الأمل…و نتنبع الأمر عن كتب…سبحان الله أين كنتم طوال فترة وجود بن بطوش في إسبانيا أين كنتم لما كان وزير الخارجية في مواجهة الأعداء…
ليعلم سي برويطة ان الازمة ليست ازمة مع اسبانيا فقط وانما مع العائلة الاروبية كلها اتمنى ان تصحى وترجع الى عقلك المثل الالماني يقول ان اخطءت ولم تصلح خطءك خطاءت مرتين
من يتكلم عن اسبانيا فهو قطعا يتكلم عن الاتحاد الاوروبي لل يمكن عزل الاتحاد الاوروبى عن اسبانيا فهما كتلة واحدة لذا يجب التفكير مليا قبل اتخاد اي قرار قد يكون له عواقب وخيمة على المغرب
ربما السيد بوريطة لا يعرف ان أي مشكلة مع أي دولة في الاتحاد الأوروبي تمس الاتحاد ككل.بالإضافة يظهر ان السيد
بوريطة يعتمد على أطراف خارجية في ممارسة الضغط على إسبانيا غير ابه بكون الغرب لن يصل الى حد الصدام من اجل عيون دولة عربية.
يا علي الجزائري: لا حاجة بنا إلى مشاعرك الحاقدة. الله يشافيك من وباء عسكرونا و الله يصبرك من أزمات طوابير الحليب و الزيت والسميد و انقطاعات الماء الشروب. ابتعدنا عنكم بسنوات ضوئية في جميع المجالات.
في حال اصدار الاتحاد الاوروبي اي قرار يدين المغرب تأكدو يأ أروبيين سوف تندمون أشد الندم لإتباعكم اسبانيا.لن يحل المشكل لذلك أتركوا المشكل يحل بين اسبانيا والمغرب و لن تلينو دراع المغرب لأنها من حديد الصلب.
إسبانيا و أوروبا جاهوم الخوف غير من 6000 قاصر ، أما نهار يهيجو عليهم ملايين الشباب و الرجال و النساء و الكهول يسترجعو سبتة و مليلية كيما دارو خوتوم عند استرجاع الصحراء المغربية من يد الأعداء ، ديك الساعة يبقوا يزاوكو فمحمد السادس و يبوسو اليدين…
أوا شفتي التبغية مطلقة فين توصل!!!!! ….نحن بقينا نعتمد على الغير في كل شيء حتا اصبحن عرضة للصقول من هب ودب . اسرائيل دويلة و العالم بأسره يعمل لها ألف حساب بفضل يقضتها ونهضتها . ..ونحن حضارة قرون اليوم اصبحنا عرضة للسمك القرش ..ولهاذا اقولها للمسؤولين التنمية بشرية حقيق من التعليم والبحوث وابتكار و النهضة هي الحل وحيد للخروج من المنطقة سالمين
وما العيب في إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة؟ يجب قول الحقيقة دون مجاملة ويجب معاقبة المسؤولين عليها بفرض عقوبات عن سفرهم وعدم أداء المساعدات التنموية للمسؤولين المغاربة لانه يتم إختلاسها
أوربا العجوز في 60الف داهية. وكرمتنا فوق كل اعتبار. لنغير وجهتنا نحو الصين وروسيا و نمور آسيا أولئك الدين يشتغلون في صمت وبدون سياسية النفاق ولي الدراع. إلى الأمام السيد الوزير. ……
ماذا سيحدث اذا ادين المغرب. الإتحاد الأوروبي هو الذي يستفيد من المغرب وليس العكس. أول معارض لقرار الشجاع ترامب هو اوروبا بكل دولها الفرق هناك من اجهر بخبثه كالمانيا اسبانيا وهولندا والبعض الآخر من تحت الدف كفرنسا وغيرها..
أنا كمغربي حر لا يهمني الإتحاد ولا اسبانيا ولا غالي ولا تبون..
أنا كمغربي يهمني عودة سبتة ومليلية للمغرب.
كفانا انبطاحا وخنوعا والعز للمغرب ولبوريطة.
كم من حياة سوف نعيشها؟
عشية تصويت البرلمان الأوروبي على قرار قد يدين المغرب في مسألة “استعمال السلطات المغربية للقاصرين في مدينة سبتة” المحتلة، جددت الرباط رفضها لمحاولة مدريد إقحام الاتحاد الأوروبي في النزاع
اقحمو انتم كدالك الافارقة الدين استفادو من مستفيات وملاعب على حساب المغاربة
الازمه مع إسبانيا لم تحسنو التعامل معها وإقحام القصرين كان خطأ ويجب تحمل المسؤلي هاد كان تهور من أصحاب القرار يوجد اكتر من 100 آلاف من مهاجرين الأفارقة في نواحي سبتة كان أفضل لي الضغط
المغرب متشبث بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي في محاربة الهجرة السرية و تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية و محاربة الإرهاب بالإضافة إلى الشراكة مع مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي وتجمعه معهم علاقات وطيدة إلا أن إسبانيا بعد وتورطها في أزمة بن بطوش و دمية عسكر المرادية تحاول إقحام دول الشمال في صراع ثنائي بينها وبين المغرب يهم المصالح العليا للمملكة. هل أخبرت إسبانيا دول الإتحاد الأوروبي باستقبال مبحوث عنه من طرف القضاء في جرائم القتل والإبادة والإغتصاب على اراضيها بوثائق و هوية مزورة ؟هل وافقت دول الإتحاد على الإستضافة؟ أم بعد تورطها وفضحها أمام العالم تحاول إقحام دول في صراعها مع المغرب والتستر ورائهم. اين مآزرة الدول العربية والإسلامية للمغرب؟يكفي أن الخزائر وقفت ضدنا.
على المغرب أن يفتح الباب امام الافارقة لبلوغ أوروبا ليتمتعوا بما سرق من خيرات بلدانهم
كبرها تصغار
احسن وسيلة لدفاع هيا الهجوم. كنت انتضر من الخارجية المغربية الحزم في تعامل مع الاسبان لتفهم اسبانيا المغرب أمس ليس مغرب اليوم. الحزم تم الحزم
حان وقت للتغيير سياسة المغرب تجاه مدريد وليس انتضار انفراج من مدريد
Pour le 2 occupez vous de la comédie spectacle de votre pays et régime de la honte qui vous colonise depuis 1962 et après tu viens donner des leçons marionnette du régime que vous êtes