بوريطة: الجزائر طرف في النزاع

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تعليقات الزوار11
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بل هي اصل وفصل وحاضنة النزاع وممولته وليس لها ملف اخر تلعب عليه سوی هذا النزاع
لماذا تفاوض مع جزائر أليست صحراء صحراء مغربية
قريبا بوگدوم سيحمل العلم الابيض انهزموا سيحاولون خداعنا كيف ؟؟ سيأمرون المرتزقة بقبول الحكم الذاتي لكي يدخلون الى الاقاليم الجنوبية و من الاقاليم الجنوبية شن مظاهرات و احتجاجات و انتفاضة و تخريب ….. إحصائيات اسبانيا و شيوخ القبائل تقول عدد المغاربة من المرتزقة 3% يعني المغرب سيسمح الدخول من لهم اصول مغربية 3% والباقي الحاجة الجزائرية ستتبناهم !!!
طبيعة الله في الكون : خلق الشيء ونقيضه ، كما يلي : النهار يقابله الليل ، اللون الابيض يقابله الاسود الخير يقابله الشر ، الايمان يقابله الكفر وكذالك المغرب (الخير ) والجزاىر والتي تمثل الشر ، ( اللهم ابعيد عنا هذا الشر)
الرجل المناسب في المكان المناسب ❤️❤️❤️
العالم كله يعلم أن النظام الجزائري وجنرالاته هم الطرف الرئسي المسؤول عن النزاع المفتعل حول الصحراء الغربية المغربية لعرقلة مساعي المغرب لمطالبته بالصحراء الشرقية التي اقتطعتها فرنسا من المغرب وضمتها لمقاطعتها السابقة بمدينة الجزائر….. وأي مفاوضات مع ما يسمى بالبوليزاريو الذي أصبح حجرة في حداء النظام الجزائري يجب أن تكون مع من غرر بهم بالكذب والبهتان واسكتهم فوق أراضيه مند أكثر من 45 سنة
البوليزاريو مجرد دمية تتحكم فيها الجزائر ولا يمكن لقادة البوليزاريو النطق بأبسط تصريح دون موافقة الجزائر وبالتالي لا فائدة في التفاوض مع الدمية بل مع الطرف الحقيقي في هذا النزاع المفتعل جار السوء وقدر المغرب ان تجمعه الحدود الشرقية مع هذه المصيبة والحمد لله ان للمغرب حدود جنوبية مع موريتانيا والأهم الواجهتين البحريتين على طول ازيد من 3000 كلم لا مفاوضات مع المرتزقة ان كانت هناك مفاوضات فيجب ان تكون مع الفاعل الحقيقي الجزائر stop
هده مدت اربعون سنة والجزائر تخلق المشاكل
يا سي بوريطة على أي شيء نتفاوض مع الجزائر .يجب استشارة الشعب المغربي على أي شيء فيما يخص الصحراء المغربية . هل يمكن لأي شخص أن يتفاوض مع شخص آخر على منزل يملكه .
الإمام علي ( عليه السلام ) : ( كن على حذر من الأحمق إذا صاحبته ، ومن الفاجر إذا عاشرته ، ومن الظالم إذا عاملته )……
لا تفاوض مع الإرهابيين او اقولً البعض من البوليساريو
جلالة المغفور له الحسن التأني قال كلمته الشهيرة الوطن غفور رحيم
الصحراء مغربية وكما قال جلالة الملك حفظه الله الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه اذن لمادا تضييع الوقت معهم
لنستمر في البناء والتشييد
الحل في اي مفاوضات مقبلة لا يقبل القسمة من أراد العيش والعمل تحت الراية المغربية فمرحبا به وسيلقى الترحيب وليمارس عمله كما يمارسه اخوانه في الصحراء ومن أراد الانفصال فليبقى في مكانه هناك
لماذا الحوار اصلا لا مع المغرب ولا مع الجبهة
الأجواء الجيوسياسة اليوم تغيرت وموازين القوى كذلك إذا لماذا التفاوض
روسيا استرجعت القرم مع من تفاوضت كذلك إيران تركيا
الحزم والقوة لان كل المعسكر الدي كان يدعم الجبهة انهار اخر قلاعه الجزاءر و لقصة تعرفونها أيام العسكر قريبة ان شاء الله