بوريطة: العلاقات بين المغرب وإسرائيل لا تحتاج إلى "وجود تطبيع"

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن العلاقات بين المغرب وإسرائيل كانت طبيعية أصلاً، قبل الاتفاق الذي أعلن عنه، الخميس الماضي، بلاغ رسمي للديوان الملكي وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف بوريطة، اليوم الأحد في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “من وجهة نظرنا، نحن لا نتحدث عن تطبيع؛ لأن العلاقات كانت أصلاً طبيعية. نحن نتحدث عن استئناف للعلاقات بين البلدين، كما كانت سابقاً؛ لأن العلاقة كانت قائمة دائماً، ولم تتوقف أبداً”.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في المقابلة مع الصحيفة التي تعد من بين أكثر الصحف العبرية مبيعاً، أن “العلاقات بين إسرائيل والمغرب مميزة، ولا يمكن مقارنتها بالعلاقة التي تجمع إسرائيل بأي بلد عربي آخر”.
وورد ضمن تصريح وزير الخارجية أن “للمغرب تاريخا مهما مع الطائفة اليهودية، تاريخا خاصا في العالم العربي”، مضيفا أن “الملك محمد السادس والملوك السابقين، بينهم الحسن الثاني، كانوا يحترمون اليهود ويحمونهم، والعلاقات بين المغرب واليهود كانت علاقات مميزة لا يمكن إيجاد مثيل لها في أي بلد عربي آخر”.
وكان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، قد أعلن اعتراف بلاده بسيادة المغرب على صحرائه، وعن اتفاق حول العلاقات بين المغرب وإسرائيل، رحب به أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
ومنذ السبت، اعتمدت الولايات المتحدة “خريطة رسمية جديدة” للمغرب تضم الصحراء المغربية التي يُنازعها عليها، منذ عقود، انفصاليو جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر؛ فيما رحبت الطبقة السياسية والصحافة الإسرائيلية بالاتفاق بين المغرب وإسرائيل، الذي ينص على إنشاء خط جوي مباشر بين البلدين.
عندما عاد المغرب الى منظمة الوحدة الافريقية تساءلنا كم يجب من الوقت لنرى النتائج و الله كانت خطوة ناجحة بكل المقاييس
و أتمنى أن يكون المغرب سباقا الى فك المحنة على الشعب الفلسطيني بدبلوماسيته البرغماتية و الواقعية و كفانا من الشعارات الفارغة لا نعطي للفلسطينيين الجنسية العربية حتى يحتفظوا على جنسيتهم فماذا وقع أغلبيتهم طلبوا الجنسية الأمريكية و الانجليزية
مبادرة عظيمة للقيادة المغربية، تحتاج شجاعة كبيرة، الآن انا فخور بكوني مغربي.
طبعا علاقة الأنظمة العربية المطبعة والمنبطحة مع إسرائيل لا تحتاج إلى وجود التطبيع، بينما الشعوب لم ولن تطبع أبدا مع الإحتلال الصهيوني
كل من يتحالف مع أعدائنا ويخون أمتنا وعقيدتنا ومقدساتنا سيكون مصيره الخزي والعار في الدنيا قبل الآخرة
الأخوة في المغرب لماذا تغير رأيكم في التطبيع مع اسرائيل فقبل ايام لم تتركو وصف شنيع في الامارات و البحرين لم تطلقوه عليهم
مادامت هذه العلاقة مع الكيان الصهيوني لا تحتاج إلى تطبيع كما يقول بوريطة فلماذا تأخرتم عن إعلانها في العلن؟؟
الكل كان يعرف ان تلك العلاقات كانت موجودة بنضر لعدد اليهود المغاربة في اسرائيل و من الغباء عدم استتمار دالك. جعل العلاقات علانية افضل للمغرب لا نريد ان ننافق احد و اغلبية الشعب لا تعارض و تفهم مصالح الوطن. يجب استتمار هادا التطبيع الى اقصى حد ممكن و لمادا لا قنصلية اسرائيلية في الصحراء لاضهار الدعم الكامل
الشعب المغربي يتبرأ من هذا الانبطاح للصهيونية، فنحن لن ننسى مجازر الصهاينة في حق اخوتنا الفلسطينين و اللبنانيين من دير ياسين و صبرا و شتيلا.. نحن نعترف بدولة اسمها فلسطين و عاصمتها القدس ولا شيء غير ذالك.
يعجز اللسان عن التعليق، لا حول ولا قوة إلا بالله
كم ستعيش يا برويطة؟
الف عام،؟ الفين؟
سيسجل التاريخ انك وضعت يديك في ايدي قتلة الاطفال
معرفنا منين نشدوكم، قبل القرار كنتوا دائما كتقولو “لاعلاقة تربط بين المغرب والكيان الضهيوني”، “لا مجال للتطبيع”، “التطبيع خط أحمر بين المغرب ودولة الاحتلال”، دابا رجعتو كتقولو لا حقا كنا غير كنكدبو عليكم، كانو التبادلات وكانوا العلاقات، لا حول ولا قوة الا بالله، قال الله تعالى في كتابه العزيز، سورة البقرة, الآية 120 : ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾
PS: كاين فرق كبير بين اليهود اللي ماعندنا معاهم حتى مشكل والكيان الصهيوني أو كيف رجع كيقول الاعلام الرسمي مع الأسف “دولة اسرائيل”
Il a tout dit
Il a été franc les relations entre les deux pays n’ont jamais cessé et la communauté juive a toujours vécu au Maroc depuis des siècles.
Mais cela ne veut pas dire que nous allons soutenir la politique sioniste d’expansion dans le territoire palestinien.m,il faut continuer à défendre les droits du peuple palestinien à construire leur patrie
يقول ان ان الاتصالات مع اسرائيل كانت أصلا طبيعة!!!!!!،ما ذا نقول !!!!!!!!!
تحياتى
تحية و تقدير لرئيس الديبلوماسية المغربية الناجحة بفضل حكمة و بعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و رعاه أمير المؤمنين الصادق الأمين .
فلسطين امانة و الامانة سترجع لاهلها . و لكل شيء ميعاد مكتوب.
نحن نعلم منذ زمن انكم لم تقطعه علاقتكم مع اسرائيل
لكن الجهر بالمعصية لها عقاب عند الله اكبر
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
من يتولى اليهود فهو مع حزب الشيطان
و من يبرر تعامله مع الصهاينة بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم فل يتذكر تلك المسلمة التى اعتد عليها اليهودي و ماذا فعل الرسول بهم
نعم صدقت في هذه يابوريطه ان العلاقه بين المملكه المغربيه واسرائل كانت طبيعيه ولا تحتاج الى تطبيع لكن الماذا كنت تخفيها عن الشعب المغربي ولماذا تقول ان مرسوم الديوان الملكي يعني عادتها من جديد¿
من يحاوب على هذا التناقض¿
و ماذا يسمى هذا يا سي بوريطة إن لم يكن تطبيعا باراكة من تغيير المفاهيم
باش احسن منا أذربيجان؟ رجعوا كاراباخ بلا تطبيع بلا طليب.
ثم علاش ما منوضينهاش على سبتة ومليلية بحال الصحراء؟
سيدي ناصر بوريطة اتمنى لك منصب رئيس الوزراء……ان شاء الله
لقد وضعتم القاطرة فوق السكة وانطلق القطار إلى الأمام إنكم في الطريق الصحيح ، مبروك النجاح وإلى محطة ومفاجأة أخرى.
ولماذ يا سيد بوريطة كنت تنفي منذ اشهر ان لا يوجد
اي تقارب او تطبيع مع اسرائيل وان المغرب رئيس لجنة
القدس مع فلسطين ،ولماذا تظاهر المغاربة ونددو بعد
تطبيع الامارات واليوم انقلبتم ،لا يوجد تطبيع حلال وحرام.
سبحان الله . لم اعرف نفاقا اكثر من هذا . امس كنتم تقولون الاحتلال الاسرائيلي والصهاينة واليوم التكالب من اجل كسب ودهم وعرابهم ترامب. لم نعد نفهم شيئا . ربما تقولون انها السياسة لكن ليس لهذه الدرجة على حساب شعب عربي اغلبه مسلمون ناضلوا وضحوا بارواحهم ومعهم مناضلون سنوات وسنوات لنبيعهم من اجل كسب ود الصهاينة
القدس عربية وكذلك ستبقى والخزي والعار للخانعين والمهادنين مع العدو.الصحراء المغربية قضيتنا ولكن القضية الفلسطينية هي أولى الأولويات.لن أعترف بهذا الكيان ما حييت
وزير الخارجية يقول جهارا العلاقات بين المغرب و(إسرائيل) كانت طبيعية أصلاً، قبل الاتفاق الذي أعلن عنه، الخميس الماضي.. ولماذا كنتم تسترون هذه العلاقة ؟؟
no comment,
sans commentaire
l’affaire palestinienne ou bien Alquods, sont un problème religieux et non politique.
Personne ne peut nier que le Sahara est Marocaine, personne, et tous les Marocains sont prés a défendre notre cause.
Mais aller jusqu’a reconnaitre un états bâtard, qui n’arrête pas de tu es des innocent c’est une erreur très grave
Lah yerham alhassani tani
وأضاف بوريطة، اليوم الأحد في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “من وجهة نظرنا، نحن لا نتحدث عن تطبيع وعن ماذا تتحدثون ؟
اسرائيل دولة صهيونية محتلة. تعايش المغاربة مسلمين و يهودا شئ، و الدفاع عن الصهيونية شئ آخر ا سي بوريطة. كفا تضليلا و تهريجا
تطبيع واضح و رحلات سياحية مبرمجة و قضية فلسطينية انتهت.
لك الله يا القدس الحبيبة
واش تيعرف هذا اش تيقول ولا غير تايشير سبحان الله الفقيه
المغرب اكتسب المصداقية لدى دول العالم من شفافية سياسته الحكيمة.فالمغرب كما هو معروف واكب القضايا العربية والفلسطينية بالذات من خلال مسلسل السلام العربي الاسرائيلي واتفاق اوسلو بين الفلسطينيين والاسراءليين.
ونتيجة لذلك فتح مكتبي اتصال واحد لدى السلطات الفلسطينية والاخر في تل ابيب.وق استطاع من خلال هذا التمثيل مواكبة القضية الفلسطينية ودعمها لكن المملكة المغربية اغلقت مكتب الاتصال في تل ابيب ونكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط سنة 2000 اثر أحداث غزة.واحتفظ بمكتبه لدى السلطة الفلسطينية إلى يومنا هذا رغم معارضة اسرائيل.
والان قرر إعادة فتح مكتبه في تل ابيب وليس هناك اي جديد اللهم تزامن ذلك مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بسيادة المغرب على صحراء وهما موضوعات مختلفان تماما.
الله ينجينا من الآت !!! تمّ تمرير التطبيع بمشكل الصحراء !! انتهازية غريبة. السيد الوزير “الفذّ وفريد زمانه” يقول لنا إن العلاقة مع إسرائيل لم تبدأ اليوم وإنّ هذه العلاقة لا علاقة لها بالتطبيع… ولماذا لم نصرّح بذلك إلاّ اليوم ؟ أين كنا نخفي كل هذا النفاق ؟ جميل ما حدث : ترامب الذي اعترف بالقدس كعاصمة خالدة لإسرائيل واعترف بالجولان كجزء من اسرائيل… يأتي اليوم ليعترف بمغربية الصحراء… وصدّقنا الحكاية التي نسج وزيرنا الفذّ خيوطها ولفّقها بالصحراء لنشرب نحن العلقم هنيئا مريئاً !!
لماذا هذه اللغة لم تكونوا تستعملونها من قبل ؟؟؟؟ أخبرونا بصراحة وقولوا لنا إما أنتم كنتم كاذبين من قبل والآن صرتم صادقين أو الآن أنتم كاذبون ومن قبل كنتم صادقين ولا شي غير ذلك
شهدت أمريكا لنا بالحق و شهدنا لدولة الاحتلال بالباطل…
الحق يعلو ولا يعلى عليه..
الصحراء مغربية و فلسطين أمانة تحاسبنا عليها الاجيال القادمة..
مسرى الرسول
وصية عمر
و دماء جند صلاح الدين و زنكي بيبرس و قلاوون و شهداء النكبة و النكسة
و دم العقيد المغربي العلام رحمهم الله جميعا
يقول الله عز و جل في كتابه الحكيم:
” يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض و من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين”
هاهو السيد الوزير يعترف بعظمة لسانه بوجود علاقات سابقة و غير معلنة لا تحتاج إلى تطبيع.. و إنما استغلت قضية اعتراف الولايات المتحدة بالصحراء لتبريره بمعنى أن التطبيع لم يكن مجانيا.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم إننا نتبرأ من هؤلاء في الدني والآخرة
شئ مخز وحزين. كنت أتمنى ألا نطبع مع عدو لدود دمر البلاد العربية قاطبة لكن للأسف طبعنا وبعنا الماتش.
فهمنا في هذا التصريح….مافهمنا والو….هل يتكلم عربي؟
رئيس الحكومة قبل 4 أسهر” بالتطبيع خيانة المغرب ملكا وشعبا وحكومة صد التطببع” وداب تخرببت
اجل انه التطبيع ياهذا لا تطبعون فقط بل تطبعون وتكذبون على شعوبكم الحمد لله نجانا من القوم الظالمين لا احد اليوم اتعس منا نحن المغاربة المقيمين بالخارج لانها طعنة في الظهر لكل عربي مسلم واتضح اليوم ان سبب انتكاستنا هم حكامنا ملوكا ورايات لانه بيعت ارواح واراضي فلسطين بثمن رخص وهو المقايضة بين الاعتراف بمغربية الصحراء والقضية الفلسطينية.فلو كان ملك المغرب واثق من مغربية الصحراء فما الداعي للتطبيع .سوف تاتي تبعات فلا يفرح المغرب لانه سيخسر ماء الوجه المتبقي له كما ان قضية الصحراء لازالت لم تقل كلمتها لانها ملف قائم بذاته بمقر الامم المتحدة
احسن وزير محنك دبلوماسي مغربي ناجح ومؤهل لقيادة السياسية المغربية
ما حصل مؤخرا من تأكيد على مغربية الصحراء من طرف USA وقرار المملكة استئناف علاقات مع اسرائيل موضوعان من الاهمية القصوى ان على على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي لما يفرزه من تحول في الحسابات الجيوستراتيجية لصناعي القرار والحدث في العالم، هذا التحول لاشك انه استشراف لدور سيلعبه المغرب في مستقبل قريب في تحالف وتنسيق مبني على ثقة من جهة وعن تقاطع للمصالح بالخصوص …،
المزعج في مسألة استئناف العلاقات مع اسرائيل هي التصريحات التي نسمعها على لسان بعض المسؤولين الرسميين وبعض المحللين، من استعمال لمبررات “تضعف” من مصداقية وصدق وقوة ووجاهة تاريخ المغرب الدبلوماسي، فالكلام على امارة المؤمنين كحامي لليهود والمسلمين في المغرب – وهو فعلا كذلك – لا يستقيم الدفع به في هذا السياق، واعتبار المغاربة اليهود جالية في اسرائيل كذلك مقربة لا تستقيم، فهذا قد يشكل خطرا محدقا عليهم كونه سيخلق لبسا بين المغاربة اليهود واالصهيونيين الذين يكن لهم المجتمع منهم يهود كراهية بسبب القدس، حذاري من ان نذكي اسباب التفرقة بين المغاربة بالجري وراء عاطفة غايتها تبرير موقف للدولة اقتضته المصلحة، ليكن التواصل في المستوى
لا تزايدو على المغرب
الفلسكينيون اول وآخر من طبع
التطبيع تبناه و قاده الفلسطينيون وعلى مراحل /
1/ تطبيع ثقافي بدأ به المثقف الفلسطيني ادوارد سعيد
2/ سياسي عندما تخلى ياسر عرفات عن البندقيه واعتمد غصن الزيتون طلبا للسلام ( يعني التطبيع ) من خلال أوسلو
3 / تطبيع اعلامي قاده الفلسطينيون من خلال ق الجزيره استقبلوا الاسرائيليون في قناتهم وادخلوهم كل منزل عربي
4 / تطبيع فطري ( من الفطره )
تطبيع فطري وبدون اي شروط او دعايه وهو تطبيع الحمدين اللذين تباها بإستقبال القاده الاسرائيلين بالدوحه كما تباها بزياراتهما لتل ابيب وبكل برود
5 / نداء وطلب التطبيع من خلال المبادره العربيه
كما ان هناك قاده فلسطينيون بالجيش الاسرائيلي عدا ان اكثر من 60 % بالقطاع الصحي الاسرائيلي هم فلسطينيون ، وهناك اكثر من 200 ألف فلسطيني يوميا يعملون بالداخل الاسرائيلي
* وتذكروا تطبيع الرئيس مرسي بخطابه الشهير اخي العزيز ….
* فهل هناك تطبيع مباحا كالتطبيع التركي
وتطبيع خائن كالامارات والمغرب والسودان والبحرين؟
* وماذا عن إعادة الاتصال الفلسطيتي الاسرائيلي مؤخرا ؟
* كفاكم مزايده .. كفى
الحمد لله رجعت المياه إلى مجاريها والأهم من هذا هو أن المغاربة في إسرائيل لن يطوفوا العالم لكي يصلوا إلى بلدهم المغرب.