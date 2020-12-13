بوريطة: العلاقات بين المغرب وإسرائيل لا تحتاج إلى "وجود تطبيع"

بوريطة: العلاقات بين المغرب وإسرائيل لا تحتاج إلى "وجود تطبيع"
هسبريس
الأحد 13 دجنبر 2020 - 15:22

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن العلاقات بين المغرب وإسرائيل كانت طبيعية أصلاً، قبل الاتفاق الذي أعلن عنه، الخميس الماضي، بلاغ رسمي للديوان الملكي وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بوريطة، اليوم الأحد في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “من وجهة نظرنا، نحن لا نتحدث عن تطبيع؛ لأن العلاقات كانت أصلاً طبيعية. نحن نتحدث عن استئناف للعلاقات بين البلدين، كما كانت سابقاً؛ لأن العلاقة كانت قائمة دائماً، ولم تتوقف أبداً”.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في المقابلة مع الصحيفة التي تعد من بين أكثر الصحف العبرية مبيعاً، أن “العلاقات بين إسرائيل والمغرب مميزة، ولا يمكن مقارنتها بالعلاقة التي تجمع إسرائيل بأي بلد عربي آخر”.

وورد ضمن تصريح وزير الخارجية أن “للمغرب تاريخا مهما مع الطائفة اليهودية، تاريخا خاصا في العالم العربي”، مضيفا أن “الملك محمد السادس والملوك السابقين، بينهم الحسن الثاني، كانوا يحترمون اليهود ويحمونهم، والعلاقات بين المغرب واليهود كانت علاقات مميزة لا يمكن إيجاد مثيل لها في أي بلد عربي آخر”.

وكان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، قد أعلن اعتراف بلاده بسيادة المغرب على صحرائه، وعن اتفاق حول العلاقات بين المغرب وإسرائيل، رحب به أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ومنذ السبت، اعتمدت الولايات المتحدة “خريطة رسمية جديدة” للمغرب تضم الصحراء المغربية التي يُنازعها عليها، منذ عقود، انفصاليو جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر؛ فيما رحبت الطبقة السياسية والصحافة الإسرائيلية بالاتفاق بين المغرب وإسرائيل، الذي ينص على إنشاء خط جوي مباشر بين البلدين.

الصحراء المغربية الطائفة اليهودية العلاقات المغربية الإسرائيلية ناصر بوريطة

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‫تعليقات الزوار

42
  • مومن
    13 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    عندما عاد المغرب الى منظمة الوحدة الافريقية تساءلنا كم يجب من الوقت لنرى النتائج و الله كانت خطوة ناجحة بكل المقاييس
    و أتمنى أن يكون المغرب سباقا الى فك المحنة على الشعب الفلسطيني بدبلوماسيته البرغماتية و الواقعية و كفانا من الشعارات الفارغة لا نعطي للفلسطينيين الجنسية العربية حتى يحتفظوا على جنسيتهم فماذا وقع أغلبيتهم طلبوا الجنسية الأمريكية و الانجليزية

    14
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  • حمزة
    13 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    مبادرة عظيمة للقيادة المغربية، تحتاج شجاعة كبيرة، الآن انا فخور بكوني مغربي.

    -2
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  • ناقد
    13 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    طبعا علاقة الأنظمة العربية المطبعة والمنبطحة مع إسرائيل لا تحتاج إلى وجود التطبيع، بينما الشعوب لم ولن تطبع أبدا مع الإحتلال الصهيوني

    4
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  • خليل
    13 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    كل من يتحالف مع أعدائنا ويخون أمتنا وعقيدتنا ومقدساتنا سيكون مصيره الخزي والعار في الدنيا قبل الآخرة

    8
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  • محمد
    13 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    الأخوة في المغرب لماذا تغير رأيكم في التطبيع مع اسرائيل فقبل ايام لم تتركو وصف شنيع في الامارات و البحرين لم تطلقوه عليهم

    0
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  • مواطن من المغرب
    13 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    مادامت هذه العلاقة مع الكيان الصهيوني لا تحتاج إلى تطبيع كما يقول بوريطة فلماذا تأخرتم عن إعلانها في العلن؟؟

    2
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  • Caprice
    13 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    الكل كان يعرف ان تلك العلاقات كانت موجودة بنضر لعدد اليهود المغاربة في اسرائيل و من الغباء عدم استتمار دالك. جعل العلاقات علانية افضل للمغرب لا نريد ان ننافق احد و اغلبية الشعب لا تعارض و تفهم مصالح الوطن. يجب استتمار هادا التطبيع الى اقصى حد ممكن و لمادا لا قنصلية اسرائيلية في الصحراء لاضهار الدعم الكامل

    3
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  • الاشتر
    13 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    الشعب المغربي يتبرأ من هذا الانبطاح للصهيونية، فنحن لن ننسى مجازر الصهاينة في حق اخوتنا الفلسطينين و اللبنانيين من دير ياسين و صبرا و شتيلا.. نحن نعترف بدولة اسمها فلسطين و عاصمتها القدس ولا شيء غير ذالك.

    0
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  • سمير
    13 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    يعجز اللسان عن التعليق، لا حول ولا قوة إلا بالله

    5
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  • كم ستعيش؟
    13 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    كم ستعيش يا برويطة؟
    الف عام،؟ الفين؟
    سيسجل التاريخ انك وضعت يديك في ايدي قتلة الاطفال

    -2
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  • النفاق
    13 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    معرفنا منين نشدوكم، قبل القرار كنتوا دائما كتقولو “لاعلاقة تربط بين المغرب والكيان الضهيوني”، “لا مجال للتطبيع”، “التطبيع خط أحمر بين المغرب ودولة الاحتلال”، دابا رجعتو كتقولو لا حقا كنا غير كنكدبو عليكم، كانو التبادلات وكانوا العلاقات، لا حول ولا قوة الا بالله، قال الله تعالى في كتابه العزيز، سورة البقرة, الآية 120 : ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾
    PS: كاين فرق كبير بين اليهود اللي ماعندنا معاهم حتى مشكل والكيان الصهيوني أو كيف رجع كيقول الاعلام الرسمي مع الأسف “دولة اسرائيل”

    5
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  • Hachem
    13 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    Il a tout dit
    Il a été franc les relations entre les deux pays n’ont jamais cessé et la communauté juive a toujours vécu au Maroc depuis des siècles.
    Mais cela ne veut pas dire que nous allons soutenir la politique sioniste d’expansion dans le territoire palestinien.m,il faut continuer à défendre les droits du peuple palestinien à construire leur patrie

    1
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  • من المهجر
    13 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    يقول ان ان الاتصالات مع اسرائيل كانت أصلا طبيعة!!!!!!،ما ذا نقول !!!!!!!!!
    تحياتى

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  • موطن مغربي
    13 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    تحية و تقدير لرئيس الديبلوماسية المغربية الناجحة بفضل حكمة و بعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و رعاه أمير المؤمنين الصادق الأمين .

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  • Samir
    13 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    فلسطين امانة و الامانة سترجع لاهلها . و لكل شيء ميعاد مكتوب.

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  • Samir
    13 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    نحن نعلم منذ زمن انكم لم تقطعه علاقتكم مع اسرائيل
    لكن الجهر بالمعصية لها عقاب عند الله اكبر
    اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
    من يتولى اليهود فهو مع حزب الشيطان
    و من يبرر تعامله مع الصهاينة بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم فل يتذكر تلك المسلمة التى اعتد عليها اليهودي و ماذا فعل الرسول بهم

    3
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  • سعيد اسماره
    13 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    نعم صدقت في هذه يابوريطه ان العلاقه بين المملكه المغربيه واسرائل كانت طبيعيه ولا تحتاج الى تطبيع لكن الماذا كنت تخفيها عن الشعب المغربي ولماذا تقول ان مرسوم الديوان الملكي يعني عادتها من جديد¿
    من يحاوب على هذا التناقض¿

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  • asmaa
    13 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    و ماذا يسمى هذا يا سي بوريطة إن لم يكن تطبيعا باراكة من تغيير المفاهيم

    3
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  • مسترجع
    13 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    باش احسن منا أذربيجان؟ رجعوا كاراباخ بلا تطبيع بلا طليب.

    ثم علاش ما منوضينهاش على سبتة ومليلية بحال الصحراء؟

    2
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  • علي نايت عمر
    13 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    سيدي ناصر بوريطة اتمنى لك منصب رئيس الوزراء……ان شاء الله

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  • الخميس
    13 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    لقد وضعتم القاطرة فوق السكة وانطلق القطار إلى الأمام إنكم في الطريق الصحيح ، مبروك النجاح وإلى محطة ومفاجأة أخرى.

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  • جمال
    13 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    ولماذ يا سيد بوريطة كنت تنفي منذ اشهر ان لا يوجد
    اي تقارب او تطبيع مع اسرائيل وان المغرب رئيس لجنة
    القدس مع فلسطين ،ولماذا تظاهر المغاربة ونددو بعد
    تطبيع الامارات واليوم انقلبتم ،لا يوجد تطبيع حلال وحرام.

    2
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  • احمد
    13 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    سبحان الله . لم اعرف نفاقا اكثر من هذا . امس كنتم تقولون الاحتلال الاسرائيلي والصهاينة واليوم التكالب من اجل كسب ودهم وعرابهم ترامب. لم نعد نفهم شيئا . ربما تقولون انها السياسة لكن ليس لهذه الدرجة على حساب شعب عربي اغلبه مسلمون ناضلوا وضحوا بارواحهم ومعهم مناضلون سنوات وسنوات لنبيعهم من اجل كسب ود الصهاينة

    0
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  • عربي
    13 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    القدس عربية وكذلك ستبقى والخزي والعار للخانعين والمهادنين مع العدو.الصحراء المغربية قضيتنا ولكن القضية الفلسطينية هي أولى الأولويات.لن أعترف بهذا الكيان ما حييت

    0
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  • مواطن من المغرب
    13 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    وزير الخارجية يقول جهارا العلاقات بين المغرب و(إسرائيل) كانت طبيعية أصلاً، قبل الاتفاق الذي أعلن عنه، الخميس الماضي.. ولماذا كنتم تسترون هذه العلاقة ؟؟

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  • ana
    13 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    no comment,
    sans commentaire
    l’affaire palestinienne ou bien Alquods, sont un problème religieux et non politique.
    Personne ne peut nier que le Sahara est Marocaine, personne, et tous les Marocains sont prés a défendre notre cause.
    Mais aller jusqu’a reconnaitre un états bâtard, qui n’arrête pas de tu es des innocent c’est une erreur très grave
    Lah yerham alhassani tani

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  • انا بهالي ارجوكم فهموني
    13 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    وأضاف بوريطة، اليوم الأحد في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “من وجهة نظرنا، نحن لا نتحدث عن تطبيع وعن ماذا تتحدثون ؟

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  • Amine
    13 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    اسرائيل دولة صهيونية محتلة. تعايش المغاربة مسلمين و يهودا شئ، و الدفاع عن الصهيونية شئ آخر ا سي بوريطة. كفا تضليلا و تهريجا

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  • Bourabet
    13 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    تطبيع واضح و رحلات سياحية مبرمجة و قضية فلسطينية انتهت.
    لك الله يا القدس الحبيبة

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  • سبحان الله
    13 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    واش تيعرف هذا اش تيقول ولا غير تايشير سبحان الله الفقيه

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  • محمد الحمداوي
    13 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    المغرب اكتسب المصداقية لدى دول العالم من شفافية سياسته الحكيمة.فالمغرب كما هو معروف واكب القضايا العربية والفلسطينية بالذات من خلال مسلسل السلام العربي الاسرائيلي واتفاق اوسلو بين الفلسطينيين والاسراءليين.
    ونتيجة لذلك فتح مكتبي اتصال واحد لدى السلطات الفلسطينية والاخر في تل ابيب.وق استطاع من خلال هذا التمثيل مواكبة القضية الفلسطينية ودعمها لكن المملكة المغربية اغلقت مكتب الاتصال في تل ابيب ونكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط سنة 2000 اثر أحداث غزة.واحتفظ بمكتبه لدى السلطة الفلسطينية إلى يومنا هذا رغم معارضة اسرائيل.
    والان قرر إعادة فتح مكتبه في تل ابيب وليس هناك اي جديد اللهم تزامن ذلك مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بسيادة المغرب على صحراء وهما موضوعات مختلفان تماما.

    0
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  • ع هلال
    13 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    الله ينجينا من الآت !!! تمّ تمرير التطبيع بمشكل الصحراء !! انتهازية غريبة. السيد الوزير “الفذّ وفريد زمانه” يقول لنا إن العلاقة مع إسرائيل لم تبدأ اليوم وإنّ هذه العلاقة لا علاقة لها بالتطبيع… ولماذا لم نصرّح بذلك إلاّ اليوم ؟ أين كنا نخفي كل هذا النفاق ؟ جميل ما حدث : ترامب الذي اعترف بالقدس كعاصمة خالدة لإسرائيل واعترف بالجولان كجزء من اسرائيل… يأتي اليوم ليعترف بمغربية الصحراء… وصدّقنا الحكاية التي نسج وزيرنا الفذّ خيوطها ولفّقها بالصحراء لنشرب نحن العلقم هنيئا مريئاً !!

    0
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  • البوهالي
    13 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    لماذا هذه اللغة لم تكونوا تستعملونها من قبل ؟؟؟؟ أخبرونا بصراحة وقولوا لنا إما أنتم كنتم كاذبين من قبل والآن صرتم صادقين أو الآن أنتم كاذبون ومن قبل كنتم صادقين ولا شي غير ذلك

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  • ََمغربي
    13 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    شهدت أمريكا لنا بالحق و شهدنا لدولة الاحتلال بالباطل…
    الحق يعلو ولا يعلى عليه..
    الصحراء مغربية و فلسطين أمانة تحاسبنا عليها الاجيال القادمة..
    مسرى الرسول
    وصية عمر
    و دماء جند صلاح الدين و زنكي بيبرس و قلاوون و شهداء النكبة و النكسة
    و دم العقيد المغربي العلام رحمهم الله جميعا

    0
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  • التطبيع خيانة
    13 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    يقول الله عز و جل في كتابه الحكيم:
    ” يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض و من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين”
    هاهو السيد الوزير يعترف بعظمة لسانه بوجود علاقات سابقة و غير معلنة لا تحتاج إلى تطبيع.. و إنما استغلت قضية اعتراف الولايات المتحدة بالصحراء لتبريره بمعنى أن التطبيع لم يكن مجانيا.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم إننا نتبرأ من هؤلاء في الدني والآخرة

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  • jamal
    13 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    شئ مخز وحزين. كنت أتمنى ألا نطبع مع عدو لدود دمر البلاد العربية قاطبة لكن للأسف طبعنا وبعنا الماتش.

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  • حر
    13 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    فهمنا في هذا التصريح….مافهمنا والو….هل يتكلم عربي؟
    رئيس الحكومة قبل 4 أسهر” بالتطبيع خيانة المغرب ملكا وشعبا وحكومة صد التطببع” وداب تخرببت

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  • Sniper
    14 دجنبر 2020 الساعة 04:12

    اجل انه التطبيع ياهذا لا تطبعون فقط بل تطبعون وتكذبون على شعوبكم الحمد لله نجانا من القوم الظالمين لا احد اليوم اتعس منا نحن المغاربة المقيمين بالخارج لانها طعنة في الظهر لكل عربي مسلم واتضح اليوم ان سبب انتكاستنا هم حكامنا ملوكا ورايات لانه بيعت ارواح واراضي فلسطين بثمن رخص وهو المقايضة بين الاعتراف بمغربية الصحراء والقضية الفلسطينية.فلو كان ملك المغرب واثق من مغربية الصحراء فما الداعي للتطبيع .سوف تاتي تبعات فلا يفرح المغرب لانه سيخسر ماء الوجه المتبقي له كما ان قضية الصحراء لازالت لم تقل كلمتها لانها ملف قائم بذاته بمقر الامم المتحدة

    0
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  • حكم
    14 دجنبر 2020 الساعة 06:12

    احسن وزير محنك دبلوماسي مغربي ناجح ومؤهل لقيادة السياسية المغربية

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  • حذار من العبث بالمواطنة
    14 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    ما حصل مؤخرا من تأكيد على مغربية الصحراء من طرف USA وقرار المملكة استئناف علاقات مع اسرائيل موضوعان من الاهمية القصوى ان على على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي لما يفرزه من تحول في الحسابات الجيوستراتيجية لصناعي القرار والحدث في العالم، هذا التحول لاشك انه استشراف لدور سيلعبه المغرب في مستقبل قريب في تحالف وتنسيق مبني على ثقة من جهة وعن تقاطع للمصالح بالخصوص …،
    المزعج في مسألة استئناف العلاقات مع اسرائيل هي التصريحات التي نسمعها على لسان بعض المسؤولين الرسميين وبعض المحللين، من استعمال لمبررات “تضعف” من مصداقية وصدق وقوة ووجاهة تاريخ المغرب الدبلوماسي، فالكلام على امارة المؤمنين كحامي لليهود والمسلمين في المغرب – وهو فعلا كذلك – لا يستقيم الدفع به في هذا السياق، واعتبار المغاربة اليهود جالية في اسرائيل كذلك مقربة لا تستقيم، فهذا قد يشكل خطرا محدقا عليهم كونه سيخلق لبسا بين المغاربة اليهود واالصهيونيين الذين يكن لهم المجتمع منهم يهود كراهية بسبب القدس، حذاري من ان نذكي اسباب التفرقة بين المغاربة بالجري وراء عاطفة غايتها تبرير موقف للدولة اقتضته المصلحة، ليكن التواصل في المستوى

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  • Omer Ennadi
    14 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    لا تزايدو على المغرب
    الفلسكينيون اول وآخر من طبع
    التطبيع تبناه و قاده الفلسطينيون وعلى مراحل /
    1/ تطبيع ثقافي بدأ به المثقف الفلسطيني ادوارد سعيد
    2/ سياسي عندما تخلى ياسر عرفات عن البندقيه واعتمد غصن الزيتون طلبا للسلام ( يعني التطبيع ) من خلال أوسلو
    3 / تطبيع اعلامي قاده الفلسطينيون من خلال ق الجزيره استقبلوا الاسرائيليون في قناتهم وادخلوهم كل منزل عربي
    4 / تطبيع فطري ( من الفطره )
    تطبيع فطري  وبدون اي شروط او دعايه وهو تطبيع الحمدين اللذين تباها بإستقبال القاده الاسرائيلين بالدوحه كما تباها بزياراتهما لتل ابيب وبكل برود
    5 / نداء وطلب التطبيع من خلال المبادره العربيه
    كما ان هناك قاده فلسطينيون بالجيش الاسرائيلي عدا ان اكثر من 60 % بالقطاع الصحي الاسرائيلي هم فلسطينيون ، وهناك اكثر من 200 ألف فلسطيني يوميا يعملون بالداخل الاسرائيلي
    * وتذكروا تطبيع الرئيس مرسي بخطابه الشهير اخي العزيز ….
    * فهل هناك تطبيع مباحا كالتطبيع التركي
    وتطبيع خائن كالامارات والمغرب والسودان والبحرين؟
    * وماذا عن إعادة الاتصال الفلسطيتي الاسرائيلي  مؤخرا ؟
    * كفاكم مزايده .. كفى

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  • الخميس
    14 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    الحمد لله رجعت المياه إلى مجاريها والأهم من هذا هو أن المغاربة في إسرائيل لن يطوفوا العالم لكي يصلوا إلى بلدهم المغرب.

    0
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