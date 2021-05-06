بوريطة: تطوير علاقات المغرب وإسرائيل يذهب إلى أقصى حد ممكن

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن الاتصالات بين المملكة المغربية وإسرائيل لم تتوقف رغم قطع العلاقات بين البلدين قبل استئنافها مجددا.
وأوضح بوريطة في مقابلة مع قناة “لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية” بموقع “يوتيوب”، عشية أول مشاركة رسمية مغربية مؤتمر “إيباك”، أن “استئناف العلاقات مع إسرائيل في دجنبر الماضي ليس قرارا انتهازيا، بل جاء عن قناعة وطبيعي بسبب العلاقات الخاصة التي تجمع المغرب باليهود، وبفعل مشاركة المملكة منذ سنوات في مسلسل السلام”.
وأوضح الوزير أن الاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب وإسرائيل وأمريكا هو “وثيقة ملزمة قانونيا، وتتضمن اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء، والتزام المغرب بتطوير العلاقات مع إسرائيل، والتزام إسرائيل بالتعاون مع المملكة المغربية”.
وأورد وزير الخارجية: “منذ تلك اللحظة اتخذنا خطوات ملموسة لترجمة هذا الاتفاق على أرض الواقع”، مشيرا إلى فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، وزاد أنهما يعملان اليوم بشكل طبيعي مع دبلوماسية البلدين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى إنشاء ثماني مجموعات مشتركة بين المغرب وإسرائيل في مجالات مختلفة، من قبيل الدبلوماسية والأمن والماء والفلاحة والسياحة، مضيفا: “لدينا اليوم جميع الوسائل للتعاون ولدينا أيضا الإرادة السياسية”.
وعبر ناصر بوريطة عن أمله تبادل زيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي المغرب وإسرائيل في القريب العاجل بعد رفع قيود السفر، مردفاً: “سنذهب إلى أقصى حد ممكن في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لمصلحة الشعبين ولمصلحة المنطقة كذلك”.
من جهة ثانية، وصف بوريطة العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة بالقوية من خلال عدة مؤشرات أبرزها الحوار الإستراتيجي بين الرباط وواشنطن، ووجود لجنة عسكرية رفيعة المستوى للتنسيق، وزاد أن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي يجمعه اتفاق للتبادل الحر مع أمريكا وحليف من خارج حلف الناتو منذ 2004.
وشدد وزير الخارجية على أن العلاقات بين المغرب وأمريكا “متجذرة”، ويجمعهما تحالف في مكافحة الإرهاب، وقال في الصدد ذاته: “اليوم يمكن أن نشتغل على مواضيع أخرى من قبيل التغيرات المناخية وتنمية القارة وتعزيز السلم في الشرق الأوسط”.
كما اعتبر بوريطة أن المغرب يواجه نفس التهديدات الإيرانية التي تواجهها إسرائيل وأمريكا، ودعا في جوابه عن سؤال في الموضوع إلى العمل كحلفاء لمواجهة التحركات الإيرانية التي تعمل على زعزعة استقرار شمال وغرب إفريقيا، وفق تعبيره.
وأكد وزير الخارجية المغربي أن إيران هددت استقرار ووحدة الأراضي المغربية من خلال دعم وتسليح جبهة البوليساريو وتدريب عناصرها لاستهداف المملكة المغربية، وشدد على أن المغرب “مازال يقظا من التهديد الذي تمثله إيران لأمننا وسلامة شعبنا”.
وأردف الدبلوماسي المغربي بأن “مسألة الصحراء حاسمة للمملكة وسلامة أراضيها، وهي مفتاح الاستقرار لهذا البلد”، مشيرا إلى أن جميع الذين يبحثون عدم استقرار المملكة المغربية “يستعملون ملف الصحراء كوسيلة، وإيران وحزب الله والبوليساريو يفعلون الأمر نفسه”.
وبخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودور المملكة، أكد بوريطة أن المغرب يعمل على السلام الذي يحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل، وأيضا يضمن حقوق الفلسطينيين، وتابع بأن المملكة ستعمل من خلال ما راكمته على تعزيز السلام والمحادثات بين إسرائيل وفلسطين لإنهاء هذا الصراع.
ويرتقب أن يشارك وزير الخارجية ناصر بوريطة ضمن فعالية مؤتمر “ميد أتلانتيك سبرينغ بروغرام”، اليوم الخميس.
ويمكن أن تلعب اللجنة اليهودية الأمريكية (إيباك) دورا مهما في الدفاع عن مغربية الصحراء؛ بالنظر إلى تأثيرها على مراكز صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية، إذ باتت هذه اللجنة في السنوات الأخيرة قادرة على توجيه سياسة واشنطن الخارجية لفائدة مصلحة إسرائيل، إضافة إلى تأثيرها على أهم المؤسسات الأمريكية، وخصوصا البيت الأبيض ومجلس الشيوخ.
السيد بوريطة يطور علاقته مع الكيان الذي شرد مغاربة من احياءهم في القدس. وفي نفس الوقت يبحث عن خصومة مع دولة جارة تستقبل مليون مهاجر مغربي على اراضيها..
أقصى حد ممكن يعني به السيد برويطة المسجد الأقصى على ما أظن. السي برويطة يحاول ان يمرر بعض الرسائل الى اللوبي الاسرائيلي لكي يضغط على بايدن، على ما يبدو صار الحل الوحيد للمغرب بعد ان أصبحت جميع هواتف الدول الاوروبية خارج التغطية او مود avion …. او لا ترن أصلا. الدبلوماسية الناعمة بالفعل …
اتفاقكم معهم يلزمكم أنتم فقط و نحن لا نعترف أصلا بهذا الكيان اللقيط المجرم، فرجاء لا تتكلم باسم الشعب فقط تكلم باسم من شغلك و أمرك بالانبطاح للصهاينة. مزيانة هاذي غير لي جا يقولك بما فيه مصلحة الشعبين لواه الزميطة، أش بينا و بين شي يهود، ياك لي بغينا نسبوه بالمزيان كنقولو يهودي، دابا رجعو مزيانين ايوا عشنا و شفنا.
من أهم فوائد إخراج العلاقات المغربية الاسرائيلية الى العلن القضاء على الانتهازية وتمكين 1.000.000 يهودية ويهودي مغربي إسرائيلي من إحياء الرحم، عبر رحلات جوية وبحرية مباشرة، مع إخوانهم المسلمين وإرجاع ثقافة المعقول الى الحياة المهنية والتشبث القوي بقيمنا الحضارية العريقة.
و ماذا سسيتفيد الشعب من هذا التقارب؟ إن كان سينعكس إيجابا فمرحبا، و إلا فلا أهلا و لا سهلا
وأردف الدبلوماسي المغربي بأن “مسألة الصحراء حاسمة للمملكة وسلامة أراضيها، وهي مفتاح الاستقرار لهذا البلد”، مشيرا إلى أن جميع الذين يبحثون عدم استقرار المملكة المغربية “يستعملون ملف الصحراء كوسيلة، وإيران وحزب الله والبوليساريو يفعلون الأمر نفسه”. وأين هي رأس الافعى في هذه المشاكل كلها ( الجزائر هي التي تحرك كل شيء بأموال البترول لتقسيم وتقزيم المغرب على السيد بوريطة ذكرها بالاسم فالجزائر بحكامها العسكريون هي شر شمال افريقيا وليس إيران او حزب الله لأن الجزائر هي التي تؤويهم وتمولهم ولو أصبح كل الشعب الجزائري شيعي فلا يهم مادام كل هذا ضد مصالح المغرب
بوريطة أعطى الجواب الكافي والشافي لكل المتشككين والمتدخلين في ملف الصحراء المغربية ووضع النقاط على الحروف
ألا لعنة الله على الظالمين. ستذهبون الى ابعد مدى و هو ارتهان هوية البلاد و اقتصادها و استقلالية قراراتها و سيادتها الحقيقية بيد امريكا و اسرائيل شياطين الكون
عندما يصل بوريطة بالعلاقة المغربية الاسرائلية للحيد اللذي لا يتخيله عليه ان يتيقن من نويا الادارة الامريكية فيما يخص القضية الوطنية قبل فوات الأوان.
طبعا وجدنا في اسرائيل ما لم نجده في الجيران وخصوصا من يدعون الى اتحاد مغاربي والذي ولد ميتا نضرا للحقد الذي كانت تكنه لنا ليبيا والجزائر ونتأسف صراحة على ضياع العديد من السنوات من العلاقات بين المغرب واسرائيل لانه للاسف راهنا على فرس خاسرة ورغم قوة المغرب اليوم فلا ننسى نصيب اسرائيل وامريكا في هاته القوة.والعز للمغرب ولا افلح من عاداه.
هناك مواضيع أكتست أهمية كبيرة في السياسة الخارجية المغربية من بينها العلاقات مع إسرائيل و أمريكا.
تحسين صورة البلد الخارجية أمر مهم لأنه سيعود بالنفع على المستقبل الاقتصادي و الاجتماعي البلد و سيطور السياحة و المهن الصغيرة و النقل و غير ذلك من القطاعات الاقتصادية.
نحن مع رؤى صاحب الجلالة ملك البلاد و مع الذهاب بعيدا في هذا الأمر لأن إسرائيل ليست دولة بالسهلة أو الصغيرة بل هي كيان اقتصادي كبير و لا نذهب بعيدا عن هذا البعد الاقتصادي و السياسي.
إنما الحالة الإجتماعية للبلاد يجب كذلك أن تعرف تحسنا جذريا و معقولا و لازم أن يستفيد الشعب من ثروات بلاده حتى يتسنى تقديم صورة جميلة عن المغرب في العالم. لن نرتبط بإسرائيل و الفقر ينتشر بكثرة في المدن و القرى في ظل سياسة الإحسان التي أريد لها أن تكون مستقبل المغرب. فنحن لا نحتاج لثقافة الإحسان من أي طبقة سياسية أو توجه سياسي بل نريد برامج تنموية صالحة و وواضحة و نزيهة. نريد أن تستثمر ثروات العباد لما يرضيك العباد.
فتحية الغيورين على مستقبل البلاد تحث قيادة رصينة و عميقة لعاهل المملكة السعيدة.
المقاية في السياسة والتخلي على المبادئ لا تبشر بالخير ، يتحدث السيد الوزير عن اتفاق ليس هناك أي اتفاق وانما الخضوع للأقوى ولخدمة مصالحه ، المغرب هو من اعترف الولايات المتحة الأمريكية ، والصحراء مغربية تاريخيا لا نحتاج الى التطبيع مع كيان اغتصب أرضا وشرد شعبا ولا يزال وووووووووووو
إن اليهود جزء لا يتجزأ من تاريخ المغرب، كما هم الأمازيغ والعرب وغيرهم من الأعراق التي تلاقحت فيما بينها لتصنع لنا الحضارة المغربية بكل عضمتها.وإن شاءت الظروف أن يهاجر يهود المغرب لإسرائيل فذلك شأنهم المهم أننا لم نطردهم من ديارهم ومازالوا يحتفظون بممتلكاتهم وعلاقاتهم مع شركائهم في الوطن. قد نتفق معهم أو نختلف لكن يبقى الإحترام المتبادل وحب هذا الوطن هو الأساس.اليوم الوطن في حاجة ماسة لخدماتهم ولا أعتقد أنهم سيخدلوه.
على ايباك تنبي قضية مغربية الصحراء و جعلها ضمن اجندتها السياسية الأساسية و الدفاع عنها بكل تفان، لانها تشكل صلب الاتفاقية الثلاتية التي تضمن علاقات المغرب باسراءيل، و هذا الاجتماع يشكل فرصة لإطلاق هذه الديناميكية الجديدة.
pour mon pays je suis prét de faire alliançe méme avec le satan s’il le faut
ce sont les paroles du feu HOUSSINE Roi de la jordanie
mais au maroc les marocains d’origine juive sont plus marocains que les marocains d’autre religion
السيد ناصر بوريطة هو رجل المرحلة بامتياز،وزير محنك وكفء ويعمل بجدية متناهية ،حبذا لو كان كل الوزراء مثله ،ان العلاقة مع اسرائيل مثمرة ومهمة ،فلماذا نقطع علاقتنا بهم ؟ لماذا اساءوا لنا ،الحري هو قطع العلاقات مع الجزائر ،اما اسرائيل فهي قوة عالمية لها وزنها ،وفقك الله السيد بوريطة
التطبيع كلمة خاطئة لأن المغرب لم يكن مقاطعا لإسرائيل، المغرب ليست له عداوة إلى مع من اعتدى عليه حين ذلك يكون ردنا قاسيا جدا! في إسرائيل الجالية المغربية حوالي مليون مغربي، لا يخلو حي أو درب من مغاربة، وفي أسواقهم يعيشون وكأنهم في سوق درب غلف أو القريعة، فقط هم منظمين ومتولين وحنا راه لخبار في راسكم٠المغاربة هناك لهم نفوذ سياسي واقتصادي وحتى ثقافي، هاراك للعراسات وشوف الملحون والشعبي وأغاني نعيمة سميح٠٠٠ٱش من تطبيع تتهدر عليه، التطبيع يكون إن كانت هناك عداوة وإن غابت سقط مصطلح التطبيع، إرحموا عقولنا ولو شوية، راحنا قارين ههههه! ها العار إلى ما انشري يا هسبريس!!!
إنها انجاز عضيم تطبيع مع كيان الصهيوني
ولا ترضى عليك اليهودى ونصارى حتى تتبعو ملته
تاريخ لا يرحم وفلسطين تخذ حريتها وكيان الصهيوني سايزول بقدرة الله تعالى عن قريب
مصلحة المغرب كانت ستكون بالوقوف مع الفلسطينين أما هذه القرارات فأساءت لسمعة الدولة في العالم الإسلامي
وقاذفات الغرب فوقي
وحصار الغرب حولي
و كلاب الغرب دوني .
ساعدوني ما لذي يمكن أن أفعل
كيلا يقتلوني ؟! أنبذ الإرهاب…
ملعونٌ أبو الإرهاب..
( أخشى يا أخي أن يسمعوني! )
أي إرهاب ؟!
فما عندي سلاح غير أسناني
و منها جردوني !
لم تزل تؤمن بالإسلام
كلا … فالنصارى نصّروني .
ثم لما اكتشفوا سر ختاني … هودوني !
و اليهود إ ختبر وني ثم لما اكتشفوا طيبة قلبي
جعلوا ديني ديوني .
أيّ إسلام ؟
أنا “نَصَرا يهُوني ”
لا يزال اسمك ” طه “… لا… لقد أصبحت ” جـو ني ” !
لم تزل عيناك سوداوين …
لا … بالعدسات الزرق أبدلت عيوني …
ربما سحنتك السمراء كلا… صبغوني
لنقل لحيتك الكثّة … كلا …
حلقوا لي الرأس و اللحية و الشارب،
لا… بل نتفوا لي حاجب العين و أهداب الجفون !
عربيٌ أنت.
No, don”t be Silly, they
ترجموني !
لم يزل فيك دم الأجداد !!
ما ذنبي أنا ؟ هل بإ ختياري خلّفوني ؟
دمهم فيك هو المطلوب ، لا أنت…
فما شأنك في هذي الشؤون ؟
قف بعيداً عـنهـما…
كيف، إذن، أضمن ألاّ يذبحوني ؟!
إنتحر أو مُتْ
أو استسلم لأنياب المنون!
مشكل المغرب هو أنه يوهمنا أننا سنستفيد كمواطنين من تطوير العلاقات مع إسرائيل وحتى مع أمريكا،نحن كشعب لا يهمنا التطبيع بقدر ما يهمنا ما محل المواطن من الإعراب في ظل هذه التطورات،كل يوم نسمع أنه ستكون هناك استثمارات ضخمة ومساعدات لتنمية الصحراء المغربية.وكل يوم عن ملايير الدولارات مساعدات للمغرب في ظل الأزمة وعكس ذلك الدولة تغلق على المواطن وتحرمه من أبسط الحقوق والتعويضات يجعلنا كمواطنين نفقد الثقة في ما تنشرونه بخصوص تطوير العلاقات وإنما تطورون علاقاتكم الخاصة بالمستثمرون اليهود والأمريكيين.والدليل أننا ليس ضد التطبيع إفتحوا حدود إسرائيل وسيبقى في المغرب إلا العثماني ورباعتو
ماذا استفادت الأردن ومصر وما جاورهما من التطبيع مع الكيان الصهيوني ؟ وماذا سيستفيد المغرب من هذه العلاقات ؟ إذا كان الأمر يتعلق بالصحراء، فإن استرجاع هذا التراب الوطني يرجع بالأساس إلى تضحيات الشعب المغربي ويقضة الجيش المغربي. أما الاعتراف الأمريكي و الكيان الصهيوني فلا يسمن ولا يغني من جوع. عما قريب سنندم على هذا التطبيع الذي سرعان ما ستقوم إسرائيل بالتخلي عنه عندما يتغير الحزب الحاكم وتتغير سياستها. إنهم يلعبون اللعبة في كل مكان و ” كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم”