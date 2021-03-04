بوريطة: توالي افتتاح قنصليات عامة بالصحراء يعزز وجاهة الموقف المغربي

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج، أن توالي افتتاح القنصليات العامة للدول الشقيقة والصديقة في الأقاليم الجنوبية يعكس بشكل واضح وصريح “موقف دولي داعم لمغربية الصحراء ووجاهة الموقف المغربي إزاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وأشاد الوزير بوريطة، في ندوة صحافية اليوم الخميس بالعيون، بافتتاح المملكة الأردنية الهاشمية قنصلية عامة لها اليوم في مدينة العيون المغربية، وشدد على أن “الأردن وقفت دائماً، قيادة وشعبا، مع المغرب في قضاياه المصيرية”.
“هذه المواقف، التي نعتز ونفخر بها ونقدرها عاليا، ليست غريبة على الدولة الأردنية وعلى “نشامى الأردن”، يورد الوزير بوريطة، والذي استحضر مشاركة وفد أردني مهم في المسيرة الخضراء سنة 1975 يتكون من 41 شخصية من مختلف الاتجاهات السياسية والمجتمعية للتضامن مع الشعب المغربي والوقوف إلى جانب المغرب وحقه في استرجاع أراضيه.
واعتبر بوريطة أن علاقة المغرب والأردن حافظت على “متانتها وتميزها في ظرفية عربية وإقليمية شديدة الدقة والحساسية”، مشيرا إلى أن المملكتين يحدوهما “عزم كبير على المضي في جعل هذه العلاقة نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية- العربية”.
وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن أهم ما يميز “علاقاتنا الثنائية هو مستوى التنسيق والتشاور السياسي الدائم والمستمر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي أكد بخصوصها الملك محمد السادس أنها في نفس مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”.
وشدد بوريطة على الدور المهم الذي تضطلع به لجنة القدس التي يرأسها الملك محمد السادس، مثمنا كذلك أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وجوابا عن سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية حول دور المملكتين في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، أكد الوزير بوريطة أن المغرب والأردن لهما دور تاريخي في الدفاع عن القضية الأولى بالمنطقة وهي القضية الفلسطينية.
وأبرز أن مواقف البلدين هي “منسجمة تماما ومرجعياتنا واضحة وثابتة، وهي أن حل النزاع الفلسطيني يجب أن يكون حل الدولتين على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية يعيش فيها الفلسطينيون جنبا إلى جنب مع إسرائيل”.
وأضاف الوزير أن المغرب والأردن يلعبان دورا أساسيا في تحريك مسلسل السلام التفاوضي، مشيرا إلى أن الملك محمدا السادس يقدر الدور الذي يقوم به العاهل الأردني في هذا الصدد.
وأورد بوريطة أن وكالة بيت المال القدس برئاسة الملك محمد السادس تواصل تقديم دعمها إلى فلسطين، مشيرا إلى منحها 2.5 ملايين دولار سنويا في مجال السكن والطب والتعليم والتكوين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية للمقدسيين لمواجهة فيروس “كورونا”.
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الاردن دولة محترمة. الملك عبد الله شخصية محترمة وقائد حكيم استطاع أن يحفظ أمن الاردن ويرعى مصالحه في محيط اقليمي مضطرب وفي قلب النزاع العربي الإسرائيلي. لذلك فلهذا الموقف قيمة كبيرة جدا. يحيا شعب الاردن ويحيا ملكه وحكومته
un grand merci a nos freres jordaniens
et honte a nos voisins de l’est
vive le maroc de tanger a legouira
افتتاح المزيد من القنصليات بالصحراء المغربية دليل شرعية الوحدة الترابية للمملكة واستقاظة للدول والشعوب المترددة في ذلك …..اليس كذلك الالا المانيا….!!!!!؟
عاشت الاخوة المغربية الأردونية ونتمنى مقاما طيبا للوفد الأردني في بلدهم الثاني “المغرب”
الفرق بين أشقاء وأصدقاء تبعدهم عنا الجغرافيا وجيران أعداء وأشرار نقاسمهم الجغرافيا ولا يستحقون أن يكونوا في مرتبة الأشقاء والأصدقاء
موقف أردني شجاع تعبيرا عن الأخوة والمحبة القائمة بين الشعبين والقياداتين الحكيمتين في المغرب والأردن راجين من العلي القدير دوام هذه الصداقة والمحبة
ايجاد حل لقضية الصحراء يتطلب استخدام لغة العقل وتقديم تنازلات من جميع الاطراف للخروج من هذه المعضلة. الحرب الاعلامية و العسكرية لن تؤتي اية نتيجة . تقسيم الصحراءقد يكون حل جوهري سينهي الصراع.
هنيئا الدبلوماسية المغربية ومرحبا با اصدقاء المغرب .الان حان الوقت للضغط على فرنسا كشريك وصديق ومستعمر سابق لتقول كلمتها بوضوح لكي يقول كدالك الاتحاد الأوروبي موقفه.
انا شخصيا وليت كنشوف الحكومة والاحزاب كلهم . غير فسخ واحد الا وهو وزير الخارجية السيد بوريطة الرجل المناسب في المكان المناسب … شخصية دوريجين .
هل هناك دول محترمة حتى تكون مصدقية اكثر؟
الى حد الان ما هي دول العالم الثالث
الصديق وقت الضيق… ونحن نسجل بافتخار وبكل تقدير واحترام الدعم القوي الذي تمدنا أياه كل الدول الصديقة والشقيقة وكذلك العظمى واننا ملتزمون بتقديم يد العون والدعم والمساعدة لكن هاته الدول وعلى مدى الاجيال القادمة.. فمسك العصا من الوسط والكلام الدبلوماسي المعسول لن يفيد اي احد في المستقبل لان الوضوح هو السائد فإما معي أو ضدي.
حبدا كون فتحتو و دخلتو الاقتصاد كملو على خيركم.الاقتصاد و التعليم و الصحة و الكرامة
شكرا المملكة الاردنية الهاشمية وعلى راسها صاحب السمو الملك عبدالله الثاني وكل العربية الشقيقة المؤيدة الحق المغربى في صحراء
Voilà le concret et la réalité sur le terrain rien avoir avec la danseuse de ventre algérienne et ses coups bas de bas de gamme et la trahison et surtout la lâcheté
ولماذا نسي السيد بوريطة ذكر اسباب وقف الاتصال مع السفارة الألمانية وترك التأويلات والاقاويل تروج هنا وهناك وسب وشتم في حق شعب من أرقى شعوب الأرض؟؟؟
المهم في هذه المرحلة الدقيقة هو قلوب و عقول المواطنين في الصحراء!لا بد من التذكير بذلك! أما القنصليات فهي رهينة الرياح الديبلوماسية المتقلبة! تورطنا في حرب اليمن ! تورطنا في التطبيع! تورطنا في الأزمة الديبلوماسية مع ألمانيا لأننا فشلنا أن نجعل منها شريكا قويا و حليفا وازنا موثوقا! بالأمس القريب، كانت العلاقات متوترة مع بعض الدول التي افتتحت قنصلياتها في الصحراء! من يضمن ألا نعود معها لنفس المربع المتوتر من أجل أتفه الأسباب؟ متى سنرى قنصليات الديموقراطية، المواطنة و حقوق الإنسان و التوزيع العادل للسلطة و الثروة؟ هذه هي القنصليات الضرورية و الدائمة! أما القنصليات فلن تقدم أو تأخر شيئا! أصبحت القنصليات أعلى مرتبة و رمزية من السفارات! هل تم تعيين قنصل عام أمريكي في الداخلة؟ هل شرع بايدن في بناء مقر القنصلية؟ هل أصدر تصريحا أو بيانا في هذا الشأن و في شأن الاعتراف؟ السفارة الأمريكية تراقب كل مايقال و يكتب!لا نريد أن نصبح أضحوكة العالم من فضلكم!الكذب على الذات حماقة خصوصا إذا كان العالم يراقب و يتفرج!
بالصحة العصير أسي الغنوشي وسلم على عبد المجيد
ما عندناش سنيدة كاين غي القالب
الجزائر مرضها هو جنون العظمة
الجزائر مثل الشخص النرجسي،تأذي وتلعب دور الضحية
نحن في بلادنا وارضنا و نرحب بكل الأشقاء الدين يدعموننا، اما اعتراف الاتحاد الأوربي او لم يعترف فهاداك مشكلتهم وانا شخصيا اطالب بعدم تجديد الاتفاق الصيد البحري ولم لا فرض التأشيرة عليهم ونحن لا نعترف بالامم المنقسمة وليس المتحدة لان الدول الاستعمارية هي التي تتحكم فيها ويجب على الدول العربية والإسلامية والدول السائرة في طريق النمو ودول أفريقيا و أميركا اللاتينية وآسيا الخروج من هاته المنظمة وخلق منظمة أخرى ديموقراطيتة تراعي جميع مصالح الشعوب
أين هي سفارة فلسطين و تونس و السعودية و الكويت و لبنان و دولة عمان و السنغال؟ اما معنا او ضدنا ولا مجال للمراوغة ونحن مع الأمم المتحدة ومع الضباب وغروب الشمس وطلوعها