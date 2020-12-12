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تعليقات الزوار50
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من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
إلى حكام الجزائر المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها أما انتم تعيشون صدمة ما بعدها صدمة و لهذا انصحكم بحل يمكن ان يخلصكم من البوليزاريو لأنه عبئ ثقيل إذن الجزائر الآن بدون رئيس و غالي رئيس البوليزاريو بدون بلد لأن السحر إنقلب على الساحر نتمى تكونو فهمتوني.
هادشي اللي بقا ناقص.
قال عليه الصلاه والسلام
( مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى )
-تعاطفي مع أم فلسطينية فقدت أطفالها في قصف غاصب.
-تعاطفي مع ابن مكلوم فلسطيني فقد والده وهو يعطي ظهره لرصاص الجنود الإسرائيليين.
-تعاطفي مع شابة ممرضة فلسطينية تتلقى رصاصة في جبينها لأنها كانت فقط تقوم بعملها من أجل إسعاف بني وطنها الفلسطنينين.
-تعاطفي مع الشعب الفلسطيني المسلم الذي اغتصبت أرضه وشرد أبناؤه وحبس خيرة شبابه.
ليس لدي أي شيء ضد اليهود وأحترمهم لكن لن أعترف أبدا بسياسة بعض مسؤوليهم المغتصبة
بسم الله الرحمان الرحيم نتمنى من الله أن يحل السلم والسلام في منطقتنا العربية وخاصة فلسطين الحبيبة و دولة إسرائيل التي يعيشوا فيها أكتر من مليون يهودي امازيغي و مغربي نشكر صاحب الجلالة حفظه على هذه الخطوة الاجابية التي تمهد الطريق نحو السلام بين العرب و أبناء عمومتم.
أما بخصوص إخواننا المغرر بهم في البراري في تندوف حنا الوقت لكي تلتحقوا بالوطن الأم و تعيشوا في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي إن الوطن غفور رحيم
احسن و اجمل قرار اتخد في عهدنا. إسرائيل بلد فيه مغاربة و اولاد أجدادنا. المغرب عليه اتباع الطريق التي تلاءمه و تقضي مصالحه. انضروا كيف السعودية و بعض الدول العربية الشقيقة صوتت لامريكا في مونديال 2026 … لم نفهم لماذا فعلوا هدا ضد المغرب ولكن يجب الفهم انهم صوتوا لصالح قضايا بلدهم. انا جد فخور بسياسة بلادنا. الله الوطن الملك و عااااااششش المغرب
Je suis content de cette reprise de ces relations que les palestiniens et autres pays Arabes et musulmans entretiennent
تحية عالية للاخوة الفلسطينيين قرار المغرب التطبيع مع الكيان الصهيوني فرضته الظرفية التي يعيشها المغرب حول الصحراء المغربية فقرار لتطبيع جاء بفعل الجزائر التي تعاكس وحدته الترابية ما يقرب 45 سنة بخلق كيان وهمي في صحرائه
قبل خمس سنوات سمعت تحليل رائع لاعلامي عربي اضنه عبد الباري عطوان يقول ان المقاطعه خطة فاشله لان القطيعة اعطث الفرصة للمثطرفين الاسرائليين والاسلاميين ان يحثلو الفراغ الاديولوجي
ادا اردنا سلام مع اسرائيل يجب اقناع المواطن الاسرائيلي بدلك وليس الحكومة الاسرائييه لان الاسرائيليين اليوم ينتخبون على من يعطيهم اراضي اكثر من فلسطين
لهدا يجب اكثار زياراث المسؤولين والاكاديميين العرب الى اسرائل واسثغلال الاعلام الاسرائيلي للثاثير على الرأي العام الاسرائيلي .
oui, ne dit jamais non aux biens oui toujours!
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ليست غريبة ، إنها موضوع طبيعي تمامًا! المغرب ليس لديه مشكلة مباشرة مع إسرائيل. لدى غالبية دول العالم والدول الإسلامية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ، بينما تشجع إسرائيل دولتنا في جميع المجالات. العلاقات الدبلوماسية السيئة القائمة هي تلك التي لدينا مع الجزائر! إسرائيل وإسماعيل إخوة وابنا إبراهيم. كل دول العالم تريد أن تتمتع بعلاقات طيبة وجيدة فيما بينها. نريد مغربيا زاهيرا في كل الخبرات.
كيف يمكن للفلسطينيين التنديد بموقف المغرب من إسرائيل؟ أين تم نقل كبير مسؤوليتهم قبل شهرين للعلاج من كورونا؟ أليس في أحد مستشفيات إسرائيل؟ ما هذا اللعب بوجهين؟
التطبيع مع اسراءيل قرار مهم جدا لنا و لوحدتنا الترابية هدا يعطي هيبة كبيرة المغرب داءما احترم الطاءفة اليهودية و هم يخلون المغرب من قلوبهم ..و انا على يقين ان المغرب سيدافع على المصالح الفلسطينية .
هؤلاء الذين لا يوافقون على التطبيع مع اسرائيل أقول لهم : الفلسطينيون يعملون عند اسرائيل في الحقول ، رئيسهم يجلس على طاولة المفاوضات مع اسرائيل ، فلسطينيون هاجروا بكثرة الى الغرب ، ثم لماذا لم ينددوا باعتداءات بوزبال في الكركرات؟ لماذا لم يخرج الناطق باسم حكومتهم ليبارك تدخل الجيش المغربي بالكركرات ؟ لماذا لم يوقفوا سفيرهم في الجزائر الذي يساند الاطروحة الانفاصالية ؟ نحن مع ملكنا في كل قراراته ، نحن مع كل من هو معنا . انتهى الكلام !
يا سيدي ناصر بوريطة اعمل كما يحلوا لك من اجل مصلحة وطننا الحبيب و لا تستمع للقيل و القال من الاعداء الكلاسيكيين
قرار التطبيع كان يجب ان يتخذ منذ مدة لخصوصية بلدنا فلن يرضى عنك الفلسطينيون مهما فعلت واتابع منذ سنين نصرتهم للبوليزاريو. والسبب أنهم يعتبروننا محتلين لبلدهم عبر اخواننا اليهود الذين هاجروا بكثرة لفلسطين تعذبوا وبالمعقول بنوا بلدا في نصف قرن يصدر الآن التقنيات العالية للعالم. أطلب من جاليتنا باسرائيل ان تعيننا على النهوض ببلدنا والخروج من دائرة المتخلف للاسف.
إلى المعلقة مواطنة.نحن مع ملكنا الهمام ومع مغربية صحراءنا العزيزة حتى الموت.ولكن لا تبجلوا كثيرا كيان إسرائيل لأنني لم ولن أسميها بدولة أبدا.تذكروا دماء الشهداء ومنهم الطفل الذرة الذي توفي في حضن والده.خلاصة القول استحضروا ربكم في ما تقولونه
السياسة لا توجد فيها العواطف والمبادئ فالدول تحكمها المصالح وما حدث الان كان على امريكا ان تقوم به منذ سنين وان تعترف بسيادة المغرب على صحرائه ولكن للاسف الدول العربية التي نعتقد انها تعرف المغرب جيدا لم تعترف بسيادته على ارضه والنموذج موجود وهو الجارة الجزائر التى ساندها المغرب ولم يرد المغرب التفاوض مع فرنسا لاعادة الاراضي التي اقتطعتها من ترابه بل ركز على استقلال الجزائر ويمكن ان يتفاهم مع الجزائر حول هذا الامر ،لكن الذي وقع هو انقلاب النظام الجزائري وبدا يحارب المغرب في صحرائه. ولهذا فان المغرب عندما ركز على مصالحه في التفاوض مع البيت الابيض فهو عين الصواب وربطه تطبيع العلاقة مع اسرائيل بانتزاع اعتراف امريكي على سيادة اراضيه هوعين الصواب اما القضية الفلسطينية يمكن للمغرب ان يقوم باستعمال اوراقه الخاصة للضغط على اسرائيل لحل القضايا العالقة بين الفلسطنيين وهذا لا يعني ان المغرب تخلى على الفلسطينين بل بالعكس سوف يقوي موقفهم التفاوضي وبلمهل تيتكال بودنجال!!
الصحراء اولى ولكن يجب وضح حدود لستاناف العلاقات مع الكيان الصهيوني وتعامل معها بحدر
les relations diplomatiques avec Israël n'est pas bizarre, c'est tout a fait l'objet normal! Le Maroc n'a aucun problème direct avec Israël. la majorité des pays du monde et des musulmans ont des relations diplomatiques avec Israël, alors qu'Israël encourage notre pays dans tous les domaines. les mauvaises relations diplomatiques existantes ceux sont ceux qu'on a avec Algérie! Israël et Ismail sont des frères et fils d'Ibrahim. tous les pays du monde veulent profiter de bien et de bonnes relations entre elles.
تحليلك لم يكن موفق. كانك تقول ان دولتا ما طبعت مع البوليساريو ولما نسألها تقول ان المغاربة بلنفسهم يجلسون مع البوليساريو للتفاوض بل و يمنحوهم الحكم الذاتي و يتعاملون مع العائدين منهم بسياسة الرطن غفور رحيم.
لرافضين لتطبيع
سؤال
ماذا استفاذت فلسطين و العالم العربي من عدم التطبيع مع اسرائيل لعقود من الزمن ؟
لا شيء سوى الصراع الفارغ و صدعوا رؤوسنا بها ولا هدف تحقق ، بالعكس التطبيع و فتح علاقات مع اسرائيل سيحلحل مجموعة من المشاكل للفلسطينين و لباقي العالم العربي ، اسرائيل تبقى دولة بمؤسساتها شاء من شاء و هي في موضع قوة ، لا تضحكوا على انفسكم و تغطوا الشمس بالغربال كما يقال .
ولاشارة يجب احداث وزارة او مندوبية لحج اليهود بالمغرب ، و تعنى بمواسم اولياء اليهود باامغرب لتشجيعهم على الحج للمغرب لتنتعش السياحة بالمغرب و احداث فنادق وبنية تحتية على غرار ما تفعل السعودية مع المسلمين .
شكرا
لن تقوم الساعة حتى يصافح الدكتور سعد الدين العثماني أول رئيس حكومة مغربي فقيه وعالم- حسب تصريح الدكتور أحمد الريسوني غداة تنصيب الحكومة-بنيامين نتانياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني ، ويتعانقان عناقا دالا على صداقة الرجلين العظيمين خدمة لمصالح البلدين ، ساعتئذ يقول العثماني لأنصاره الإسلاميين عليكم أن تأخذو بأقوالي لا بأفعالي .
Israel n’a jamais fait de mal a notre pays.
Ce sont l’Algérie et la lybie qui nous ont fait souffert .
.pendant 45 ans. L’intérêt national passe avant tout.
انا اعرف فلسطين في المانيا لايفكرون في فلسطين اكتر منا نحن المغاربة, فالاغلبية لايتبرعون بدرهم لبلدهم, انا متاكد لو كان احنا لي عندنا شي مشكل ماكين لي يعقل علينا, الا من رحم الله. لهدا الوحد هو لي يشوف مصلحة بلادو هي الاولى
استغرب من بعض الاخوان المعلقين باسم "وجدة" ويعارضون التطبيع مع اسرائيل بحجة الحقوق الفلسطينية ومنهم من ذركرنا بالمرحوم الطفل الصغير ذرة,يا اخي الكريم انت وجدي تعيش على حدود الجزائلر المغلقة الا تتأسف لاخوانك المغاربة الذين عاشوا التقسيم العائلي منذ 45سنة ولا يستطيعون اصالة الرحم والاقاؤب تموت هنا وهناك وتفرح هنا وهناك ولا تزاور ولا تبادل الزيارات العائلية الانسانية.زثانيا جميع الدول العربية تقريبا فتحت سفاراتها مع اسرائيل مصر الاردن الامارات البحرين سلطنة عمان اضافة الى من له علاقة ديبلوماسية السودان موريطانيا السعودية ووو وكلها على قاب قوسين ان تفتح علاقتها مع اسرائيل والفلسطينيون انفسهم لهم علاقة دائمة مع اسرائيل,والمغرب ليس اولا من فتح العلاقة مع اسرائيل.وثانيا اسرائيل دولة معترف بها فغير قانوني ان تعادي دولة معترف بها بسبب صراعها مع شعب يدعي ان له حق في ارضه وتلك مهمة المحكمة الدولية وعلى من يساندها ان يترافع معها وان يدافع عنها في المحافل الدولية ولا ياخذ الحق بيده بمعنى يتجه الى الحرب ويشجع على الحرب والعداوة.نحن في عالم متحضر يجب ان نساير العالم كما سايرناه من اجل صحرائنا رغم ا
هذا هو الوزير اللي خاصو يكون وزير أول. له تكوين سياسي عالي حقق الكثير للمغرب على المستوى الدبلوماسي الرفيع. على جميع المستويات مثلا التفاوض مع إسبانيا والدور الدي لعبه مع الفرقاء الليبيين وتوحيدهم.
أنا كنت ضد هذه الخطوة قبل أن أغير رأيي عندما أصدرت تصريحات معادية للصحراء المغربية من طرف سفير فلسطين بالجزائر و من طرف منضمة التحرير الفلسطينية…الآن كل واحد يديها في سوق راسو و المغرب حر في قراراته و تبقى مصالح المغرب و صحراءه فوق كل اعتبار
Ibn Ismail Ibn Ibrahim et les Adnanites sont les cousins des Hébreux
ابن إسماعيل بن إبراهيم والعدنانيون أبناء عمومة العبرانيين
أحزنني تعليقات الغالبية القدس وفلسطين قضية عقائدية قضية دينية ليست للمساومات الدبلوماسية ليست لاعتراف ان الصحراء مغاربية
عندما تنازل البعض عن عقائدية القدس وجعلها تخص فقط الفلسطينيين فهولاء لا يعلمون عن الدين شئ هؤلاء مايقال عليهم علمانيين العرب وهم أحذية للغرب اذا قام الحكام بالتطبيع فعلينا نحن الشعوب استنكار ذلك لديننا وعقدينا بمقدساتنا
أقل شئ هو الاستنكار والرفض
القدس من مقدسات المسلمين سترجع بكم أو بغيركم سيستبدلكم الله بأقوام ذو عزة وقوة لا ترضي بالخنوع والخضوع والذل
اللهم أستخدمنا ولا تستبدلنا
les juifs marocains nous ont toujours défendus les intérêt du Maroc et des marocains; ce n'est pas comme nos frères de l'Ouest (je généralise pas bien sur puisque il y a des algériens qui aiment les marocains mais ne défendent pas les intérêt de notre pays comme le font les israéliens d'origine marocaine voire même les autres…. de toute façon le maroc il gagnera plus avec ce pays qu'avec le voisin
بعض الاخوة يعبرون بالا منطق,يقولون ان المغرب تقايض الصحراء بلفسطين,منطق غريب يعني يمكن للمغرب على هذا الاساس ان يتقايض بمكة المكرمة ويحصل على مريطانيا لانها اصلا ارض مغربية,فلسطين لها اهلها ولها حكامها وقيادتها نحن نساندهم ونتعاطف معهم ونؤائيهم لا اقل ولا اكثر وهم الوحيدون الذين لهم الحق ان يقرروا مصيرهم ويقايضوا ارضهم بارضهم.المغرب بحنكة ملكه وسياسته الرشيدة جعل جل الدول تحترم مواقفه ومنها الولايات المتحدة الامريكية التي ضاقت ذرعا باطروحة اعداء وحدتنا وضاقت ذرعا كذلك باطروحة حكام فلسطين وقيادها لانهم فوتوا فرص السلم الرائعة عبر عشرات السنين مما جعل ترامب يقرر بفصل احادي الجانب ليعمل بكل قوة من اجل فرض الامر الواقع وبالتالي ادماج الدولة الاسرائيلية بين جيرانها والتشجيع على السلم والسلام وهم مقتنع ان السلم بين الاسرائيليين والفلسطينيين ات مهما طال الوقت واعتقد انه سيظهر ان شاء الله عما قريب وبالتالي فهذه الخطوة المباركة التي قام بها المغرب بقيادة جلالة الملك حفظه الله هي خطوة مباركة نحو السلام الاسرائيلي الفلسطيني بكل تأكيد,ولا تسمعوا لما يقوله المخروضون اعداء السللام حتى الجزائر بدأت
السيد الوزير نقولها للمرة الألف أحسنتم صنعا والمغرب منذ الآن لن يتقدم خطوة إلى الأمام بل خطوات إنشاء الله لقد ربحان أشواطا و تداركنا أوقاتا عشناها في الظلام لقد انصفتم مليون مغربي في إسرائيل أولا ثم ربحنا الصحراء ثانية، إنها بحق ضربة معلم ضربة عصفورين بحجر واحد تحية تقدير كبيرة.
القدس عربية والصحراء مغربية وأين كان العرب من عدوان الجزائر حتى أوصلت المرتزقة إلى المحافل الدولية ظلما وعدوانا فإسرائيل فرضت قوتها وهته حقيقة والمغرب يرى أن الحوار هو الاجدى والمخاضر في هته المشكلة ولا يزايد علينا من تركون عرضتا لٱستفزاز الجزائر. ونبارك الاتصالات مع جميع الاطراف دون التخلي عن حق الفلسطينيين وٱعتراف أمريكا هو ربح لنقاوم به تحرير أرضنا كاملتا والتصدي لتٱمر جيران الشر
بغيتو او كرهتو اليهود ولاد عمنا وهم اقرب ااشعوب من حيث القرابة والدم الى الشعب العربي
لهم علينا حق القرابة والجوار
ولهم حق انشاء دولة مستقلة ومستقرة
كما للفلسطينيين حق الاستقلال وتقرير المصير
اما الرغبة في زوال اليهود من الخريطة فحلم يستحيل تحقيقه لانه اصلا مجرد حلم
اما ما يسمى التطبيع فهو اصلا تطعيم تلقته العقول العربية التافهة لتكريس العداوة بين الاشقاء
دعونا نعيش في سلام مع اليهود ولنعمل اليد في اليد لبنا مستقبل بشري زاهر على الجميع
والقضية الفلسطينية لن ننساها ، من حقهم الاستقلال في جهة من القدس الشريف حيث يوجد المسجد الاقصى
ومن ارادها كلها قد يفقدها او يتركها كلها
عاش الملك عاش الملك٠أنا عشرت اليهود المغاربة في كندا الله عمرها دار أحسن من العرب الشرق و الجيران٠
قضيتنا الاولئ الصحراء المغربية وبءتراف اقوا دولة علنيا الولاية المتحدة الامريكية ومازال الخير في الاسابيع المقبلة دول اخرئ سوف تخرج الئ الوجود ان شاء الله اما البوليخاريو مات ليهم الحوت اللذين يدفعونهم الئ الجحيم راحو ولاحاجة لذكر الاسماء ……..وحان الاوان للرحيل من تندوف كونهم عبء ثقيل علئ الشعب الجزاءري والدخول الئ المغرب للمقايضة اعني كبار الخونة …..ماكاينش ان الوطن غفور رحيم هناك جراءم ضد الانسانية داخل مخيمات العار ام حكام الجارة فعليهم اهتمامهم بما يعنيهم اي بلدهم اما المغرب والحمد لله بلد عريق له مءسسات وجدور راسخة لا نحتاج الئ اشهار ولا نتكلم بالشعارات ولاكاذيب……يبقئ شعارنا واحد الله الوطن الملك .
ما كاين لا اخترقت ولا كسرت الباب
اليهود معنا حتى في قرءان ننلوه صباح مساء
قصصهم وتاريخهم لا يفارق رفوف مكتباتنا
واحقيتهم في الاستقرار موثقة في كتاب الله تعالى
السؤال هو لماذا تكرهون اليهود
هل كراهيتكم لهم واجبة بنص ديني ام هي مجانية لله فسبيلاه
انا مسلم واعترف بهم كشعب منهم المؤمن وغير المومن وبحقهم في وطن دفن فيه اجدادهم
اما التطبيع كما تسمونه انما هو طعمة اخترقكم بها عدو يريد ان يستمر الخلاف والحروب في الشرق الاوسط والحال ان العرب استنزفتهم الحروب بلا طائل
قد نستفيد ويستفيد الفلسطينيون من ما تسمونه تطبيع افضل بكثير من المقاطعة
والراس لي مايدور عقبة
ليس من حق الفصائل الفلسطينية التنديد بما أقدم عليه المغرب لسبب واضح هو أن أول من طبع مع إسرائيل هم الفلسطينيين أنفسهم كيف يفسر جلوسهم على طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين ؟
برافو السيد الوزير الرجل المناسب في المكان المناسب، لو كان على رأس جميع الوزارات اطر بكفاءة السيد بوريطة لكانت لدينا حكومة موقرة فعلا.
Cette reprise de relations avec Israel sera très bénéfique pour le pays au niveau économique, et surtout scientifique
أرى العديد من المغاربة مبتهج وسعيد جدا بهذا التطبيع مع الكيان الغاشم .أنا عن نفسي أتمنى تبلعني الأرض لأنني غير راضي بهذا وخجول إزاء إخوتنا الفلسطينيين.عذرا إخواني فما باليد حيلة .فالعين بصيرة واليد قصيرة
نرفض التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي
Shalom
voici la raison des arrestations des journalistes au Maroc c'est pour ne pas dévoilées les informations avant l'accord
وهنا سبب توقيف الصحفيين في المغرب هو عدم الكشف عن المعلومات قبل الاتفاق
معذرة فلسطين. معذرة مدينة القدس. فهما تخاذلت الانظمة العربية في حقكم. فإن الشعوب العربية قلوبها معكم..
انه قرار سيادي مغربي صائب لإعادة العلاقات مع اسرائيل ، وان التبعية للعربان في مقاطعة إسرائيل لا جدوى من ورائها ولا منفعة في استمرار مقاطعة دولة اسرائيل وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط .
الجزائر تبكي وتحرض، والله العظيم انا كمواطن مغربي سعيد جدا بهذه الضربة القاضية للعصابة أعداء الشعب المغربي ،نكون حتى مع الشيطان افضل من أعداء الوحدة الترابية المغربية الغالية من طنجة حتى الكويرة الويل لمن سولت له نفسه أن يمس حدودنا فهي نهايته شعارنا الله الوطن الملك
اليهود المغاربة حفظوا المعروف و احتفلوا بمغربية الصحراء عكس الجزائر التي انطبق عليها المثل اتقي شر من أحسنت إليه أو حماس التي تعترف بتقسيم المغرب
أتمنى من بلادي أن تتحرك في ملف المغاربة المطرودين من الجزائر الذين سرقوا أموالهم و ممتلكاتهم
لوكان منصب وزير الخارجية بالتصويت لصوتتا لك يا شجاع وإلى الأبد تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك
حماس استقلت بغزة. وفتح بالضفة. ايهما فلسطيني؟
السيدي راه عندنا أحبابنا تمايا را كانو جيرانا ،اتمنى ان نتبادل الزيارات بيننا و بينهم.وتطوير اقتصادنا الوطني والقضاء على الجرثومة التي توجد بجانبنا من الجهة الشرقية .التي هدمت المغرب العربي الكبير بحسدها وحقدها .
قرار المغرب قرار سيادي و لا أحد من حقه أن يحاسب المغرب .. الفلسطينيون أنفسهم طبعوا مع إسرائيل فبالله عليكم كيف تعيبون هذا على المغرب ؟؟؟؟؟
اسرائيل اخترقت الفضاء العربي للاسف