أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

50
  • موغرابي
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    إلى حكام الجزائر المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها أما انتم تعيشون صدمة ما بعدها صدمة و لهذا انصحكم بحل يمكن ان يخلصكم من البوليزاريو لأنه عبئ ثقيل إذن الجزائر الآن بدون رئيس و غالي رئيس البوليزاريو بدون بلد لأن السحر إنقلب على الساحر نتمى تكونو فهمتوني.

    128
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رضوان
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    هادشي اللي بقا ناقص.

    قال عليه الصلاه والسلام
    ( مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى )

    -تعاطفي مع أم فلسطينية فقدت أطفالها في قصف غاصب.
    -تعاطفي مع ابن مكلوم فلسطيني فقد والده وهو يعطي ظهره لرصاص الجنود الإسرائيليين.
    -تعاطفي مع شابة ممرضة فلسطينية تتلقى رصاصة في جبينها لأنها كانت فقط تقوم بعملها من أجل إسعاف بني وطنها الفلسطنينين.
    -تعاطفي مع الشعب الفلسطيني المسلم الذي اغتصبت أرضه وشرد أبناؤه وحبس خيرة شبابه.

    ليس لدي أي شيء ضد اليهود وأحترمهم لكن لن أعترف أبدا بسياسة بعض مسؤوليهم المغتصبة

    26
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بارك
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    بسم الله الرحمان الرحيم نتمنى من الله أن يحل السلم والسلام في منطقتنا العربية وخاصة فلسطين الحبيبة و دولة إسرائيل التي يعيشوا فيها أكتر من مليون يهودي امازيغي و مغربي نشكر صاحب الجلالة حفظه على هذه الخطوة الاجابية التي تمهد الطريق نحو السلام بين العرب و أبناء عمومتم.
    أما بخصوص إخواننا المغرر بهم في البراري في تندوف حنا الوقت لكي تلتحقوا بالوطن الأم و تعيشوا في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي إن الوطن غفور رحيم

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد السلاوي
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    احسن و اجمل قرار اتخد في عهدنا. إسرائيل بلد فيه مغاربة و اولاد أجدادنا. المغرب عليه اتباع الطريق التي تلاءمه و تقضي مصالحه. انضروا كيف السعودية و بعض الدول العربية الشقيقة صوتت لامريكا في مونديال 2026 … لم نفهم لماذا فعلوا هدا ضد المغرب ولكن يجب الفهم انهم صوتوا لصالح قضايا بلدهم. انا جد فخور بسياسة بلادنا. الله الوطن الملك و عااااااششش المغرب

    50
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Yous
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    Je suis content de cette reprise de ces relations que les palestiniens et autres pays Arabes et musulmans entretiennent

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • salah
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    تحية عالية للاخوة الفلسطينيين قرار المغرب التطبيع مع الكيان الصهيوني فرضته الظرفية التي يعيشها المغرب حول الصحراء المغربية فقرار لتطبيع جاء بفعل الجزائر التي تعاكس وحدته الترابية ما يقرب 45 سنة بخلق كيان وهمي في صحرائه

    25
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المقاطعه خطة فاشله
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    قبل خمس سنوات سمعت تحليل رائع لاعلامي عربي اضنه عبد الباري عطوان يقول ان المقاطعه خطة فاشله لان القطيعة اعطث الفرصة للمثطرفين الاسرائليين والاسلاميين ان يحثلو الفراغ الاديولوجي

    ادا اردنا سلام مع اسرائيل يجب اقناع المواطن الاسرائيلي بدلك وليس الحكومة الاسرائييه لان الاسرائيليين اليوم ينتخبون على من يعطيهم اراضي اكثر من فلسطين
    لهدا يجب اكثار زياراث المسؤولين والاكاديميين العرب الى اسرائل واسثغلال الاعلام الاسرائيلي للثاثير على الرأي العام الاسرائيلي .

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • touhali
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    oui, ne dit jamais non aux biens oui toujours!
    العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ليست غريبة ، إنها موضوع طبيعي تمامًا! المغرب ليس لديه مشكلة مباشرة مع إسرائيل. لدى غالبية دول العالم والدول الإسلامية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ، بينما تشجع إسرائيل دولتنا في جميع المجالات. العلاقات الدبلوماسية السيئة القائمة هي تلك التي لدينا مع الجزائر! إسرائيل وإسماعيل إخوة وابنا إبراهيم. كل دول العالم تريد أن تتمتع بعلاقات طيبة وجيدة فيما بينها. نريد مغربيا زاهيرا في كل الخبرات.

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي من ألمانيا
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    كيف يمكن للفلسطينيين التنديد بموقف المغرب من إسرائيل؟ أين تم نقل كبير مسؤوليتهم قبل شهرين للعلاج من كورونا؟ أليس في أحد مستشفيات إسرائيل؟ ما هذا اللعب بوجهين؟

    24
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hmido
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    التطبيع مع اسراءيل قرار مهم جدا لنا و لوحدتنا الترابية هدا يعطي هيبة كبيرة المغرب داءما احترم الطاءفة اليهودية و هم يخلون المغرب من قلوبهم ..و انا على يقين ان المغرب سيدافع على المصالح الفلسطينية .

    18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطنة 1
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    هؤلاء الذين لا يوافقون على التطبيع مع اسرائيل أقول لهم : الفلسطينيون يعملون عند اسرائيل في الحقول ، رئيسهم يجلس على طاولة المفاوضات مع اسرائيل ، فلسطينيون هاجروا بكثرة الى الغرب ، ثم لماذا لم ينددوا باعتداءات بوزبال في الكركرات؟ لماذا لم يخرج الناطق باسم حكومتهم ليبارك تدخل الجيش المغربي بالكركرات ؟ لماذا لم يوقفوا سفيرهم في الجزائر الذي يساند الاطروحة الانفاصالية ؟ نحن مع ملكنا في كل قراراته ، نحن مع كل من هو معنا . انتهى الكلام !

    38
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • علي نايت عمر
    12 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    يا سيدي ناصر بوريطة اعمل كما يحلوا لك من اجل مصلحة وطننا الحبيب و لا تستمع للقيل و القال من الاعداء الكلاسيكيين

    21
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حقيقة
    12 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    قرار التطبيع كان يجب ان يتخذ منذ مدة لخصوصية بلدنا فلن يرضى عنك الفلسطينيون مهما فعلت واتابع منذ سنين نصرتهم للبوليزاريو. والسبب أنهم يعتبروننا محتلين لبلدهم عبر اخواننا اليهود الذين هاجروا بكثرة لفلسطين تعذبوا وبالمعقول بنوا بلدا في نصف قرن يصدر الآن التقنيات العالية للعالم. أطلب من جاليتنا باسرائيل ان تعيننا على النهوض ببلدنا والخروج من دائرة المتخلف للاسف.

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وجدي
    12 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    إلى المعلقة مواطنة.نحن مع ملكنا الهمام ومع مغربية صحراءنا العزيزة حتى الموت.ولكن لا تبجلوا كثيرا كيان إسرائيل لأنني لم ولن أسميها بدولة أبدا.تذكروا دماء الشهداء ومنهم الطفل الذرة الذي توفي في حضن والده.خلاصة القول استحضروا ربكم في ما تقولونه

    -9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن22222
    12 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    السياسة لا توجد فيها العواطف والمبادئ فالدول تحكمها المصالح وما حدث الان كان على امريكا ان تقوم به منذ سنين وان تعترف بسيادة المغرب على صحرائه ولكن للاسف الدول العربية التي نعتقد انها تعرف المغرب جيدا لم تعترف بسيادته على ارضه والنموذج موجود وهو الجارة الجزائر التى ساندها المغرب ولم يرد المغرب التفاوض مع فرنسا لاعادة الاراضي التي اقتطعتها من ترابه بل ركز على استقلال الجزائر ويمكن ان يتفاهم مع الجزائر حول هذا الامر ،لكن الذي وقع هو انقلاب النظام الجزائري وبدا يحارب المغرب في صحرائه. ولهذا فان المغرب عندما ركز على مصالحه في التفاوض مع البيت الابيض فهو عين الصواب وربطه تطبيع العلاقة مع اسرائيل بانتزاع اعتراف امريكي على سيادة اراضيه هوعين الصواب اما القضية الفلسطينية يمكن للمغرب ان يقوم باستعمال اوراقه الخاصة للضغط على اسرائيل لحل القضايا العالقة بين الفلسطنيين وهذا لا يعني ان المغرب تخلى على الفلسطينين بل بالعكس سوف يقوي موقفهم التفاوضي وبلمهل تيتكال بودنجال!!

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • aossama
    12 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    الصحراء اولى ولكن يجب وضح حدود لستاناف العلاقات مع الكيان الصهيوني وتعامل معها بحدر

    -6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • touhali
    12 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    les relations diplomatiques avec Israël n'est pas bizarre, c'est tout a fait l'objet normal! Le Maroc n'a aucun problème direct avec Israël. la majorité des pays du monde et des musulmans ont des relations diplomatiques avec Israël, alors qu'Israël encourage notre pays dans tous les domaines. les mauvaises relations diplomatiques existantes ceux sont ceux qu'on a avec Algérie! Israël et Ismail sont des frères et fils d'Ibrahim. tous les pays du monde veulent profiter de bien et de bonnes relations entre elles.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عابر سبيل
    12 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    تحليلك لم يكن موفق. كانك تقول ان دولتا ما طبعت مع البوليساريو ولما نسألها تقول ان المغاربة بلنفسهم يجلسون مع البوليساريو للتفاوض بل و يمنحوهم الحكم الذاتي و يتعاملون مع العائدين منهم بسياسة الرطن غفور رحيم.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • صالح
    12 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    لرافضين لتطبيع
    سؤال
    ماذا استفاذت فلسطين و العالم العربي من عدم التطبيع مع اسرائيل لعقود من الزمن ؟
    لا شيء سوى الصراع الفارغ و صدعوا رؤوسنا بها ولا هدف تحقق ، بالعكس التطبيع و فتح علاقات مع اسرائيل سيحلحل مجموعة من المشاكل للفلسطينين و لباقي العالم العربي ، اسرائيل تبقى دولة بمؤسساتها شاء من شاء و هي في موضع قوة ، لا تضحكوا على انفسكم و تغطوا الشمس بالغربال كما يقال .
    ولاشارة يجب احداث وزارة او مندوبية لحج اليهود بالمغرب ، و تعنى بمواسم اولياء اليهود باامغرب لتشجيعهم على الحج للمغرب لتنتعش السياحة بالمغرب و احداث فنادق وبنية تحتية على غرار ما تفعل السعودية مع المسلمين .
    شكرا

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد الباري أبو ثوبان
    12 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    لن تقوم الساعة حتى يصافح الدكتور سعد الدين العثماني أول رئيس حكومة مغربي فقيه وعالم- حسب تصريح الدكتور أحمد الريسوني غداة تنصيب الحكومة-بنيامين نتانياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني ، ويتعانقان عناقا دالا على صداقة الرجلين العظيمين خدمة لمصالح البلدين ، ساعتئذ يقول العثماني لأنصاره الإسلاميين عليكم أن تأخذو بأقوالي لا بأفعالي .

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Abdeslam
    12 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    Israel n’a jamais fait de mal a notre pays.
    Ce sont l’Algérie et la lybie qui nous ont fait souffert .
    .pendant 45 ans. L’intérêt national passe avant tout.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Sami from Germany
    12 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    انا اعرف فلسطين في المانيا لايفكرون في فلسطين اكتر منا نحن المغاربة, فالاغلبية لايتبرعون بدرهم لبلدهم, انا متاكد لو كان احنا لي عندنا شي مشكل ماكين لي يعقل علينا, الا من رحم الله. لهدا الوحد هو لي يشوف مصلحة بلادو هي الاولى

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Amaghrabi
    12 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    استغرب من بعض الاخوان المعلقين باسم "وجدة" ويعارضون التطبيع مع اسرائيل بحجة الحقوق الفلسطينية ومنهم من ذركرنا بالمرحوم الطفل الصغير ذرة,يا اخي الكريم انت وجدي تعيش على حدود الجزائلر المغلقة الا تتأسف لاخوانك المغاربة الذين عاشوا التقسيم العائلي منذ 45سنة ولا يستطيعون اصالة الرحم والاقاؤب تموت هنا وهناك وتفرح هنا وهناك ولا تزاور ولا تبادل الزيارات العائلية الانسانية.زثانيا جميع الدول العربية تقريبا فتحت سفاراتها مع اسرائيل مصر الاردن الامارات البحرين سلطنة عمان اضافة الى من له علاقة ديبلوماسية السودان موريطانيا السعودية ووو وكلها على قاب قوسين ان تفتح علاقتها مع اسرائيل والفلسطينيون انفسهم لهم علاقة دائمة مع اسرائيل,والمغرب ليس اولا من فتح العلاقة مع اسرائيل.وثانيا اسرائيل دولة معترف بها فغير قانوني ان تعادي دولة معترف بها بسبب صراعها مع شعب يدعي ان له حق في ارضه وتلك مهمة المحكمة الدولية وعلى من يساندها ان يترافع معها وان يدافع عنها في المحافل الدولية ولا ياخذ الحق بيده بمعنى يتجه الى الحرب ويشجع على الحرب والعداوة.نحن في عالم متحضر يجب ان نساير العالم كما سايرناه من اجل صحرائنا رغم ا

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    12 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    هذا هو الوزير اللي خاصو يكون وزير أول. له تكوين سياسي عالي حقق الكثير للمغرب على المستوى الدبلوماسي الرفيع. على جميع المستويات مثلا التفاوض مع إسبانيا والدور الدي لعبه مع الفرقاء الليبيين وتوحيدهم.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الصحراء الجنوبية المغربية
    12 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    أنا كنت ضد هذه الخطوة قبل أن أغير رأيي عندما أصدرت تصريحات معادية للصحراء المغربية من طرف سفير فلسطين بالجزائر و من طرف منضمة التحرير الفلسطينية…الآن كل واحد يديها في سوق راسو و المغرب حر في قراراته و تبقى مصالح المغرب و صحراءه فوق كل اعتبار

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • sarah
    12 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    Ibn Ismail Ibn Ibrahim et les Adnanites sont les cousins des Hébreux
    ابن إسماعيل بن إبراهيم والعدنانيون أبناء عمومة العبرانيين

    -8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ممدوح
    12 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    أحزنني تعليقات الغالبية القدس وفلسطين قضية عقائدية قضية دينية ليست للمساومات الدبلوماسية ليست لاعتراف ان الصحراء مغاربية
    عندما تنازل البعض عن عقائدية القدس وجعلها تخص فقط الفلسطينيين فهولاء لا يعلمون عن الدين شئ هؤلاء مايقال عليهم علمانيين العرب وهم أحذية للغرب اذا قام الحكام بالتطبيع فعلينا نحن الشعوب استنكار ذلك لديننا وعقدينا بمقدساتنا
    أقل شئ هو الاستنكار والرفض
    القدس من مقدسات المسلمين سترجع بكم أو بغيركم سيستبدلكم الله بأقوام ذو عزة وقوة لا ترضي بالخنوع والخضوع والذل
    اللهم أستخدمنا ولا تستبدلنا

    -9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • citoyenne
    12 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    les juifs marocains nous ont toujours défendus les intérêt du Maroc et des marocains; ce n'est pas comme nos frères de l'Ouest (je généralise pas bien sur puisque il y a des algériens qui aiment les marocains mais ne défendent pas les intérêt de notre pays comme le font les israéliens d'origine marocaine voire même les autres…. de toute façon le maroc il gagnera plus avec ce pays qu'avec le voisin

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Amaghrabi
    12 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    بعض الاخوة يعبرون بالا منطق,يقولون ان المغرب تقايض الصحراء بلفسطين,منطق غريب يعني يمكن للمغرب على هذا الاساس ان يتقايض بمكة المكرمة ويحصل على مريطانيا لانها اصلا ارض مغربية,فلسطين لها اهلها ولها حكامها وقيادتها نحن نساندهم ونتعاطف معهم ونؤائيهم لا اقل ولا اكثر وهم الوحيدون الذين لهم الحق ان يقرروا مصيرهم ويقايضوا ارضهم بارضهم.المغرب بحنكة ملكه وسياسته الرشيدة جعل جل الدول تحترم مواقفه ومنها الولايات المتحدة الامريكية التي ضاقت ذرعا باطروحة اعداء وحدتنا وضاقت ذرعا كذلك باطروحة حكام فلسطين وقيادها لانهم فوتوا فرص السلم الرائعة عبر عشرات السنين مما جعل ترامب يقرر بفصل احادي الجانب ليعمل بكل قوة من اجل فرض الامر الواقع وبالتالي ادماج الدولة الاسرائيلية بين جيرانها والتشجيع على السلم والسلام وهم مقتنع ان السلم بين الاسرائيليين والفلسطينيين ات مهما طال الوقت واعتقد انه سيظهر ان شاء الله عما قريب وبالتالي فهذه الخطوة المباركة التي قام بها المغرب بقيادة جلالة الملك حفظه الله هي خطوة مباركة نحو السلام الاسرائيلي الفلسطيني بكل تأكيد,ولا تسمعوا لما يقوله المخروضون اعداء السللام حتى الجزائر بدأت

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الخميس
    12 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    السيد الوزير نقولها للمرة الألف أحسنتم صنعا والمغرب منذ الآن لن يتقدم خطوة إلى الأمام بل خطوات إنشاء الله لقد ربحان أشواطا و تداركنا أوقاتا عشناها في الظلام لقد انصفتم مليون مغربي في إسرائيل أولا ثم ربحنا الصحراء ثانية، إنها بحق ضربة معلم ضربة عصفورين بحجر واحد تحية تقدير كبيرة.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعيد
    12 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    القدس عربية والصحراء مغربية وأين كان العرب من عدوان الجزائر حتى أوصلت المرتزقة إلى المحافل الدولية ظلما وعدوانا فإسرائيل فرضت قوتها وهته حقيقة والمغرب يرى أن الحوار هو الاجدى والمخاضر في هته المشكلة ولا يزايد علينا من تركون عرضتا لٱستفزاز الجزائر. ونبارك الاتصالات مع جميع الاطراف دون التخلي عن حق الفلسطينيين وٱعتراف أمريكا هو ربح لنقاوم به تحرير أرضنا كاملتا والتصدي لتٱمر جيران الشر

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عادل مسلم
    12 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    بغيتو او كرهتو اليهود ولاد عمنا وهم اقرب ااشعوب من حيث القرابة والدم الى الشعب العربي
    لهم علينا حق القرابة والجوار
    ولهم حق انشاء دولة مستقلة ومستقرة
    كما للفلسطينيين حق الاستقلال وتقرير المصير
    اما الرغبة في زوال اليهود من الخريطة فحلم يستحيل تحقيقه لانه اصلا مجرد حلم
    اما ما يسمى التطبيع فهو اصلا تطعيم تلقته العقول العربية التافهة لتكريس العداوة بين الاشقاء
    دعونا نعيش في سلام مع اليهود ولنعمل اليد في اليد لبنا مستقبل بشري زاهر على الجميع
    والقضية الفلسطينية لن ننساها ، من حقهم الاستقلال في جهة من القدس الشريف حيث يوجد المسجد الاقصى
    ومن ارادها كلها قد يفقدها او يتركها كلها

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • khalil
    12 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    عاش الملك عاش الملك٠أنا عشرت اليهود المغاربة في كندا الله عمرها دار أحسن من العرب الشرق و الجيران٠

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hassan france
    12 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    قضيتنا الاولئ الصحراء المغربية وبءتراف اقوا دولة علنيا الولاية المتحدة الامريكية ومازال الخير في الاسابيع المقبلة دول اخرئ سوف تخرج الئ الوجود ان شاء الله اما البوليخاريو مات ليهم الحوت اللذين يدفعونهم الئ الجحيم راحو ولاحاجة لذكر الاسماء ……..وحان الاوان للرحيل من تندوف كونهم عبء ثقيل علئ الشعب الجزاءري والدخول الئ المغرب للمقايضة اعني كبار الخونة …..ماكاينش ان الوطن غفور رحيم هناك جراءم ضد الانسانية داخل مخيمات العار ام حكام الجارة فعليهم اهتمامهم بما يعنيهم اي بلدهم اما المغرب والحمد لله بلد عريق له مءسسات وجدور راسخة لا نحتاج الئ اشهار ولا نتكلم بالشعارات ولاكاذيب……يبقئ شعارنا واحد الله الوطن الملك .

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عادل مسلم
    13 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    ما كاين لا اخترقت ولا كسرت الباب
    اليهود معنا حتى في قرءان ننلوه صباح مساء
    قصصهم وتاريخهم لا يفارق رفوف مكتباتنا
    واحقيتهم في الاستقرار موثقة في كتاب الله تعالى
    السؤال هو لماذا تكرهون اليهود
    هل كراهيتكم لهم واجبة بنص ديني ام هي مجانية لله فسبيلاه
    انا مسلم واعترف بهم كشعب منهم المؤمن وغير المومن وبحقهم في وطن دفن فيه اجدادهم
    اما التطبيع كما تسمونه انما هو طعمة اخترقكم بها عدو يريد ان يستمر الخلاف والحروب في الشرق الاوسط والحال ان العرب استنزفتهم الحروب بلا طائل
    قد نستفيد ويستفيد الفلسطينيون من ما تسمونه تطبيع افضل بكثير من المقاطعة
    والراس لي مايدور عقبة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • wind city
    12 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    ليس من حق الفصائل الفلسطينية التنديد بما أقدم عليه المغرب لسبب واضح هو أن أول من طبع مع إسرائيل هم الفلسطينيين أنفسهم كيف يفسر جلوسهم على طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين ؟

    185
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ياسين الفكيكي
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    برافو السيد الوزير الرجل المناسب في المكان المناسب، لو كان على رأس جميع الوزارات اطر بكفاءة السيد بوريطة لكانت لدينا حكومة موقرة فعلا.

    138
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بنحمو
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    Cette reprise de relations avec Israel sera très bénéfique pour le pays au niveau économique, et surtout scientifique

    52
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مستغرب
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    أرى العديد من المغاربة مبتهج وسعيد جدا بهذا التطبيع مع الكيان الغاشم .أنا عن نفسي أتمنى تبلعني الأرض لأنني غير راضي بهذا وخجول إزاء إخوتنا الفلسطينيين.عذرا إخواني فما باليد حيلة .فالعين بصيرة واليد قصيرة

    -206
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن من وجدة
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    نرفض التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي

    -184
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • sarah
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    Shalom

    voici la raison des arrestations des journalistes au Maroc c'est pour ne pas dévoilées les informations avant l'accord
    وهنا سبب توقيف الصحفيين في المغرب هو عدم الكشف عن المعلومات قبل الاتفاق

    -102
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • معذرة فلسطين
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    معذرة فلسطين. معذرة مدينة القدس. فهما تخاذلت الانظمة العربية في حقكم. فإن الشعوب العربية قلوبها معكم..

    -31
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hakam
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    انه قرار سيادي مغربي صائب لإعادة العلاقات مع اسرائيل ، وان التبعية للعربان في مقاطعة إسرائيل لا جدوى من ورائها ولا منفعة في استمرار مقاطعة دولة اسرائيل وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط .

    84
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • med
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    الجزائر تبكي وتحرض، والله العظيم انا كمواطن مغربي سعيد جدا بهذه الضربة القاضية للعصابة أعداء الشعب المغربي ،نكون حتى مع الشيطان افضل من أعداء الوحدة الترابية المغربية الغالية من طنجة حتى الكويرة الويل لمن سولت له نفسه أن يمس حدودنا فهي نهايته شعارنا الله الوطن الملك

    117
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • amin
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    اليهود المغاربة حفظوا المعروف و احتفلوا بمغربية الصحراء عكس الجزائر التي انطبق عليها المثل اتقي شر من أحسنت إليه أو حماس التي تعترف بتقسيم المغرب
    أتمنى من بلادي أن تتحرك في ملف المغاربة المطرودين من الجزائر الذين سرقوا أموالهم و ممتلكاتهم

    105
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاحظ
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    لوكان منصب وزير الخارجية بالتصويت لصوتتا لك يا شجاع وإلى الأبد تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك

    31
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • fox
    12 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    حماس استقلت بغزة. وفتح بالضفة. ايهما فلسطيني؟

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • العبدي
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    السيدي راه عندنا أحبابنا تمايا را كانو جيرانا ،اتمنى ان نتبادل الزيارات بيننا و بينهم.وتطوير اقتصادنا الوطني والقضاء على الجرثومة التي توجد بجانبنا من الجهة الشرقية .التي هدمت المغرب العربي الكبير بحسدها وحقدها .

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاحظ
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    قرار المغرب قرار سيادي و لا أحد من حقه أن يحاسب المغرب .. الفلسطينيون أنفسهم طبعوا مع إسرائيل فبالله عليكم كيف تعيبون هذا على المغرب ؟؟؟؟؟

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي ضد التطبيع
    13 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    اسرائيل اخترقت الفضاء العربي للاسف

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

مواضيع ذات صلة

صوت وصورة
أمريكا تصحّح خريطة المغرب
السبت 12 دجنبر 2020 - 22:10 43

أمريكا تصحّح خريطة المغرب

صوت وصورة
إدمان الألعاب الإلكترونية
السبت 12 دجنبر 2020 - 21:47 4

إدمان الألعاب الإلكترونية

صوت وصورة
أربعون عاما من المعاناة
السبت 12 دجنبر 2020 - 21:12 1

أربعون عاما من المعاناة

صوت وصورة
آسفي تتغلب على الوداد
السبت 12 دجنبر 2020 - 20:53

آسفي تتغلب على الوداد

24 ساعة