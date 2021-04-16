بوريطة وشكري يناقشان تطورات ملف الصحراء وأزمة "سد النهضة"

أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع سامح شكري، وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية.
وجدد شكري دعم مصر لـ”الحل الأممي لقضية الصحراء الغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن 2351، فضلًا عن الترحيب بجهود المملكة المغربية الشقيقة الجادة وذات المصداقية للدفع قُدمًا بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية”، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وفي المقابل، أكد الوزير بوريطة أن المملكة المغربية تتابع عن كثب مجريات المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وتأمل أن تتوصل الأطراف، وفي أقرب الآجال، إلى حل يرضي ويحفظ حقوق الجميع، لتعظيم الاستفادة الجماعية من مياه النيل، وأن السبيل للوصول إلى هذا المبتغى هو الحوار والمفاوضات والتوافق.
وأعربت القاهرة عن تقديرها الدور المغربي الداعم لمصر في ملف سد النهضة، إضافة إلى الاتفاق على تكثيف التنسيق بين البلدين في إطار الاتحاد الإفريقي، والعمل على تعزيز بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية لمواجهة التهديدات التي تواجهها.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن الوزيرين أعربا عن اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط، وحرص البلدين على الدفع بها قُدمًا في مختلف المجالات، على نحو يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، ويعكس متانة الأواصر التاريخية بين مصر والمغرب.
وأكد الوزيران أن البعد الاقتصادي والاستثماري يعد رافعة مهمة في علاقات البلدين، تتعين تقويته بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وسجلا في هذا الإطار قدرة البلدين على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات ذات القيمة النوعية، بالنظر إلى ما يتميزان به من موقع إستراتيجي ومؤهلات اقتصادية وكفاءات بشـرية، فضلا عن إطار قانوني غني ومتنوع يفوق 100 نص قانوني.
وأعرب الوزيران عن الأمل في أن تتحسن الظروف الصحية الناتجة عن تفـشي جائحة كورونا في العالم، لبرمجة الدورة الرابعة من آلية التنسيق والتشاور السياسي في أقرب الآجال بالقاهرة، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربيا وقاريا.
وكانت مواقف القاهرة بخصوص ملف الصحراء أثارت جدلاً بين الفينة والأخرى، غير أن سفير جمهورية مصر العربية المعتمد بالمغرب، أشرف إبراهيم، أكد أن “موقف مصر واضح، فهي لم ولن تعترف يوما بجبهة البوليساريو، ولا بما تسمى الجمهورية الصحراوية”، موضحا أنه “لم يسبق أن كان هناك توتر بين القاهرة والرباط، وما حصل في السابق مجرد سوء فهم”.
وشدد السفير أشرف إبراهيم، في حوار سابق مع هسبريس، على أن “مصر ملتزمة بالوحدة الترابية ودعم الحل الأممي لقضية الصحراء والمشروع المغربي الذي هو الحكم الذاتي، وتثمن ترحيب مجلس الأمن بجهود المغرب الجادة ذات المصداقية للدفع بحل للملف”.
اتصال فيه جس النبض وضرب تحت الحزام
ومن قال ان المغرب يدعم مصر ؟؟؟؟ المغرب يدعم حل عادل بين الطرفين . العين بالعين
مصر تعرف ان الصحراء مغربية ولا تستطيع النطق بها حكومة منافقة كذابة بصفة مغربي فالصحراء أرضنا هي أرض مغربية وتوجد على ارض المغرب الصحراء مغربية والحمدلله أما حكومة مصر تريد أن تحارب إثيوبيا من أجل نهر يوجد على أرض إثيوبيا وهذا من حق إثيوبيا أن تفعل ماتشاء على نهر يوجد فوق أرضها وماذخل مصر في ذلك
بالصحة الجلابة! ألوان تطبيعية متناسقة!الأزرق يخطط الجلابة كما يخطط لنا التطبيع!اختراق خطوطي أزرق تطبيعي عمودي!
هيّا يا ناصر فأنت منصور بإذن النّاصر و العلي القدير في كل توجهاتك الدبلوماسية، فأنت نعمة أنعمَ بها الله على هذه البلاد فبقدرة الله و قدراتك الدبلوماسية قهرتَ أعداءَ هذا الوطن الغالي، رمضان مبارك عليك و باركَ الله لك في عملك الدبلوماسي
Le MAroc de jour en jour s’impose comme la plus grande force Tranquille en Afrique, Bravo, Sans pétrole sans Gaz sans Detroit de Suez, sans Grande population de plus de 100M ; sans Ressources Naturelles,,, Mais Comme le Japon un Monstre avec des Compétences Humaines Très Qualifiées et Spécialistes, et avec une Pragmatisme des Alaouites qui dirigent le Monde Arabe depuis 400 Ans, c’est ça la Gloire loin de Blablalblabla et KhoZ¨¨ABILATES gonflé à bloc par de l’air et de Narcissisme et de Vandalisme approuvé uniquement par des ressources Gratuites sous leur Sol c’est tout : les USA la force qui gouverne le Monde après DIEU vient de comprendre cette EVIDENCE et tend le bras au Grand Morocco pour envahir Economiquement Culturellement militairement et Diplomatique l’Afrique : Maintenant les autres pays doivent prendre une Décision Est ce que je suis à coté du Grand Morocco&USA ou je suis Contre ; et d’ici 20 ans Croyez moi on verra la différence
وأعربت القاهرة عن تقديرها الدور المغربي الداعم لمصر في ملف سد النهضة، !! لا يا سيدي بوريطة قال نتابع الوضع و نتمنى حل يرضي الجميع و استفادة جماعية من النيل……و وزيركم شكري قال الصحراء الغربية و يتمنى حل يرضي جميع الأطراف…….يعني بلعربية تعرابت سيرو لعبو غيرهم، جيتو حتى لبوريطة بغيتو ديروها بيه…..واحد إضافة المغرب لا يطلب من الدول الضعيفة الإعتراف ….يكفينا أمريكا و أشقاءنا الأفارقة لعندهم شخصية و لا يخافون من الكراكيز.
ينبغي لمصر أن تتخذ موقفا واضحا في قضية الصحراء المغربية ،فموقف الوجهين المتناقضين لايخدم القضية بحال ،ينبغي لبلد الفراعنة ان يشرح احكام الجزائر أن مبادرة الحكم الذاتي هي التي تلتقي فيها كل الحلول ،وتستمد قوتها وواقعيتها من الشرع ومن العقل ومن الواقع ومن التاريخ الماضي ،والمستقبل المشرق.