بوريطة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

بوريطة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
صورة: وزارة الشؤون الخارجية
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 11:57

استقبل وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وحل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمغرب في زيارة عمل تمتد يومين، إذ وجد إنفانتينو في استقباله، بمطار الرباط سلا، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع.

وتندرج زيارة رئيس “فيفا” إلى المغرب في إطار تعزيز العلاقة المتينة التي تربط هذه الهيئة الدولية بمسؤولي الجامعة المغربية.

كما يأتي هذا التحرك، أيضا، للوقوف على آفاق التعاون بين الطرفين المغربي والدولي في مجال تطوير كرة القدم المغربية وبالقارة الإفريقية.

الاتحاد الدولي لكرة القدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ناصر بوريطة

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