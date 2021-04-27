بوسعيد يدخل دائرة اهتمام مدرب "أسود الأطلس"

قطعت إدارة نادي أوتريخت الهولندي لكرة القدم الطريق على الأندية التي كانت تخطب ود اللاعب الواعد عثمان بوسعيد، بعد أن مدد الأخير مقامه مع الفريق، أمس الإثنين، لثلاثة مواسم رياضية إضافية؛ وذلك بعد أن قدم أوراق اعتماده بقوة كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في “الإيريدفيزي”.

ويُعد بوسعيد، صاحب الـ21 عاما، من الأسماء التي يرُاهن عليها نادي أوتريخت في المواسم المقبلة، إذ أبلى البلاء الحسن خلال الموسم الحالي في جميع المباريات التي لعبها، ما لفت إليه أنظار العديد من الأندية، قبل أن يُحصنه ناديه بتمديد مقامه.

ويتحدر بوسعيد من أصول مغربية، تلقى تكوينه بالديار البلجيكية، ولعب للفئات السنية لمنتخب “الشياطين الحمر”، الذي يُدافع عن ألوانه إلى الآن رفقة منتخب أقل من 21 سنة، غير أن إمكانية تمثيله للمنتخب الوطني المغربي تبقى واردة، خاصة أنه يدخل ضمن دائرة اهتمام الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش.

يُشار إلى أن عثمان بوسعيد، الحامل للجنسية البلجيكية، كان يلعب لنادي ليرس في بلجيكا قبل أن ينضم إلى أوتريخت صيف 2018، لكنه لعب الموسم الماضي لناك بريدا الهولندي على سبيل الإعارة، قبل أن يستعيده أوتريخت بداية هذا الموسم.