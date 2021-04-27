بوسعيد يدخل دائرة اهتمام مدرب "أسود الأطلس"

بوسعيد يدخل دائرة اهتمام مدرب "أسود الأطلس"
صورة: أرشيف
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 00:11

قطعت إدارة نادي أوتريخت الهولندي لكرة القدم الطريق على الأندية التي كانت تخطب ود اللاعب الواعد عثمان بوسعيد، بعد أن مدد الأخير مقامه مع الفريق، أمس الإثنين، لثلاثة مواسم رياضية إضافية؛ وذلك بعد أن قدم أوراق اعتماده بقوة كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في “الإيريدفيزي”.

ويُعد بوسعيد، صاحب الـ21 عاما، من الأسماء التي يرُاهن عليها نادي أوتريخت في المواسم المقبلة، إذ أبلى البلاء الحسن خلال الموسم الحالي في جميع المباريات التي لعبها، ما لفت إليه أنظار العديد من الأندية، قبل أن يُحصنه ناديه بتمديد مقامه.

ويتحدر بوسعيد من أصول مغربية، تلقى تكوينه بالديار البلجيكية، ولعب للفئات السنية لمنتخب “الشياطين الحمر”، الذي يُدافع عن ألوانه إلى الآن رفقة منتخب أقل من 21 سنة، غير أن إمكانية تمثيله للمنتخب الوطني المغربي تبقى واردة، خاصة أنه يدخل ضمن دائرة اهتمام الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش.

يُشار إلى أن عثمان بوسعيد، الحامل للجنسية البلجيكية، كان يلعب لنادي ليرس في بلجيكا قبل أن ينضم إلى أوتريخت صيف 2018، لكنه لعب الموسم الماضي لناك بريدا الهولندي على سبيل الإعارة، قبل أن يستعيده أوتريخت بداية هذا الموسم.

المنتخب الوطني المغربي بلجيكا عثمان بوسعيد نادي أوتريخت الهولندي

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‫تعليقات الزوار

3
  • bimo
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 00:20

    ههههههههههههههه كل يوم تطل علينا جامعة كرة القدم باسم جديد ، وتنهال عليه بالإشادة والثناء ، ويأتي ويملأ جيوبه وشنطه من خزاىن الدولة التي هي في الأصل أموال يدفعها فقراء المغرب كضراىب مفروضو بحق وبدوم حق ، وبعد مقابلة أو إثنتين يوضع في الرف ، ويتم البحث عن أسماء جديدة لتنال نصيبها من الكعكة ، وهكذا .

    2
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  • متتبع
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 00:42

    من الثمانينات و نفس أسطوانة البحث عن لاعبين و تكوبن منتخب ،و في الاخير تضييع ميزانية ضخمة على مدربين و لاعبين و طاقم من المساعدين ينعمون برواتب خيالية و مشوار خالي من الالقاب

    4
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  • عنتاب بريك
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 01:05

    متى يفهم المسوولون ان النشاة واللعب في أروبا لا علاقة به باللعب في ملاعب افريقيا ولا تربط هولندا اي شيء مع ملاعب كوط ديفوار اًو الكابون او مصر !!
    فين ما كان شي وكيل لاعب يريد ان يمنح الصفة الدولية للاعبه لكي يزداد ثمنه في السوق يصبح اللاعب محط اهتمام من طرف الاعلام !
    يقال ان هناك عشرات الصفقات مرت في هذا الإطار !! وأبطالها معرفون

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