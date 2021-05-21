بوشتى الشارف يفضح حاجب

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تعليقات الزوار4
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الله يعطيك الصح هذا بوحمر كلب ارهابي ابليس في شفت بنادم يطوازمان ولا يقصار غدي يطيح في الفخ
علي ييد المغاربة الاحرار هو وهذاك الحمار لبغل الموجز في امريكا الذي كان كبران في الحبش الملكي انشاء الله باخونة معاكم الله
الله. الوطن. الملك. الملك. الملك. الملك يحضه الله. وعاش المغرب
للاسف جلكم مسگيين بمغرفة وحدة كتخونو وتنتاقمو وملي تحصلو تفضحو بعضكم البعض ولاحول ولا قوة الت بالله العلي العظيم
هاذوك العلامات الي فظهروا من العصا لي كلاها في أفغانستان.
علامن تتكلم هادا واش تيقول واش تتكلم على الزفزافي ولا معرفناش مرة مسيلمة الكداب مرة حاجب بوحمارة