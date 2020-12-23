بوصوف يثمن "النموذج المغربي" في التعددية الدينية‬

تحدث عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، ضمن كلمة افتراضية موجهة إلى الاحتفالية اليهودية المغربية “سيفاراد” بمونتريال الكندية، عن النموذج المغربي الرائد في تدبير التعددية الدينية التي تسِم المملكة منذ عقود خلَت.

وقال بوصوف خلال هذه المناسبة: “يُسعدني أن أخاطبكم، رغم عدم الحضور الجسدي بمونتريال، من الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي، انطلاقاً من بلد عريق يمتد تاريخه إلى أزيد من ألف سنة، متشبّع تاريخيا بقيمه الأساسية المتجسدة في احترام الآخر والتسامح والعيش المشترك”.

وأضاف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، في خضم أشغال مهرجان “سيفاراد” الذي تنظمه الطائفة اليهودية بمونتريال: “يبقى المغرب نموذجاً يحتذى به من حيث التسامح الديني واحترام الاختلاف في ظل الأزمة التي يعرفها العالم؛ وهو الأمر النابع من فلسفة الدولة التي تم تطويرها بفضل إمارة المؤمنين”.

وأوضح المتحدث عينه أن “إمارة المؤمنين تحمي حرية التدين لجميع المغاربة”، مردفا: “هناك الكثير من المبادرات الطموحة التي اتخذتها المملكة تجاه اليهود المغاربة بفعل الالتزام المعهود لجلالة الملك محمد السادس، حيث تسهر مؤسسة الـ CCMEبدورها على مسايرة هذا التوجه الملكي”.

واسترسلت كلمة المسؤول المغربي: “ستبقى مؤسستنا مفتوحة لجميع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سواء كانت مسلمة أم يهودية”، ثم خاطب المشاركين في المهرجان بالقول: “أتمنى أن تقضوا وقتاً ممتعاً وغنيا في نسخة 2020 من مهرجان سيفاراد بمونتريال، ولنا لقاءات قريبة في مشاريع طموحة مستقبلاً”.