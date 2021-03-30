بوصوف يحذر أمام سفراء العالم من مخاطر إقامة "دولة انفصالية"

حذر عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، من خطورة تشجيع المطالب الانفصالية لإقامة دولة جديدة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، مؤكداً أن إنشاء منطقة أخرى في العالم الإفريقي سيضر ليس فقط بمصالح المغرب وإنما بمصالح الجميع، بما في ذلك القارة الأوروبية.
وأوضح عبد الله بوصوف، أمام سفراء العالم خلال استضافته من طرف المؤسسة الدبلوماسية بالرباط اليوم الثلاثاء، في إطار الملتقى الدبلوماسي الدوري، أن مجلس الجالية يؤهل مغاربة العالم من أجل الدفاع عن عدالة قضية الصحراء المغربية.
وأشار الأمين العام لمجلس الجالية أمام سفراء العالم إلى أن هذا الترافع “ليس من أجل خلق معركة مع الجزائر أو أي بلد آخر، بل يهدف أساسا إلى شرح الوضعية الحقيقية لهذا النزاع الإقليمي والمخططات التي ترمي إلى إقامة منطقة في العالم الإفريقي”.
ونبه بوصوف، في مداخلته، من مغبة وجود كيان جديد بالمنطقة “يغذي الفتنة ويخلق نوعا من عدم التوازن داخل القارة الإفريقية، وهي المخاطر التي ستنتقل إلى الضفة الشمالية لأوروبا وكل أجزاء العالم”.
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى ما يقع اليوم في منطقة الساحل والصحراء من انتشار الجماعات الإرهابية المتطرفة، خصوصا في نيجيريا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو، قبل أن يضيف: “لا نريد بؤر توتر جديدة، أو دولة نبحث غدا عمن يطعمها ويقدم لها الدعم المالي”.
ويرى الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أنه كلما زادت التوترات إلا وزادت مشاكل الإنسان، ومن ضمن ذلك انتشار الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة السلاح، وأشار إلى تدفق المهاجرين من ليبيا تجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بسبب حالة اللااستقرار التي دخلت فيها ليبيا منذ سنوات.
وتحدث بوصوف خلال عرضه عن دور مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي قال إنه يسعى إلى بناء كفاءات قوية تستطيع أن تخدم الإنسان، لافتا إلى أن التكوين الذي يشتغل عليه يطمح إلى تنوير الرأي العام حول القضايا الكبرى التي تهددنا.
ودعا بوصوف ممثلي دول العالم بالرباط إلى دعم الدول المستقرة وليس زعزعة الاستقرار من خلال تغذية المطالب الانفصالية، مشددا على “ضرورة دعم استقرار إفريقيا، وهو أمر لن يحقق إلا عبر دعم الكيانات الكبرى، بما في ذلك المغرب العربي ككيان إقليمي قوي يساهم في استقرار وتنمية المنطقة”.
من جهة ثانية، شدد بوصوف على ضرورة استفادة المغرب من كفاءاته الموجودة في الخارج، مشيرا إلى أن المملكة تشتغل حاليا على تطوير منظومتها الصناعية والتكنولوجية في مناطق عديدة، وهو ما يستلزم بحسبه مساهمة الكفاءات المغربية الموجودة في العالم.
وجدد الأمين العام مقترحة الذي قدمه للحكومة بخصوص إنشاء وكالة خاصة تشتغل على استقطاب الكفاءات المغربية، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن مطالبة هذه الكفاءات بالعودة بصفة نهائية إلى البلاد.
وأعطى بوصوف مثالاً على ذلك بالدور الذي يلعبه سمير مشهور، نائب المدير العام لمجموعة سامسونغ بيولوجيكس، من خلال مفاوضاته مع شركة “أسترازينيكا” لتوفير اللقاح للمملكة المغربية، موردا أن وكالة الكفاءات سيكون عملها هو تحديد الميادين التي يحتاج فيها المغرب إلى كفاءاته بالخارج قبل المرور إلى تحديد الدول التي يتواجد فيها هؤلاء.
وأشار المتحدث ذاته إلى دول اعتمدت إستراتيجية “وكالة الكفاءات”، ومنها الصين والهند والمكسيك وتركيا، لتشجيع انخراط جالياتها في تنميتها، داعيا الحكومة إلى خلق سياسة تحفيزية مبنية على معرفة دقيقة للاحتياجات في هذا المجال.
وشدد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج على أن المملكة في “أمس الحاجة إلى هذه الكفاءات التي أثبتت للعالم علو كعبها”، مبرزا أن دور هذه الكفاءات أيضا هو “المساهمة في إغناء النقاش العمومي المغربي حول بناء الديمقراطية، لأن المهاجرين المغاربة يعيشون في بلدان متقدمة ومتطورة، من أجل بناء دولة الحق والقانون والديمقراطية”.
وبخصوص تصويت الجالية المغربية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكد بوصوف أن الدستور المغربي يضمن هذا الحق للمهاجرين المغاربة بالخارج، مشيرا إلى أن “الأحزاب المغربية كلها تتفق على المشاركة السياسية للجالية، لكنها لم تصل إلى حل في المشاورات الأخيرة يضمن استفادة مغاربة العالم من حق المشاركة في الانتخابات”.
ودعا بوصوف إلى فتح نقاش موسع حول مشاركة الجالية المغربية في الانتخابات بعد الاستحقاقات المقبلة، وذلك من أجل البحث عن توافقات تضمن مصلحة المغرب ومصلحة الجالية المغربية على حد سواء، مشيرا دراسة أجراها مجلس الحالية بينت أن الشباب المغربي بالخارج ما بين 18 و38 سنة 8 بالمائة منهم من يهتم بالقضايا السياسية للبلاد.
دابا آش وصلنا لهاد لهضرة،ديال مخاوف،و إقامة دولة انفصالية،شويا ديال الثقة فالنفس باراكا من تمرعيد. را كطلعوا الشان لبوجعران.
الصحراء المغربية في مغربها و المغربي كيموت على جوج حوايج ولادو و بلادو . و هاد الصفحة طويت . و هل من سؤال آخر
المرتزقة من صنع جنيرالات الجزائر الفاسدين فلو هم لما كان هدا الوباء ولا استمر، اموال الشعب الجزائري 45 سنة وهي تصرف على اشخاص يتمتعون بها في أرقى الفنادق وتصرف من اجل تقسيم المملكة بدل صرفها على المواطن الجزائري الدي يهاجر بلده عبر قوارب الموت اتجاه اوروبا للبحث عن العيش الكريم. رغم البترول والغاز الدي تنتجه وتستخرجه ارص اجداده الدين ماتوا من اجل ان يعيش أبنائهم عيشة راضية لكن العكس هو الدي حصل. لك الله يا شعب الجزائر الشجعان.
و كأن هناك فرصة لإقامة دويلة وهمية ترعاها راعية الإجرام و الإرهاب في المنطقة الدولة الجزائرية.
كان عليك يا سيد بوصوف أن تفضح أطماع الجمهورية العسكرية في أرضنا و أن هذا الدعم المرضي من نظام العسكر لشرذمة قطاع الطرق إنما هو مشروع لسرقة الصحراء المغربية و ثرواتها.
يجب فضح نظام العسكر في كل مكان و خصوصا إرهابه الذي لا ينتهي ضد العزل من الرهائن الصحراويين في مخيمات العار عوض القول لا نريد فتح جبهة ضد جارة السوء.
مجرد تساؤل:
هل يمكن استغناء سفراء العالم !!!؟؟؟
1- جاء في المقال ما نصه:
“ليس من أجل خلق معركة مع الجزائر أو أي بلد آخر، بل يهدف أساسا إلى شرح الوضعية الحقيقية لهذا النزاع الإقليمي والمخططات التي ترمي إلى إقامة منطقة في العالم الإفريقي”.
وأضاف منبها:
“نبه بوصوف، في مداخلته، من مغبة وجود كيان جديد بالمنطقة “يغذي الفتنة ويخلق نوعا من عدم التوازن داخل القارة الإفريقية،” انتهى الاقتباس
السيد بوصوف لم يقل للحاضرين أن إفريقيا احتضنت هذا الدولة الفتية ورحبت بها بل أصبحت عضو مؤسس للإتحاد الإفريقي الذي يعتبرها أخر مستعمرة يستوجب تحريرها بدليل القرارات الأخيرة لمجلس السلم والأمن الإفريقي. وإلى تقرير مصير شعبها تسعى الأمم المتحدة من خلال بعثة المينورسو.
2- جاء في المقال ما نصه:
“لا نريد بؤر توتر جديدة، أو دولة نبحث غدا عمن يطعمها ويقدم لها الدعم المالي”. انتهى الاقتباس.
السيد بوصوف نسي أيضا أن هذه الدولة تغذي المغرب وتغذي أوروبا وبسبب ثرواتها يسعى المغرب لضمها بالقوة.
السلام عليكم
انتبهوا جيدا.
الغرب ومعها الجزائر يلعبون على الحبلين وخلق الفتنة لتمزيق المغرب لدويلات، لاكن المغرب أكبر منهم جميعا.
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وانصرنا عليهم.
حسب مصادر موثوقة يقال أن البوليساريو لديها إمكانيات تأسيس دولة مستقلة وكاملة السيادة. وذلك حسب خارطة طريقة وضعتها الجزائر.
-مدينة العيون تتوفر فيها جميع المواصفات والبنية التحتية لكي تكون عاصمة دولة قائمة بذاتها.
-مدينة الداخلة تتوفر فيها جميع المواصفات والبنية التحتية لتكون قبلة سياحية دولية في منطقة شمال غرب إفريقيا.
-مدينة بوجدور تتوفر فيها جميع الإمكانيات لتحويلها إلى متروبول شبيه بمدينة الدارالبيضاء.
-المغرب سينجز عدة بنى تحتية بالصحراء الغربية كالمطارات والموانئ والسكك الحديدية والطرق السيارة وجميع وسائل النقل التي سيتركها المغرب هناك كطائرات الركاب والسفن والقطارات وحتى العتاد العسكري ستصبح ملكا للدولة المنفصلة بعد الاستقلال
-تستطيع دولة الإنفصال الاعتماد على ثرواتها الطبيعية كالفوسفاط ومناجم المعادن والصيد البحري وتستطيع مستقبلا أن يتم اكتشاف النفط سواء في اليابسة أو في البحر.
-الجزائر لديها قدرة على تأسيس هياكل السلطة كالإدارة الترابية والجماعات المحلية والشرطة والدرك الوطني والجمارك والحماية المدنية والجيش بكل تلاوينه، القوات البرية،الجوية،البحرية بالإضافة إلى الحرس الجمهوري
الدول الغربية ذات الماضي الاستعماري الى حكامها يكيلون بمكيالين.
بدليل انهم لم يقروا بحق المغرب في استرجاع صحراءه،بينما لم يعارضوا المانيا الغربية في استرجاع المانيا الشرقية.
كما انهم لم يساندوا الانفصال في اسبانيا بينما يساندون تقرير المصير في الصحراء المغربية.
الى غير ذلك من امثلة كثيرة.
كما يجب تنبيههم الى ان ضعف الدولة المغربية سيؤدي الى الفوضى في مجاز جبل طريق الى اوروبا ، كما سبق ان حدث ذلك قديما لما عمت القرصنة في البحر المتوسط وصارت تجارة السفن غير امنة.
حالة الل استقرار كما وقع في ليبيا؟
آش كتقول؟
أليست دول عربية هي التي تشعل النار في المنطقة؟
من يسلح ويمول القدافي حفتر؟
هل تستطيع أن تتكلم عن أنظمة عربية تسعى لتدمير المنطقة؟
عاجل. تجسيد اعتراف ميريكان بمغربية الصحرا.. وزارة الخارجية الأمريكية دخلات الصحرا ف بوابة المغرب ف تقريرها على حقوق الإنسان
شكرا السي بوصوف كلامك يستحق التسجيع .الدول المتقدمة تبحث عن اتحادات بينما الدول المتخلفة تبحث عن التمزق والتشرذم وهذا لايزيدنا الا تخلفا على تخلف وأزمة على أزمات .لقد حان الوقت لان نفيق من نومنا العميق .والله يهد حكام الجزائرين وجينرالاتهم حتى يرجعوا الى الصواب وكفى من البلبلة. الله ينصر ملكنا
في السياسة…خاصة مع الاجانب
لا يجب أن يتحدث المرء بعفوية و بحسن نية… كأنه يستجدي…..و يتحدث عن” مخاوف “داخلية……
بالعكس يجب التحدث بثقة نفس، بأن النهج المتبع فيه مصلحة للجميع…..
لان الجميع تسيل لعابه عند سماع مصالح….
اما ابداء مخاوف داخلية….. فهناك من يريد الشر و يسعى لمعرفة نقط الضعف…. و يستغل المخاوف لبسط نفوده…و يبتز .
المغرب واضح في سياسته الخارجية:
رابح رابح…..
اما الانفصال فلا يجب التحدث عنه كأنه حثمي…. و رهن إشارة الغرباء…. الأعداء…
نحن أمة…..
و عصابة الشرق…. لم و لن تنال مبتغاها مهما فعلت و مكرت ووو.
قد يحين الوقت لجعل العصابة المرتزقة…. خارج المسار…. و يطوى الملف المصطنع و ينسى… و تحل العصابة نفسها….
الأوراق بين ايدينا…..
و نحن من نصنع الأحداث بتباث….
عاش المغرب…. موحدا
كلمات فضفاضة ، نحن في غنا عن هذا الحديث . الصحراء صحراءنا منذ 1975. وعودت الكفاءات هو مجرد كلام دون معنى. الدخل السنوي جد مرتفع عند أصحاب الكفاءات بالخارج.