بوعشرين: باطما بريئة من "مون بيبي".. ولا تسامح مع "مسربي الأحكام"

حاول النقيب الأسبق عبد اللطيف بوعشرين، زهاء ساعتين، إثبات أن موكلته الفنانة دنيا باطما وشقيقتها ابتسام بريئتان من حساب “حمزة مون بيبي”.

وأكد بوعشرين، في ندوة صحافية عقدت مساء الأحد بأحد فنادق الدار البيضاء، أن موكلته دنيا باطما تمت تبرئتها خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، واحتفظ بمتابعتها بتهمة السب والقذف.

وعلى شاكلة “مرافعة” مطولة، أعرب بوعشرين عن رفضه تشويه موكلته باطما، التي كانت برفقته، عبر تأكيد عدم تبرئتها رفقة شقيقتها من الحساب المذكور.

ولفت النقيب الأسبق الانتباه إلى أن سبب إدانة موكلته بالحبس، ورفع العقوبة السجنية من ثمانية أشهر إلى عام حبسا يرجع بالأساس إلى متابعتها من لدن الفنانة سعيدة شرف، إلى جانب مصممة معروفة باسم “سلطانة”.

واستغرب بوعشرين من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، على اعتبار أن الهيئة التي كانت تنظر في الملف اعتمدت، وفق تعبيره، على شهادة المسمى “جوا، ق”، علما أن هذا الأخير لم يقدم أي شكاية، ولَم ينتصب طرفا مدنيا، يضيف بوعشرين، مشيرا إلى أن المحكمة اعتمدت شهادة المعني بالأمر، عند حديثه عن أن دنيا باطما رفضت وضع صورة لها رفقة فنانة أخرى أثناء فتحه محلا تجاريا، ليتعرض، وفق المحامي نفسه، لهجوم من قبل حساب “حمزة مون بيبي”.

ورفض بوعشرين، في رده على سؤال جريدة هـسبريس، اعتبار هذه الخرجة الإعلامية محاولة للضغط من أجل تسريع البحث في شكاية تقدم بها حول تسريب الأحكام، واستغلال ذلك في مرحلة الطعن بأعلى محكمة بالمملكة، مشيرا إلى أن هذه الندوة الصحافية هي لقاء يبتغي وموكلته من خلاله توضيح مجريات الملف وبراءتها وشقيقتها من الحساب المذكور، وإبقاء المتابعة في حقهما في المنسوب إليهما من قذف وسب.

وأكد الرئيس السابق لاتحاد المحامين العرب أن “منطوق الحكم ضد باطما تم تسريبه قبل أسبوعين، ولذلك تقدمنا بشكاية”، مضيفا “إن ثبت أن الحكم مسرب، والله على ذمتي ما نتعاتق معاهم، لأن هذا يمس بالعدالة المغربية وحرمة الأحكام التي تصدر باسم جلالة الملك، كما يمس مصداقية العدالة في العالم”، معربا عن أمانيه بتلقي جواب قبل اللجوء إلى مسطرة النقض.

وبخصوص علاقة الفنانة سعيدة شرف بهذه القضية، أوضح المحامي نفسه أن هذه الأخيرة، عكس تصريحاتها، تقدمت بشكاية تتهم فيها دنيا باطما وشقيقتها بالوقوف وراء حساب “حمزة مون بيبي”، مشيرا إلى أنها طالبت بأداء تعويض قدره 50 مليون سنتيم.

واستغرب النقيب الأسبق عدم تعرف الأمن المغربي على صاحب ومسيري حساب “حمزة مون بيبي”، متسائلا “هل تعذر على الأمن المغربي المتقدم والمتمرس، والذي كشف كل شبكات الإجرام من إرهاب ومخدرات، أن يضع يده على هذا الحساب ومدبريه؟ واش ما جاكمش هادشي غريب؟”.