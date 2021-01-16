بوعلي يعتبر التدريس باللغة الفرنسية "جناية" في حق المدرسة المغربية

قال فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن اللغة الفرنسية ينبغي ألّا تكون لغة تدريس في المدرسة المغربية؛ بل أن توضع في خانة اللغات الأجنبية المدرّسة، وأن تكون اللغة العربية هي لغة التدريس، ريثما يتم تأهيل اللغة الأمازيغية للعب هذا الدور.
وذهب بوعلي إلى القول، في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم “أماكن”، إن إعطاء اللغة الفرنسية وظيفة التدريس “هو جناية في حق التعليم وفي حق المدرسة المغربية”، مبديا، في الآن نفسه، تشبثه بجعل اللغة العربية لغة التدريس “باعتبارها اللغة الجامعة للأمة”.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية أنّ لا خلاف حول ضرورة تدريس اللغات الأجنبية، “لأنها ضرورة حضارية”، مشيرا إلى أن اللغة الفرنسية لا يمكن الاستغناء عنها؛ “لأنها جزء من ذاكرتنا، وإن كانت مرتبطة بالحديد والنار”، في إشارة إلى الاستعمار الفرنسي، لكنه شدد على أن اللغة الفرنسية ليست ضمن اللغات الأكثر تداولا، التي دعا المشرّع في الوثيقة الدستورية إلى الانفتاح عليها.
وأضاف المتحدث ذاته: “لا أحد يجادل في ضرورة التعددية اللغوية؛ ولكن علينا أن نراهن على البُعد الوحدوي في هذه المسألة، أي أن تكون لنا لغة جامعة تكون بوابة نحو مجتمع المعرفة، دون إقصاء اللغات الأخرى”، موضحا أن “اللغة العربية هي اللغة الجامعة وينبغي أن تكون لغة التدريس”.
واعتبر بوعلي أن اللغة العربية قادرة على أداء وظيفة تدريس العلوم والمعارف؛ “لأن التدريس باللغة الوطنية هو السبيل إلى توطين المعرفة، إذ لا يمكننا أن نخلق الإبداع في مختلف المجالات إذا لم تكن لغة الإبداع هي نفسها لغة التعليم”.
وبالرغم من إشارته إلى أن اللغة العربية في الحالة الراهنة “ليست لغة علم ومعرفة”، فإن رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يرى أن هذا ليس مانعا من جعلها لغة لتدريس العلوم، مضيفا: “إيسلندا وغيرها من الدول تستعمل لغتها في التدريس، رغم أنها ليست لغة معرفة”.
وتابع المتحدث ذاته: “المطلوب منا هو أن ننقل المعارف من اللغة الإنجليزية، باعتباره لغة العلم، إلى اللغة العربية ونعطيها قيمتها، في انتظار تأهيل الأمازيغية، وآنذاك نناقش جدولة استعمال اللغتين”.
وانتقد بوعلي عدم الاهتمام باللغة العربية في المغرب، قائلا: “لا أؤمن بالمؤامرة، ولكن هناك مشكل. اللغة العربية غير مهتمّ بها، ولا توجد مؤسسة مرجعية للاهتمام بهذه اللغة التي أقصيت من عقل الدولة، ولا أريد أن أقولَ إنها تحارَب”.
حنا مسامحن ليكم ، قراو انتوما واولادكم بالعربية والامازيغية وخليو لينا ولاولادنا اللغات التي شاطت عليكم كاالفرنسية والانحليزية
Je suis un produit de l’arabisation, qui m a fait un complexe quand je suis arrivé à l université, encore pire quand je suis partis étudier at l’étranger encore pire quand j’ai accédé au milieu de travail où j’ai constaté que l’arabe ne sert à rien. Monsieur dans l’article arrêtez de language populiste, nos système d education et défaillant à cause de l arabisation. Message aux Marocains : il ne faut pas croire e monsieur
ياسيدي بوعلي جل مدراء المؤسسات والشركات مكونين بالفرنسية والكل يتكلم اللغة الفرنسية les entretienss باللغة الفرنسية الجيش يتعامل باللغة الفرنسية ادا كنت لا تتقن اللغة الفرنسية مكانك حارس ليلي وابناء الشخصيات يدرسون باللغة الفرنسية
مما لا يمكن نكرانه أن اللغة العربية هي لغة القرآن واللغة الرسمية لبلادنا إلى جانب اللغة الأمازيغية ، لكن للتفتح على العالم فلابد من معرفة اللغات الحية العالمية الفرنسية والإنجليزية واللغات الأخرى حسب اختيار الأشخاص. فبتعلم لغة الآخر أتعلم عليه أكثر . وكلمة جريمة التي سيقت في المقال أعلاه فيها نوع من الغلو في نظري.
في نهاية السبعينيات و بداية الثمانينات إلى حدود سنة1988 درسنا المواد العلمية باللغة الفرنسية Math physique chimie sciences naturelles خرج منا الدكاترة و الأساتذة و المهندسون و رجال الأمن و الدرك الجمارك و المحامون و الأطباء و الممرضون التقنيون و الموظفون إلى أخره . تلقينا أحسن تعليم . و مازلنا نفتخر بمستوى تعليمنا . و نأسف كثيرا لهدا الجيل جيل التعريب
التعليم المغربي وقع له ما وقع للذئب حين أراد تقليد مشية الطاووس. لا هو نجح في تقليد المشية ولا هو رجع لمشيته الطبيعية. هكذا نحن لا فرنسية تعلمناها حتى جاء الأفارقة واحتكروا مراكز النداء. ولا العربية تعلمنا قواعدها والنطق بها فتجد مقدم الاخبار في قنواتنا يقف ساكنا على كل الكلمات..
نحن الشعب الوحيد فوق الكرة الأرضية الذي يبصق على لغته و حضارته صباح مساء.
يطالبون بتدريس العلوم باللغة العربية و ابنائهم يدرسون العلوم بالفرنسية او الانجليزية !!؟؟
واين تكافؤ الفرص من كل هذا ؟؟
قمة النفاق ….
حلال على أبناءهم حرام على أبناء الشعب.
هل إسلندا دولة تابعة أم دولة متبوعة.
التقدم هو الذي يفرض الكثير.
إن الشعب قد *عاق* منذ زمان.
الحل هو الانجليزية و العربية/الدارجة
الفرنسية مخليانا ديما تابعين لواحد الدولة سميتها فرنسا! جا الوقت باش نبدلوها بالانجليزية
خاص المغاربة كاملين اتعلمو واقراو ميزان العربية.الفرنسية و الأمازيغية.وكانطلبو إنشاء الله التعليم اكون في متناول الجميع.
وانا متطلب من الله اوفق الجميع.
وشكرا
لغة العلوم والتيكنولوجيات هي اللغة الإنجليزية، وبما انها في الحروف تتناسب مع اللغة الفرنسية فتبقى عندنا هذه الأخيرة هي المعتمدة في الوقت الراهن. أما عن اللغة العربية فيجب أولا البحث عن تأثيرها في جميع المجالات والقيام بدراسات عميقة عوض إتحاد قرارات فردية. ولقد جربنا التعريب وكانت له نتائج كارثية وأخرنا عدة سنين بسبب هؤلاء الذين يدافعون على العربية وأبنائهم يدرسون في البعثات الأجنبية.
تتطلب الأوقات الحالية المزيد من التركيز على اللغة الإنجليزية التي أصبحت لغة العلم والمعرفة. إذا كنت ترغب في إعداد أطفالك جيدًا لتحديات المستقبل ، فضعهم في مراكز اللغات ولا تستمع لمن يدمر أذنيك باللغة العربية.
إنه على حق،عندما تخرج من المغرب تجد اللغة الأساس في العلوم هي الأنجليزية ،الطالب المغربي أصبح يجد صعوبة في مسايرة العلوم لأنه لا يتقن اللغة الأنجليزية ،ومعظم البحوث أو كلها بلغة العم صام
كل أقوال هذا السيد متناقضة.
يجب ترتيب الأفكار أولا، لتفادي لخبطتها.
وتدريس ابنائنا نحن الأمازيغ وفرض قهري للغة العربية المحنطة الميتة في محاولة يائسة دامت 14 قرن لطمس اللغة والهوية والثافة الأمازيغية، يعتبر هو أيضا أكبر جريمة ضد الإنسانية في التاريخ.
يا للعار، الفرنسيون أنفسهم يضحكون علينا، وينظرون إلينا كأمة بلا لغة وبلا شخصية با سادة!!!…
je suis sure que bouali ces enfants parle le français trés bien pour acçéder a des univérsité a l’étranger
la langue de demain c’est l’anglais est le mandarin chinois pour le siécle a venir quand a l’arabe c’est la langue du coron mais dans les domaines scientifique elle est trés en retard méme le français va étre dépasser dans quelque années
chaque temps a sa langue comme le grec le roumain le pérse se sont des langues qui avait un passé qui dépendait de leur pays qui dominait une grande partie du monde
هدف التدريس هو فتح امكانية العيش للشباب, و الواقع أن الدراسة بلغة أجنيبة، فرنسية، أو انجليزية يمكن الشباب من البحث عن منفذ للبلدان الاروبية عند انسداد الابواب داخل الوطن, أما القول بوجوب التدريس باللفة العربية فهو طرح ايديولوجي يستعمله البعض عند الحاجة، و البعض منهم يدرس ابناءهم حسب حاجاتهم أما أبناء الفقراء فيقال لهم العربية او الامازيغية، حرام استعمال الطرح الايديولوجي على حساب مصلحة شبابنا حرام
أظن أنه حان الوقت للقطع مع الفرنسية كلغة ثانية وفسح المجال للإنجليزية لغة العلم و المعرفة والانفتاح ،لغة الاقتصاد و التجارة الانجليزية هي لغة كونية تجد لها ناطقين بكل بقاع العالم بينما اللغة الفرنسية أضحت لغة دات صيت محدود وإتخادها كلغة ثانية مند الاستعمار لم يزدنا إلا تخلفا وتبعية للمشاريع الفرنكفونية أتمنى أن يتدخل القصر ويغير هده اللغة للإنجليزية
يا للعار، الفرنسيون أنفسهم يضحكون علينا، وينظرون إلينا كأمة بلا لغة وبلا شخصية با سادة!!!…
ربما. لكن يجب أن يعلم هدا أن هناك جناية قبلها عندما كان التدريس بالعربية، لم تنتج إلا أجيالا ضائعة .
التعريب هو الذي اضعف المستوى الى ادنى حد
واش بغيتي وليداتنا يقراو شي لغة من كوكب أخر..العلم نور والجهل عار.
هذا قول حق
يجب ترجمة كل العلوم الموثقة من الانجليزية إلى العربية
هوية المغرب هي العربية والامازيغية.
يجب أيضا تحديث اللغة العربية والامازيغية.
فكأن اللغة العربية محدودة في إطار ديني
لا تخرج عنه.
اللغة العربية تكاد تساوي العقيدة .
أمثالها الشخص هم من اوصلوا التعليم المغربي إلى ما وصل إليه تعلمنا الان. اسألوا هاد الشخص أين يدرس أبناءه. لما كنا ندرس جميع اللغات بالفرنسية حتى التاريخ وجغرافية كان تعلمنا بخير وكان مستوى تلاميدنا بالف خير. اماالان فانضروا إلى متوى طلابنا. مستوى هزيل وخاصة اللغات. لهادا نطلب من هاد الشخص وأمثاله ان يتركوا مشكل التعليم إلى أصحابه نحن نأمل بان تدرس جميع اللغات بالفرنسية وان تدرس الإنجليزية كدالك. أما أن يخرج علينا مثل هاد الأشخاص بكلم نحن لا نريده
سبحان مبدل الأحوال. يقول السيد بنعلي انه يجب اعتماد العربية في التعليم الى حين تأهيل الأمازيغية للعب هذا الدور. هذا هو ما يسمى بالتقية و تمسكن حتى تتمكن.
السيد بوعلي هاجم الأمازيغية و نشطائها مرارا و تكرارا عبر كتاباته و اليوم يخرج دون خجل و يقول ان المتدريس يجب ان يكون بالأمازيغية في المدى المتوسط.
العربية لغة تصلح للشعر و الدين اما العلوم التي دونها لا يوجد تطور فلا يمكن تلقينها بالعربية التي تفتقر للمصطلحات العلمية، و انت تعلم ذلك جيدا.
أتعلم ان العديد من اطر حزب العدالة و التنمية و المدافعين الشرسين على العربية يبعثون ابناؤهم الى مدارس البعثة الفرنسية؟
انتم تدافعون على العربية من منظور ايديولوجي محض (لذلك تستعملون دائما مصطلح الأمة) و تحاولون أجبار المغاربة بالحيلة و استعمال التقية او بالسيف على التحدث بالعربية.
و شكرًا
ومن أين لكم حق التشريع ؟ وما ذنب اللغة العربية لتكون جسرا لإرساء الامازيغية كلغة التدريس والتحصيل؟ وما ذا وفرتم كمراجع وبحوث ودراسات لتكون اللهجة الأمازيغية بديلا لكل اللغات ؟اللهجة لا تقارن باللغة وإلا فسد كل شيء ،نعم للغة العربية كلغة رسمية والفرنسية والإنجليزية كلغات العالم والخبز أما ترسيم ما دون ذلك فللحسانية والريفية والزيانية واليزناسنية والزمورية لهم موقعهم في التدريس والتحصيل كذلك ؟اللغة العربية من افخر لغات العالم ،وبها جاء الدين الإسلامي ويترجم إلى لغات أخرى وهذا مفخر نعتز به و كذلك لغة الجنة ،فلنعمل جميعا من أجل نشر هذه اللغة عبر العالم ،ومستقبل الدنيا العربية ابى من ابى واحب من أحب.
وأنا وكثير من المغاربة نقول لك أننا نعتبر أن التدريس باللغة الفرنسية والعربية “جناية” في حق المدرسة المغربية وفي حق المغاربة ، التدريس يجب أن يكون بالأنجليزية والسلام
بدأت الحملة الانتخابية فلا تستغربوا أو تتفاجأوا بسماع الهراء.
تجدهم يكابدون في تسجيل أبنائهم في مدارس البعثات الأجنبية أو على الأقل في المدارس الخاصة ويبيعون الوهم لأبناء الشعب المقهور.
حسبي الله ونعم الوكيل.
ماذا صنع العرب الحاليين باللغة العربية. وإلى أين وصلو.؟
المهم عندنا هو تدريس اللغات الحية. لمسايرة التقدم والازدهار الذي تعرفه الدول المتقدمة.
اما صاحبنا بغا يغا يقول خالف تعرف. وانتا تلاح
لماذا غالب المتعصبين للغة العربية هم في الأصل لا يتقنون اي لغة ثانية ؟
مثل هده التصريحات و التفهات هي الجناية الكبرى خطاب أصبح مستهلك في عصرنا هدا كفى من تخدير عقول المغاربة بالتعريب لقضاء مصالحكم إدا كنتم أنتم ترتحون في اللغة العربية فلا يجب التعميم لأن فئة عريضة من المغاربة مرتحون و متفوقون باللغة الفرنسة و مستمتعون بها لأنهم يتقنونها أحسن من الفرنسيين
المدرسة العمومية خُرِبت من شحال هادي سواء لغويا أو معرفيا نجد طلبة في الجامعة لا يفقهون العربية و لا الفرنسية يجيدون فقط التكلم بلغة فقيرة و هجينة تسمى بالعرنسية و هاذا نتيجة سياسة الإنفصام اللغوي لا في التعليم فحسب بل حتى في الإعلام
هل يعرف من يحكمنا ان فرنسا تعلم لأطفالها اللغة الانجليزية اكثر مما تعلم لهم لغتهم الام. وجميع دول اوروبا تفعل مثلها .حاليا لم تعد اللغة الفرنسية تنفع في شيء. كان يجب ان تخرج من البلاد يوم خرج الاستعمار. لكن الاستعمار ترك بيننا من يدافع عنه. يا عقلاء المغرب عليكم بالعربية ثم العربية ثم الانجليزىة.
ههههه قرينا من زمان 1968 وحصلنا العلم والتدريس وكنا كنقراو غير بالعربية والفرنسية ثانوية ودابا كثرتو المقررات وكثرة اللغات وهذا ليس عيبا ولكن الميزة ديالنا هي العربية والباقي ثانوي لانها لغة القرآن ولي ظروفو تسمح يتضلع فاللغات كما درسنا من قبل كتشجيع فالثانوي الاسبانية وملي وصلنا للجامعي درسنا الالمانية ودابا دوخثو الثلاميذ قهرتوهم خليو لهم حرية الاختيار وماتفرضو عليهم مايفكر به وفيه الكبار للاسف العلم في تقدم وحنا باقي واحلين باش نقراو الفرنسي او الامازيغي لاحول ولاقوة الا بالله
تدعو إلى تعويض اللغة الفرنسية باللغة الامازيغية في ما بعد.والله لا أدري أتعني ما تقول.نبقى في متاهة بين تعدد الاختيارات ونترك الكنه الذي هو مضمون ما يتم تدريسه.يا أخي لغة تدريس المواد العلمية هي اللغة الفرنسية ريثما يتم إرساء أسس اللغة الانجليزية لتعويضها ولا محيد عن ذلك إن نحن أردنا النهوض من سباتنا.اما الأمازيغة وانا أحبها فليست إلا لهجة محدودة الانتشار والاستعمال.
أدكر درسا من الدروس الإقتصاد، حيت قمنا ببحت عن سبب تخلف الدول، ومن الأسباب الكتيرة نجد مشكل الإستعمار بحيت أنه يوقف عجلة التطور ويفرض نظام جديد على المستعمرة، مما يجعل تطورها أو تطويرها لنظامها أمرا صعبا أو شبه مستحيل، فتكون دولة تابعة، ودائما ما تلهت خلف تطور الدولة المستعمرة… ومن بين الأمور التي توقف التطور اللغة الأجنبية والتي تفرض على الطالب… فما دامة لغة التدريس هي الفرنسية فنحن لم نستقل بشكل كامل…. للأسف
اوافقه الراي .وعاى الدوله ان تسارع الى تعليم الانجليزية مند السنة النالتة ابتدائي .لانها سر مفتاح النجاح.
اما الفرنسية فاصبحت متجتوزة ولكن لا ينبغي نسيانها بل يجب ان تدرسا معا.
عل من تضحكون ؟ تقومون بتدريس أبنائكم في المعاهد الفرنسية و المدارس الخصوصية و تطلبون من أبناء الشعب التدريس باللغة العربية علما ان جميع الشركات و البنوك تتعامل باللغة الفرنسية اي من يريد التوظيف يجب عليه إتقان اللغتين
اللغة الفرنسية جريمة في حق الطفل، حيت يتم تدريبه لخدمة اللوبي الفرنسي. لدى يجب ان تكون ارادة سياسية قوية لمحاربة هده اللغة المشؤومة وتعويظها بالغة العربية و الأمازيغية، تم اللغة الإنجليزية في مراحل من التعليم الابتدائي، نظرا لكون الإنجليزية ميسرة في قواعدها و مصطلحاتها.
العربية لمعرفة الدين و حسن التدين.
و الانكليزية للاسترزاق و العمل.
و انتهى الكلام.
لا عربية ولا فرنسية
يجب على التعليم ان يكون باللغة الانجليزية لغة العلم و التجارة والمستقبل.
وان تكون اللغة العربية اختيارية مع الامازيغية وان لايكون لها تاتير على المعدل فقط كهواية
اما العلوم والرياضيات فبالانجليزيية.
الفرنسية والعربية ماتو غرقو في التخلف.
لسنا في العصور الوسطى . في العالم اجمع دراسة اللغات الاجنبية هي اساس التقدم والمعرفة . كفى من نظريات التخلف ، لولا الفرنسية لما تمكن الاف الشباب من الحصول على الشغل . نحن بلد منفتح كيف ستنخرط في العولمة بدون لغات . الانسان الامي هو الذي يتكلم لغة واحدة .
Ce monsieur est complètement à côté de la plaque ..Comment on peut compter sur ces gens pour faire avancer le pays..!!!
سؤال الى المفرنسين المغاربة هل كوريا الجنوبية و اليابان و الصين ٠وصاوا الى كل هذا التقدم التكنولوجي الباهر باللغة الفرنسية أو الإنجليزية ام باللغة الأم . كفاكم مت هذا الانحطاط و التبعية يا عبدة فرنسا .
تدريس اللغتان “العربية و الفرنسية” جريمة في حق المدرسة المغربية، محاربة اللغة الأم لجل المغاربة التي هي الأمازيغية، وكذا الاستمرار في التعريب جريمة في حق المواطن.
عدم تنزيل ما جاء في دستور الشعب منذ 2011 جريمة في حق المواطن المغربي،. وقد مرت إلى الآن عشر سنوات استلاب وضياع الحق الذي صوت عليه الشعب.
لا يمكن للمدرسة المغرببة اليوم ان تستغني عن اللغات العلمية الحية مثل الفرنسية والانجليزية،،
اما امثال بوعلي فقد تجاوزهم الزمن للاسف ولم يعد يكثرت لهم احد،،
تعلم اللغات مهمة جدا في عصرنا هذا والمستقبل للحوار والمعرفة
وتعلم الأشياء خير من جهلها.
وقل ربي زدني علما. صدق الله العظيم.
سبحان الله حبانا الله بلغة القران وباحسن لغة في العالم وباعتراف جميع العلماء اللغوغيين لما تتوفر عليه من دقة الوصف ورصيد هائل من الكلمات وفوق هذا فهي اللغة الوحيدة التي لا تتغير مع الزمن رغم المحاولات العديدة من طرف بعض الحاسدين والمندسين للنيل من قيمتها ومكانتها. ورغم ذالك فنحن مجبرين على تعلم اللغات الاجنبية وجعلها لغة الدراسة الرسمية لا لشيء سوى لارضائهم والبقاء تحت سلطتهم وحتى لا نتقدم الى الامام
كل ما يمكن قوله هذه كلمة حق . لأننا أصبحنا ندرس مواد علمية بلغة غالبية التلاميذ يجهلونها كليا. وعليه أصبح التعليم طبقي بامتياز ويسير بألا سلكي من طرف الاستعمار الفرنسي.
لاحياة لمن تنادي ياسيدي المناهج برمتها فيها االكثير من الكوارث ولحل لهذه المشاكل يجب ان تكون البداية في عزل المسؤولين الكبار وأصحاب الرؤوس المتحجرة من مناصبهم ويحل محلهم من يريد التقدم والتغيير الى ما يتمناه الجيل القادم.
اعطونا في هذا البلد حقوق الدولة الفرنسية لمواكنيها ودرسونا ساعتها الفرنسية كلغة رسمية أن شئتم ولا مشكل عندنا في ذلك
انت لم تتعلم من اخطاء السابقة. الم ترا مستوا الجيل الدي اعربتموه بعد قرار الوزير العراقي في التماننياة ؟ . جيل دون مستوا لا يتماشا مع تطوراة العصر . اهادى ما تتمناه لابناء جيلنا الصاعد ؟
جميع أعضاء هذا الإئتلاف درسوا ويدرسون أبناءهم في البعثاث الأجنبية باللغتين الفرنسية والإنجليزية. هذا يسمى الضحك على الذقون أو “الطنز العكري”.
صحابلي غادافع على اللغة الانجليزية بلاصت الفرنسية ، ساعا جيت تكحلها عميتيها
تضحكون على المغاربة بالعربية و تدرسون ابنائكم بالانجليزية والفرنسية في البعتاث…الحل هو الانجليزية في الابتدائي..
الانجليزية تفرض نفسها في الواقع و الفرنسية و العربية في تراجع ….ادن يجب تدريس اللغات الوطنية + اللغة الانجليزية هدا هو مستقبل اما الفرنسية اصبحت ميتة
الحركة المتبربرة و حركة التدريج فرعان من اصل واحد: جماعة الاجرام اللغوي في حق اللغة العربية. لهم تأر قديم مع العربية ينفدوه عن قدم و ساق تحت كل اليافتات و التلاوين و الشخوص. انهم المجرمون…أصبحنا شعبا سهلا التلاعب به..بتاريخه.. بلغته…بل بدينه و ايمانه…بل و في رزقه…و اهله…..فلا مستقبل لنا…و لا مجد و لا بطيخ…..اصبحنا شعبا لا يستحق الحياة…..كل اولاد الحرام يحققون أحلامهم عندنا بسهولة…..أما اهل الخير و الصلاح فيطحنونهم طحنا….اللهم أقم الساعة..فقد انقلبت الموازين
هادا الى جينا نقلبو نلقاو ولادو كاملين كيقراو فبعثات اجنبية وولد الشعب باراكا عليه العربية علما ان ميدان الشغل وخصوصا التداولات العالمية لا تعترف بالعربية يعني بغا يعزلنا عن العالم.دول الخليج ووقفات على حقيقة ان اللغة العربية متجاوزة وهاد الهبيل يصطاد في الماء العكر
إن عدد الجنايات المرتكبة في حق المدرسة و الجامعة المغربية كبير جدا،و على رأسها التدريس باللغة الفرنسية؛ و الإصرار من طرف على تمكينها من حاضر و مستقبل أجيال مغاربة. سؤال حاول الجواب عن لماذا هذا الإصرار؟ ألأن هذه اللغة أكثر انتشارا عالميا و غير ممتلكها سيخسر التموقع الإقتصادي و العلمي و الثقافي.. أم هناك سر لا يراه إلا المتفرنسون و أسيادهم. خريطة هذه اللغة رغم مجهودات الدولة الفرنسية بكل مكوناتها،لا يخرج انتشارها الكبير إلا بمستعمراتها بإفريقيا بدرجة كبيرة و أسيا،مع تراجع لها في المقاطعة الفركفونية الكندية.إن السياسة اللغوية يجب أن نقف عنها بشكل كبير صونا لهوية بلد متأصل التاريخ و الحضارة. القضاء على الطابور الخامس الذي يعرقل كل إصلاح لغوي سواء بالنسبة للغة الأمازيغية أو العربية.و إذا كانت عرقلة تطور اللغة العربية قديم فإن مسلسل عرقلة اللغة الأمازيغية نواكبه قبل ترسيمها الشكلي. المغرب و شعبه ليس مختبر تجارب. و كل من تحمل مسؤولية التدبير اليومي لمصالح المواطنين يجب أن يحاسب على إنجازه لصالح الوطن أو خيانه لهعلى مستوى التعليم و الصحة و المال العام …
في هذه المسألة يجب ان يتحذث العلميون الذين ذاقوا العذاب في الكليات بعد تعريب التعليم،فعوض تحصيل العلم يبدأ في دراسة الفرنسية هذا ضلم في حق المواطن البسيط و ضرب لتكفوء الفرص بينهم و بين ابناءكم الذين يدرسون بالفرنسية
ايها السبد االغة لم تكن يوما عائقا للمعرفة والعلوم ،لقد ترجم العرب علوم السالفي من سبقوهم ،وعنها نقلت العلوم الى شتى اللغات . اللغة مثل كائن حي يتطور ويتكيف على حسب الهدف المنشود منه و يتاثر كأي كائن حي بالمحيط متناسقا مع جميع اللغات. لا تتحكم فيها السياسة ولا السياسيون. كم من لغة اندثرت وانبعثت منها لغات كثيرة. الانجليزية لغة المعرفة والعلوم كما قلت ،وما قولك عن اللغة الصبنية والالمانية ………؟ كأني بك تريد القول لولا الانجليزية لما تطورت البشرية. ؟ المشكل في حكامنا ،اريد ان اقول في سياسيينا ، العيب فينا ،سيسنا الدين ،وجاء دور اللغة التي لم تسلم هي ايضا من التسييس ،دون ان نعي خطورة ذلك على تشتيت المجتمحع الواحد. اذا اصل سكان المغرب امازيغ فهم الذين طوروا لغتم الى العربية ،تطور اللغة لم يكون يوما ما سببا في طمس هوية الشعوب.؟؟؟؟؟ خلينا الله يرحم وليدكم من السياسة.
نعم لقد تم اقصاء اللغة العربية في التدريس بطريقة هتشكوكية وممنهجة بدأت بالترويج للانفتاح على اللغات الأجنبية وانتهت باستحواد الفرنسية على هذهِ اللغات واقصاء العربية. ونا كممارس ومتابع للشان التربوي انهذه الهمزة التربوية التي روج لها من طرف المتفرنسين وأتباعهم يعاني منها الان تلاميذ واستاذة والنظام التعليمي باكمله. كانت متمنياتنا ان يكون هذا الانفتاح المشوه على الانجليزية كلغة بحث وعلم معاصرة لاينكرها احد. فرنسا بنفسها لا تستغني عنها في مجال البحث العلمي والتجريبي. لكن أرادوا لنا بهذا الإختيار منزلة تابع ومتبوع بدون رجوع. الله غالب.
هؤلاء الذين يتبجحون بالدفاع عن اللغة العربية كلهم أو جلهم يسجل أبناءه بالمداري الخاصة والبعثات وطبعا فبعد الباكلوريا يذهب ابناؤهم الى امريكا وكندا او في اسوء الاحوال الى فرنسا
العاطفة لا تجدي في ميدان العلم و التكنولوجيا.. نتألم جميعاً على لغتينا الرسميتين العربية و الأمازيغية لكن الله غالب !!! السيطرة اللغوية تأتي عبر التفوق الاقتصادي … والتفوق الاقتصادي يمر عبر العلم و المعرفة و الابتكار في مجالات التكنولوجيا الحديثة .. لا مفر للعالم المتخلف من التبعية اللغوية مادام يعيش تبعية اقتصادية !! لا يمكن لنا كاساتذة و لا كتلاميذ و طلبة الاطلاع على مستجدات العلم الحديثة الا عبر اللغة الإنجليزية بالدرجة الاولى و الفرنسية بالدرجة الثانية … حين يخلق العرب المعرفة و التكنولوجيا و ينشرونها و يصدرونها للغرب باللغة العربية، آنذاك لابد للغرب ان يتعلم لغتنا إن أراد مسايرة اختراعاتنا !!!!! هذا حلم طبعاً !!!
العلوم في جميع انحاء العالم صين اليابان كندا امريكا الانجليزية لغة التدريس الءولى عالميا ونحن مازلنا نتبع ماما فرنسا لاجل مدا لا ادري اتفاقيات اكل الدهر عليها وشرب حتى انها لم تعترف بمغربية الصحراء مادا جنينا من ماما لا شيء الاستعمار والاستحمار وخير دليل موقفها من مشكل جزيرة ليلى وشركاتها التي تنهب بلا رقيب ولا حسيب وتخرج ملايير العملة الصعبة المهم المستعمر الفرنسي لا يترك وراءه سوا الجهل والتخلف وقهر المواطن وخير دليل الساعة المشءومة التي فرضت على اطفال المغرب بدعوا اقتصاد الطاقة على من تضحكون الشعب المغربي شعب صبور لاكنه ليس بالشعب الغبي
La langue arabe est une langue de niche, très utile pour étudier le passé, pour en faire une langue de science il faut déjà un grand effort sur des décennies pour pouvoir traduire ce qui existe déjà, avant qu’on soit capable de produire du contenu scientifique en arabe. Cest un objectif tres loin à atteindre avec des pays arabe concentrés sur la consommation.
Il faut choisir soit de prendre un train en marche, soit de regarder ce train partir chaque jour un peu plus loin.
La réalité de langues étrangères fortes et dominantes ou le rêve d’une langue arabe glorieuse
الجناية هي ان يتعلم ابناءنا تلك العربية البائسة وعندما يتخرجون يصتدمون بواقع سوق الشغل الدي يعترف فقط باللغة الفرنسية والانجليزية فيجد صاحب الاجازة او الماستر نفسه اميا وان صاحب الحلقة بجامع الفنا الدي يتقن 3 لغات احسن منه بسنوات ضوئية
سواء شئتم ام ابيتم سوف تكون اللغة الانجليزية بديلا للغة الفرنسية.
يجب على الدولة التمكن من الحصول على العلم والمواد العلمية التي تدرس من الدول المتقدمة وترجمتها الى اللغة العربية ترجمة صحيحة من طرف اخصائيين في الترجمة العلمية مع ترك الكلمات التي لا يمكن ترجمتها لحالات خاصة بين مزدوجتين جنبا الى جنب مع اللغة الإنجليزية لمكين الشباب المغربي في المدارس والجامعات من العلم والتكنلوجيات التي يتطلبها العصر الحالي وبالتالي الولوج الى سوق الشغل وخلق المقاولات، لا يمكن ان نتقدم ونحن ندرس ما شاط من مقررات فرنسية تعود لحقبة السبعينات والثمانينات