بوفال يصر على حضور معسكر المنتخب المغربي

بوفال يصر على حضور معسكر المنتخب المغربي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 17 مارس 2021 - 00:31

هددت إدارة نادي أنجيه الفرنسي لكرة القدم الدولي المغربي سفيان بوفال بإخضاعه للحجر الصحي وإبعاده عن الفريق لفترة معينة، في حال لبى دعوة الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش وحضر المعسكر المقبل لـ”أسود الأطلس” استعدادا لمباراتي موريتانيا وبورندي، في مارس الجاري، لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها الكاميرون مطلع السنة المقبلة.

وعلمت “هسبورت” من مصدر مسؤول أن بوفال عبر عن رغبته الكبيرة في الحضور إلى المغرب للدفاع عن قميص المنتخب الأول في المباراتين القادمتين، حتى وإن كلفه الأمر فقدان الرسمية مع فريقه خلال فترة الحجر التي سيخضع لها بعد العودة إلى فرنسا.

ويصر بوفال على الحضور إلى المعسكر الإعدادي بعد غيابه عن آخر مباراتين للمنتخب الوطني؛ إذ يسعى إلى الحفاظ على مكانته بين “الأسود” وضمان رسميته في تركيبة خاليلوزيتش.

يُشار إلى أن بوفال، صاحب الـ27 عاما، قد عاد إلى فريقه أنجيه في أكتوبر الماضي، قادما إليه من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، وسبق له أن دافع على ألوان ليل الفرنسي وسيلتا فيغو الإسباني، كما سجل حضوره مع المنتخب الوطني الأول في مجموعة من المنافسات.

أسود الأطلس سفيان بوفال كرة القدم نادي أنجيه

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‫تعليقات الزوار

2
  • Foot
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 01:25

    ههههه الله الله على ميسي هههه فقدان الرسمية هههه الدورة 23 في بطولة فرنسا لعب فيها 5 ماتشات إحتياطي.
    عندو مكانة في المنتخب؟

    -2
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  • منتبع مغربي
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 01:37

    مرحبا به انه صانع العاب…. نتمنى حضوره في المبارتين ان شاء الله

    3
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