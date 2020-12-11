بوفال يغيب عن ست مباريات بالدوري الفرنسي

تلقى الطاقم التقني لنادي أنجي الفرنسي لكرة القدم ضربة قوية بفقدانه خدمات نجمه المغربي سفيان بوفال لستة أسابيع بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال مسابقة الدوري المحلي.

وحسب صحيفة ” ليكيب الفرنسية”، فإن الإصابة التي تعرض لها الدولي المغربي على مستوى فخذه الأيمن أمام نادي لوريان (2-0) قد تغيبه عن الميادين لستة أسابيع، ما سيحرم المدرب ستيفان مولين من خدمات اللاعب خلال المقبل من المواعد.

وأخضع الطاقم الطبي لنادي أنجي المهاجم المغربي لفحوصات طبية يوما بعد إصابته. وبعد مرور 48 ساعة، تم إجراء فحوصات إضافية له أكدت معاناته على مستوى أوتار فخذه الأيمن، سيحتاج على إثرها لستة أسابيع لاستعادة عافيته.

وغاب بوفال، البالغ من العمر 27 سنة، عن مباراة ناديه أمام سانت إتيان، اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع الـ14، وهي المباراة التي احتضنها ملعب “جيوفري جيشار”.

كما يرتقب أن يغيب عن المباريات الذي سيخوضها الفريق ضد كل من ستراسبورغ ونانت ومارسيليا وليل وموناكو، على أن يعود أمام باريس سان جيرمان ضمن الأسبوع الـ20 من الدوري المحلي.