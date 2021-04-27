"بولارويد" تطلق أصغر كاميرا فورية تناظرية في العالم

أعلنت شركة بولارويد عن إطلاق الكاميرا الفورية Polaroid Go الجديدة، والتي تعتبر أصغر كاميرا فورية تناظرية في العالم؛ حيث إنها تأتي بأبعاد 105 x 9ر83 x 5ر61 ملم.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الكاميرا الفورية Polaroid Go الجديدة تستمد بعض الوظائف المتطورة من الموديل الأكبر Polaroid Now مثل وظيفة مرآة السيلفي Selfie Mirror والميقاتي الذاتي والفلاش الديناميكي Dynamic Flash والتعرض المزدوج Double Exposure، ويوفر العداد الموجود على الجانب الخلفي معلومات حول “مساحة الذاكرة” التي لا تزال متاحة.

وتكفي شحنة البطارية سعة 750 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB، لتصوير 15 لفة من أفلام Go، وتمتاز العدسة ببُعد بؤري مكافئ 34 ملم وفتحة عدسة F/12 وF/52، وأوقات مصراع بين 1/125 و30 ثانية وفلاش.

وأعلنت شركة بولارويد عن توافر الكاميرا الفورية Polaroid Go الجديدة بسعريبلغ 100 دولار أمريكي.