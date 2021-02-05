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ملحوظة:
إن المغرب عاقل وينظر للأشياء بعقلانية ولا يريد أن يهدم كل ما يبنى ويدمر بلده. في حين أن الجيش الجزائري لا يهتم بهذا ، لكنه يطمح لرؤية الدمار الشامل ، تمامًا مثل عقليات جنودهم وسياسة السرية لنظامهم. شاهد الدليل الخاص بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. الشمالية منشغلة بأمور الحرب والدمار. بينما الجنوب مهتم بالاقتصاد والبناء. أعتقد أن ضباط الجيش الجزائري الراغبين في الحرب ضد المغرب يمكن أن يكونوا من مجموعة ظباط الفرنسيين متمردة ضد ﻹستقﻻل الجزائر .
وضد ثورة الشعب الجزائري. والآن يريدون الانتقام من المغرب الذي قدم العون والمساعدة للثورة الجزائرية ، ويريدون إعادة الجزائر إلى أصلها الفرنسي بعد تدميرها المحتمل في الحربها ضد المغرب.
ما دام هذا الشخص سبق في العمل بجانب أحد المبعوثين الامميين السابقين إلى تندوف إلا وإنه يعرف من أين تؤكل الكتف و طريقة امتصاص المزيد من البترول والغاز السائب هههه….