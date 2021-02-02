بولهرود يعود إلى البطولة الوطنية لكرة القدم

قَرّر اللاعب بدر بولهرود صرف النظر عن العروض التي تلقاها خلال فترة الانتقالات الشتوية من أوروبا وآسيا، والعودة لخوض تجربة جديدة في الدوري المغربي للمحترفين قبل إغلاق فترة “المركاتو” الشتوي بالمغرب، الجمعة المقبل.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن اللاعب سيحدد وجهته المقبلة في الدوري المغربي خلال الـ24 ساعة المقبلة، وذلك بعد تلقيه عروضا عديدة من كبار الدوري المغربي، من الأندية المشاركة في المسابقات القارية.

واستبعد بولهرود، الذي انفصل عن ملقا الإسباني بسبب مشاكل الأخير المادية، الانتقال إلى نادي سرقسطة الإسباني وفريق آخر من كوريا الجنوبية، في الأيام القليلة الماضية، مفضلا خوض تجربة جديدة في الدوري المغربي، من أجل انطلاقة جديدة لمساره الكروي والبقاء على مقربة من متابعة الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش.

جدير بالذكر أن بولهرود سبق له التألق بشكل كبير بقميص الفتح الرباطي والمنتخب الوطني للاعبين المحليين، لتلتقطه أعين منقبي ملقا الإسباني، قبل أن ينفصل عن الأخير، مفضلا الاستمرار في أوروبا، قبل أن يعدل أخيرا عن قراره.