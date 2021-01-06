بيانات رسمية: 300 ألف تلميذ يفارق المدارس المغربية في سنة واحدة

على الرغم من الإصلاحات التي أطلقها المغرب، منذ سنوات، لمواجهة اختلالات المنظومة التربوية ومواجهة الهدر المدرسي؛ فإن المعطيات الصادمة التي كشفها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالبرلمان، تشير إلى أن أزيد من 300 ألف تلميذ مغربي غادروا أسوار المدرسة خلال الموسم الماضي.
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أفاد بأن 304 آلاف و545 تلميذا كانوا ضحايا الهدر المدرسي؛ ضمنهم 160 ألفا و837 منقطعا بالتعليم بالإعدادي.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن نسبة التلاميذ المنقطعين عن الفصول الدراسية كانت أكبر؛ فقد انخفضت إلى 10.4 في المائة من إجمالي التلاميذ، بعدما كانت في 12 في المائة موسم 2018 بعدد منقطعين بلغ 183 ألفا و985 تلميذا.
وبالنسبة للتعليم الابتدائي، فقد أوضحت المعطيات الرسمية للوزارة الوصية أن نسبة المنقطعين انتقلت من 2.7 في المائة إلى 2.1 في المائة، أي من 95 ألفا و191 منقطعا إلى 76 ألفا و574 منقطعا، مشيرة إلى أن نسبة الهدر بالتعليم الثانوي التأهيلي انتقلت من 8.8 في المائة إلى 7.4 في المائة، أي من 80 ألفا و569 منقطعا إلى 67 ألفا و134.
وعلى الرغم من أن الرقم يعد كبيرا بالنظر إلى أن المغرب يرفع منذ سنوات إجبارية التعليم، فإن المسؤول الحكومي أوضح أن الموسم 2019-2020 عرف تسجيل انخفاض مهم في أعداد المنقطعين في الأسلاك التعليمية الثلاث بلغ ناقص 55 ألفا و200.
ولتجاوز إشكالية الهدر المدرسي، شدد أمزازي على أن برنامج عمل قطاع التربية الوطنية للفترة 2021-2023 سيضمن مجموعة من الإجراءات والعمليات حسب كل مشروع؛ ومن ضمن أهم هذه الإجراءات المرتبطة بتحقيق العدالة المجالية التخطيط لبناء 104 مدارس جماعاتية، موزعة على 45 مدرسة برسم سنة 2021 و30 مدرسة برسم سنة 2022 و29 مدرسة برسم سنة 2023.
وكشفت المعطيات الرقمية أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم بصدد التخطيط لبناء 103 داخليات، موزعة بدورها على 26 داخلية برسم سنة 2021 و36 داخلية برسم سنة 2022 و41 داخلية برسم سنة 2023.
جدير بالذكر أن مجموع المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني وصل، برسم الموسم الدراسي الحالي، 11 ألفا و487 مؤسسة؛ منها 6309 مؤسسات بالوسط القروي، و188 مدرسة جماعاتية، بالإضافة إلى 13 ألفا و155 فرعية.
هذا ما تريده الدولة العميقة حتى يكون شعب أمي و جاهل بحقوقه
وإلى اين…………………………..
شى عادي ان يغادر هدا العدد التعليم،لانها سياسة حكومتنا الفاشلة المعتوهة ،كل مازاد الملك والشعب خطوة للامام تحاول هاته الا حكومة إرجاع بلدنا للوراء بالف سنة ضوئية……لا نريد حكومة،اتمنى ان يرجعو قبة البرلمان لمتحف فن العيطة ….دعوا الملك والشعب يشتغلان في هدوء وسكينة
الأسر منهكة من مصاريف الأكل والمشرب والكراء والكهرباء والماء والهاتف والأدوية وزد على ذلك هذه المدارس التي تشبه في شكلها الاسطبلات لا جمال في الأبواب والأقسام ولا تطوير في المناهج.
Et alors?!!! Qu’est-ce qu’il attend ce Monsieur pour déclarer faillite , mettre la clé sous le paillasson et rentrer chez lui??!!!!!!
على السي الوزير أن يعلم أن سبب الهدر المدرسي هو انعدام الهدف من الدراسة باستتناء محو الأمية لانعدام فرص الشغل. فالطالب المغربي يدرس حتى يحصل على الباكالوريا، وبعد الباكالوريا يدخل للجامعة كي لايجلس في المنزل ويحصل على الاجازة وبعد الاجازة الماستر وبعد الماستر الدكتوراه وفي النهاية يكتري محلا بمساعدة آبائه ويشتغل كبقال والعلم الدي تحصل عليه ولم يطبقه في شيء يقتله من الداخل. أنتم من سمحتم للشركات الأجنبية أن تشغل التقنيين ب 2500 درهم، أنتم من سمحتم بالشركات الجشعة لتشغل حملة الشواهد ب 2500 درهم وأن لاتدرجهم في الضمان الاجتماعي، ليأتي صاحب الشركة في الأخير بسيارته الميرسيديس الفاخرة ومنزله الفاخر ويقول للناس، اننا نعاني وان لم نتدارك الأزمة سنضطر لطردكم.
اذا ما اعتبرنا ان عدد المواليد السنوي في المغرب عند 300 الف ولادة سنوية، نستنتج ان الحاصلين على شواهد التخرج يعد على راس الاصابع،
الحقيقة هي سياسية لان سلطة التحكم لا تريد شعب متعلم خصوصا ابناء البسطاء وهذا يهدد مصالحها وتحكمها وعليه وضع مخطط رهيب لتدمير المدرسة العمومية وصل الى مراحله الاخيرة واقتصر التعليم الحقيقي على ابناء الأعيان في مدارس البعثات الأجنبية اما الطبقة المتوسطة فمنحت للوبي التعليم التجاري الخاص والباقيةالساحقة من ابناء الشعب تجد أمامها تعليم عمومي منهار حسب معايير المنظمات المختصة لا يصلح لشيء الا لينظافوا الى ملايين العاطلين من الشباب المحبط والمقصي الغارق في المخدرات والأمراض النفسية !!
عندما تكون هناك مواكبة لبناء المدارس ودلك بتوفير وساءل تنقل مجانية ومطاعم مدرسية توفير الكتب وإعانة الاسر المعوزة اكيد سينخفض الهدر إلى اقل مستوى
أرقام صادمة فعلا!!
مما يدل على فشل الكبير في المنظومة التربوية المغربية و عدم المساواة في التعليم و تهميش
الازمة و قلة الشيء كيفاش بغيتو الشعب يقرا و كتاب ساوي خمسين درهم منكر و نكير .
المرجو من الوزارة ايجاد حل لمادة الرياضيات بالثالثة إعدادي فهي مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهدر المدرسي حيث انها معيق حاد لعدد كبير من التلاميذ لا يستطيعون تجاوزه ،أقترح مثلا ان يوج التلاميذ في ا لاعدادي بين ادبي اوعلمي في السنة الثالثة اعدادي وان يرفع معامل المواد الادبية مقابل العلمية بالنسبة للاختيار الادبي بالاضافة الى ضرورة تفويج التلاميذ في مادة الرياضيات اسوة بباقي المواد العلمية
وش دبا نحاربو الامية ولا نزيدو في الأمية وشوفوا أين هو المشكل باش هد الناس نقاطعو على الدراسة عيطو الوالدين نتاعهم وشوفوا أين هو المشكل
لو قدرنا أن 150 الف تلميد يغادر مدرسة كل سنة يعني في 10 سنوات سيكون لدينا 1.5 مليون شاب لم يتموا الدراسة ومن الصعب أن يندمجوا في سوق العمل :
– يجب اعطاء منحة للأباء الذين لا زال اولادهم يدرسون في المناطق القروية
– يجب التشجيع للرجوع للدراسة عن طريق الجمعيات النسوية و مراكز التكوين المهني.
3000 الف تلميذ يغادر المدرسة لكي يتسجل في اللوائح الانتخابية انهم ناخبو المستقبل لتستمر الاسطوانة على حالها
في تركيا يتخرج أكثر من 480 ألف طالب من حوالي 200 جامعة كلها منخرطة في الابتكار! مبروك علينا 300 ألف خارج و ليس متخرج من المدرسة و في الجامعة لعلك ترضى!ماذا ينتظر السيد الوزير ليقدم استقالته بعد هذه الحصيلة المشرفة جدا!أم أن شرط الاستمرار في “تَوْزِرِيتْ” هي هذه الأرقام المشرفة التي ترفع رأسنا في زمن التطبيع! بماذا سنقوم بإنجاح التعاون النووي مع إسرائيل؟ نتتنياهو وقع أمس قرار تزويدنا ب 10 مفاعلات نووية مبتورة مثل الخريطة التى كانت وراءه عندما تقدم إلينا بشكره التهكمي! مفاعلات كلامية، سياحية فيها نهب و سرقة الفنادق بكل تسامح و تعايش! منع السرقة و النهب حشومة علينا! سرقة محتويات الفنادق للسياح؛ سرقة الثروات للشركات و رجال الأعمال؛ سرقة المستقبل للصهيونية! كل و سرقته و مشروعه! الوزارة منهمكة في إعادة بناء، هيكلة و تأهيل المدرسة لتتوافق مع روح التطبيع! التطبيع هو إغلاق جميع المدارس! كل شيئ سيأتي من إسرائيل! علينا أن نغلق أعيننا عن كل شيئ!
واش الدولة لي كيقطع فيها التلميذ 10 كيلومتر باش يوصل للمدرسة دولة أودي بنادم غا مسلك فهاد البلاد د الويل و صاف مكاين تا مسؤول كيحمر الوجه الخراب وصااف
Il faut s’attendre malheureusement dans les décennies à venir, plus encore de délinquance, de pauvreté, de tchermile. C’est un énorme gâchis les responsables doivent démissionner voir être jugés de leur échec
حان الوقت ليحاسب كل شخص تقلد المسؤولية على رأس هذه الوزارة وذلك مند استقلال البلاد إلى يومنا هذا وزارة تنزف أموال طائلة بدون نتيجة
هدا هو المشكل لاسف حيث تجد المساجد في كل مكان في المغرب وليست هناك مدرسة خصوصا في القرى هل تعرفون أن عدد المساجد في المغرب 50 الف مسجد ونجد أن عدد المدارس 11 الف
وحده إجراء تقديم ساعة المغرب بساعة أقل يعني خروج الأطفال والفتيات في جنح الظلام باكرا كفيل بأن يجعل الكثير من الأباء والأمهات يأمرون أبنائهم وخاصة بناتهم بالنقطاع عن الدراسة,
لازلت إلى اليوم مقتنعا أن تمادي الدولة في الحفاظ على هذه الساعة يعتبر جريمة في حق عباد الله في هذا الوطن السعيد
من ناحية أخرى فإنه طبيعي جدا أن ينقطع الأطفال عن الدراسة وخاصة خلال المستوى الإعدادي, فجل الأسر المغربية معوزة والأباء يتساءلون مع أنفسهم جيدا أي درهم سيتم انفاقه هل سيجلب نفعا أم لا والكل يعلم أن الدراسة لم تعد تقود إلى الوظيف وبالتالي فالأباء يفضلون أن يغادر الأبناء الدراسة وأن يتعلمو صنعة أوشيئ آخر مادامو صغارا
أما الفتيات فالأمر أشد صعوبة وخاصة بالعالم القروي فالأباء والأمهات لا يرون أفضل لبناتهم سوى الزواج وبالتالي فادراسة يجب أن تتوقف في وقت ما حتى ولو كانت الفتاة تحصل على نتائج جيدة
الحمد لله على كل حال والخير في ما ختراه الله
المستشار رئيس الحكومة في ألمانيا.40 مستشارا.أولهم بسمارك.صانع الوحدة الألمانية،باني ألمانيا الحديثة,المعاصرة!هو هتلر الأول إيجابيا؛هتلر هو بسمارك الثاني سلبيا!آخرهم ميركل منذ 2005.غالبا منصب المستشار مستقر جدا ماعدا في بعض أوقات الأزمات القليلة جدا في ألمانيا؛عكس إيطاليا!المستشار لايتغير لأنه ينجز!يخاف الألمان على الاستقرار لكي لا يضيع الإنجاز!نفس الشي مع مدرب المانشافت الذي يتغير نادرا. نفس الروح والفلسفة الإنجازية!11 مدربا منذ 1908!8 نهايات في كأس العالم ب4 تتويجات،4 مرات في نصف النهاية!عدد المدربين أقل من عدد المستشارين!آخرهم يواكيم لوو!نصف نهاية كأس العالم مدرب و مساعد مدرب،بطل العالم في 2014!إقصاء من الدور الأول في روسيا 2018!لم يزح عن المانشافط!الزاكي وصل لنهاية تونس 2004 بأحسن تكتيك و فريق!تمت إزاحته لأن مدافعا سجل ضد مرماه هدف الإقصاء من ألمانيا 2006!عندنا بعض الوزراء والمسؤولين مستقرون بدون إنجاز في مناصبهم منذ 20سنة أقل أو أكثر قليلا!الروح المغربية مقابل الروح الألمانية”إِسْبْرِي أَلْمُوُُند”!هناك الشرط هو الإنجاز،الضمانةهي الاستمرار؛هنا بنفس الضمانة؛مع متغير, شرط عدم الإنجاز