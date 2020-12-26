عملة "بيتكويْن" فوق حاجز 25 ألف دولار أمريكي

عملة "بيتكويْن" فوق حاجز 25 ألف دولار أمريكي
أ.ف.ب
السبت 26 دجنبر 2020 - 22:41

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة فوق حاجز 25 ألف دولار أمريكي، اليوم السبت، لأول مرة منذ بروزها.

وسجلت بيتكوين، وهي أقدم وأشهر عملة مشفرة، 25.022 دولارا على منصة التداول “بيتستامب”، محققة رقما قياسيا جديدا.

وحققت بيتكوين ارتفاعا مذهلا هذا العام؛ ففي أوائل 2020 كان سعرها يعادل 8 آلاف دولار ، لكنها انخفضت بعد ذلك إلى 4 آلاف عندما تفشت الجائحة.

وبدأت بيتكوين تدريجيا في الارتفاع، ثم تسارع ذلك بحدة في الخريف، وزادت قيمة العملة الرقمية المشفرة بأكثر من الضعف منذ منتصف أكتوبر الماضي.

أسعار الصرف الدولار الأمريكي العملة الرقمية المشفرة عملة بيتكوين

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‫تعليقات الزوار

3
  • وجهة نظري
    السبت 26 دجنبر 2020 - 22:51

    اضن ان الوبيات ورجال الاعمال الكبار لهم مأرب من هدا الارتفاع .فرتقبو نزول صاروخي في اسعار النفط

    1
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  • سمير
    السبت 26 دجنبر 2020 - 23:03

    كانت الناس تتعامل و تملك الدهب و الفضة ثم استبدلت المعادن النفيسة بالأوراق البنكية ثم الشيكات و الأن اصبحنا نسمع بهذه العملات المارقة .عملة رقمية مقابل نصف كيلوغرام من الدهب وا للعجب، من 8 الى4 ثم 25 في نفس السنة، أصبح الزمن على كف عفريت، عفريت ولا في الخيال العلمي ولا في الأحلام،.

    6
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  • اجديد
    السبت 26 دجنبر 2020 - 23:16

    للناس لي مستتمرة فالبيتكوين بيعووو راه بعد هاد الإرتفاع تأكدو كاين نزول صاروخي لنقطة البداية تم الإختفاء من الساحة…

    0
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