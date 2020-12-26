عملة "بيتكويْن" فوق حاجز 25 ألف دولار أمريكي

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة فوق حاجز 25 ألف دولار أمريكي، اليوم السبت، لأول مرة منذ بروزها.

وسجلت بيتكوين، وهي أقدم وأشهر عملة مشفرة، 25.022 دولارا على منصة التداول “بيتستامب”، محققة رقما قياسيا جديدا.

وحققت بيتكوين ارتفاعا مذهلا هذا العام؛ ففي أوائل 2020 كان سعرها يعادل 8 آلاف دولار ، لكنها انخفضت بعد ذلك إلى 4 آلاف عندما تفشت الجائحة.

وبدأت بيتكوين تدريجيا في الارتفاع، ثم تسارع ذلك بحدة في الخريف، وزادت قيمة العملة الرقمية المشفرة بأكثر من الضعف منذ منتصف أكتوبر الماضي.