"بيت الشعر في المغرب" يستضيف عز العرب العلوي

يستضيف بيت الشعر في المغرب، والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب، قِطاع الثقافة، لجهة الرباط سلا القنيطرة، ضمن برنامج “أنا والشعر”، المنظم عن بعد، المخرج السينمائي عز العرب العلوي؛ وذلك يوم 19 دجنبر الجاري في الساعة السابعة مساء على قناة “يوتيوب”، وصفحتي “المغرب الثقافي” والمديرية الجهوية لقطاع للثقافة لجهة الرباط سلا القنيطرة على منصة “فيسبوك”.

وأوضحت معطيات توصلت بها هسبريس أن هذه التظاهرة تروم استدراج أسماء فنية وإبداعية للحديث عن علاقتها بالشعر ومعرفة الصلات التي تقيمها معه كأفق للتفكير ومادة للعمل الإبداعي، وعن الأثر الذي خلفه الشعر في تربيتها وثقافتها ومنجزها الفني ومسارها الأدبي، وكيف تمثلته كرافد يغني ممارستها الإبداعية.

وأضافت المصادر ذاتها أن التجربة السينمائية للمخرج عز العرب العلوي تمثل علامة هامة عند الحديث عن علاقة الشعر بالسينما، إذ يغتني منجزه الفيلمي باللقطات الشعرية والصور الفنية، ما يجعله، حسب تعبير جان كوكتو، منفلتا من روتين الحكاية وضيقها، منخرطا في أفياء السحر والحلم، والانتصار لتلق ذكي، ينتقل بالمشاهد من حدود المرئي إلى لا نهائية اللامرئي.

يشار إلى أن عز العرب العلوي، الحاصل على دبلوم الدراسات العليا في النقد السينمائي ودكتوراه في الخطاب البصري السينمائي، ولج عالم السينما عن طريق النوادي السينمائية ليعمل، لاحقا، في بلاتوهات العديد من الأفلام المغربية، مثل “البحث عن زوج امراتي” للمخرج محمد عبد الرحمان التازي، و”خيول الحظ” للجيلالي فرحاتي؛ علاوة على إخراجه عددا من الأفلام الوثائقية لفائدة القنوات الوطنية والدولية.