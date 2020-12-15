"بيت الشعر" في المغرب ينظم نشاطا افتراضيا

ينظّم بيت الشعر في المغرب والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب، قِطاع الثقافة، لجهة الرباط سلا القنيطرة، تظاهرة ثقافية وفنيّة، عن بُعد، تحت مُسمَّى “أنا والشعر” أيام 18/19/20 دجنبر الجاري في الساعة السابعة مساء على قناة “يوتيوب” وصفحتي “المغرب الثقافي” والمديرية الجهوية لقطاع للثقافة لجهة الرباط سلا القنيطرة على منصة “فيسبوك”.

وفي بلاغ حول هذه التظاهرة توصلت هسبريس بنسخة منه، فإنها تروم اسْتِدراجَ أسماء فنيّة وإبداعيّة للحديث عن علاقتِها بالشعر ومعرفة الصّلات التي تُقيمها معه كأفقٍ للتفكير ومادّة للعمل الإبداعي، وعن الأثر الذي خلّفه الشعر في تربيتها وثقافتها ومُنجزها الفني ومسارها الأدبي، وكيف تمثلته كرافدٍ يُغني ممارستها الإبداعية.

ويشاركُ في هذا البرنامج: عبد المجيد الهواس، مخرج مسرحي وسينوغراف؛ وتُبثّ أمسيتُه يوم الأربعاء 18 دجنبر 2020؛ عز العرب العلوي، مخرج سينمائي؛ وتُبثّ أمسيتُه يوم الخميس 19 دجنبر 2020؛ أنيس الرافعي، قاص، وتبثّ أمسيتُه يوم الأربعاء 20 دجنبر 2020.

وأضاف البلاغ ذاته أن برنامج “أنا والشعر” سينطلق بأمسية المخرج المسرحي عبد المجيد الهواس، الذي نجح، باقتدار، في تقْريب الشّعر من الجمهور ومُصالحته معه، من خلال مسْرحته لعددٍ من الأعمال الشعرية، وكذا إنجاز السينوغرافيا لكثير من التظاهرات والمهرجانات الشعرية. ويكفي أن نذكر، هنا، مُشاركته في مسرحية ديوان “الفروسية” للشاعر الراحل أحمد المجاطي التي أخرجها عبد الواحد عوزري سنة 1994 تحت عنوان “الخمارة”، واشتغاله ضمن مسرح أفروديت على مسرحة قصيدة “شتاء ريتا الطويل” لمحمود درويش، و”امرأة وحيدة” للشاعرة الإيرانية فروخ فرخ زاد، و”اشكون اطرز الما؟ ” للشاعر المغربي أحمد لمسيّح.

وإذا كانت مسرحة هذه الأعمال الشعرية قد فتحت للمسرح المغربي آفاقا جديدة ومكّنته من اسْتِنشاقِ هواءٍ طلق بعيدًا عن طرائق البناء التقليدية في الكتابة المسرحية، فإنّ انفتاح الشعر على المسرح مكّنه من استثمار وسائط من ضوء ولون وأحجام وكوريغرافيا وموسيقى وغناء وصوت وصمت، لتسهيل عملية عبُوره وتلقّيه من طرف الجمهور.

يُشار إلى أنّ عبد المجيد الهواس يُدير “مسرح أفروديت”، وهي الفرقة التي انبنت اختياراتهُا الفنية والجمالية على الاشتغال على نصوص تحتفي بشعرية اللغة، حيث يكون الأدب هاجساً ومورداً أساسياً يطعّم العمل المسرحي، ويثمن عنصر اللغة داخله. وقد أنجز الهواس في هذا الإطار عددا من الأعمال المسرحية؛ من أبرزها: قصة حديقة الحيوان/ لعب الدراري/ امرأة وحيدة/ شجر مر/ شتاء ريتا الطويل/ نوستالجيا/ فيولونسين/ امرأة وحيدة/ حدائق معلقة/ سكيزوفرينيا / شكون أنت / في انتظار عطيل… وقد حاز بعضُها على الرتبة الأولى في الإخراج المسرحي أو السينوغرافيا في العديد من المهرجانات المسرحية الوطنية والعربية والدولية.

جديرٌ بالذكر أنّ المسرحي عبد المجيد الهواس سبق له أنْ نشر مجموعتين قصصيتين، هما: الليالي البيضاء1993، وسماوات 2002.