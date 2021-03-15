"بيجو" تكشف النقاب عن أقوى موديل في تاريخها

أطلقت شركة بيجو سيارتها الهجين 508 PSE الجديدة، التي تعد أقوى موديل قياسي في تاريخها.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة 508 PSE الجديدة تعتمد على منظومة دفع هجين Plug-in تتألف من محرك بنزين سعة 6ر1 لتر ومحرك كهربائي على كل من المحور الأمامي والمحور الخلفي بقوة إجمالية تبلغ 265 كيلووات/360 حصان.

وتتضافر جهود المحركات مع بطارية سعة 5ر11 كيلووات ساعة توفر مدى سير في وضع القيادة الكهربائي الخالص يبلغ 42 كلم مع سرعة قصوى تبلغ 135 كلم/س.

ومع تضافر جهود المحركات جميعها تنطلق سيارة الدفع الرباعي الهجين بسرعة قصوى تبلغ 250 كلم/س.

ويبلغ معدل التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س 2ر5 ثانية، في حين يبلغ معدل استهلاك الوقود 0ر2 لتر/100 كلم.

وعلى الصعيد الشكلي تخطف السيارة الهجين الجديدة الأنظار إليها من خلال العجلات الكبيرة ولمسات تتألق باللون الأصفر الصارخ.

وتتوفر السيارة الهجين 508 PSE الجديدة بموديلين، أحدهما صالون والآخر كومبي، بسعر يبدأ من 66 ألف و640 يورو.