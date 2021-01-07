بيضاويون يطلبون محاكمة "ليدك" ومجلس المدينة

وجه عدد من البيضاويين انتقادات واسعة إلى مجلس مدينة الدار البيضاء وشركة “ليدك”، المفوض لها تدبير قطاع تطهير السائل والماء والكهرباء والإنارة العمومية؛ وذلك عقب الفيضانات التي شهدتها العاصمة الاقتصادية للمملكة، بسبب الأمطار التي تهاطلت ليلة الثلاثاء.
وشن البيضاويون، على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما لاذعا على الشركة الفرنسية سالفة الذكر، بسبب فشلها في تدبير هذه التساقطات التي شهدتها المدينة، حيث غرقت معظم الشوارع والأحياء، وتسببت في أضرار كبيرة وخسائر عديدة.
ودعا المواطنون، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى رفع دعاوى قضائية ضد المجلس الجماعي الذي يسيّره حزب العدالة والتنمية باعتباره جهة مُفَوِّضة، وضد شركة “ليدك” باعتبارها مُفَوَّضا لها، عقب هذه الخسائر والأضرار التي لحقت بالكثيرين وبسياراتهم وسلعهم ومنازلهم.
وأكد بيضاويون، في تدوينات لهم بمواقع التواصل، أن الشركة المفوض لها لم تقم بالدور المطلوب منها وفق دفتر التحملات؛ وهو ما يستوجب مقاضاتها ومحاسبتها على هذه الخسائر والكارثة التي شهدتها المدينة الاقتصادية.
وشددوا على ضرورة مقاضاة الشركة الفرنسية، التي تنهك جيوبهم بأسعار مرتفعة للفاتورات وفق تعبيرهم؛ وذلك للتعويض عن الخسائر، وكذا إلزامها بإصلاح مجاري الصرف الصحي والبالوعات وغيرها، حتى تكون قادرة على استيعاب مياه الأمطار.
وشرع البيضاويون في التوقيع على عريضة احتجاجية بموقع العرائض “أفاز”، تعبيرا منهم عن احتجاجهم على الوضع الكارثي والهش للبنية التحتية بالعاصمة الاقتصادية.
ولم يسلم المجلس الجماعي بقيادة “البيجيدي” من انتقادات البيضاويين، حيث طالت الاتهامات كلا من عبد العزيز العماري، رئيس المجلس، ومصطفى لحيا، نائبه المكلف بالأشغال العمومية؛ بالنظر إلى فشل المجلس طوال هذه السنوات في تهيئة بنية تحتية قوية تكون قادرة على تحمل هذه الأمطار حال تساقطها.
وينتظر أن يعقد، يوم غد الجمعة بمقر المجلس الجماعي، اجتماع ساخن، سيخصص لمناقشة الكارثة التي نجمت عن هذه التساقطات المطرية، إذ سيتم استدعاء المدير العام لشركة “ليدك” قصد تقديم توضيحات وتقرير مفصل عن ليلة الثلاثاء.
وحسب مصادر الجريدة، فإن المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء يتجه إلى ترتيب آثار قانونية على الشركة الفرنسية، وتحميلها مسؤولية التقصير في الاستعداد لمثل هذه الظروف الطبيعية، عبر القيام بصيانة شبكة الصرف الصحي وغيرها.
وتشير المصادر نفسها إلى أن المجلس الجماعي بات في موقف لا يحسد عليه، بسبب فظاعة الكارثة؛ وهو ما سيجعله يتخذ إجراءات ضد الشركة المذكورة، وإلزامها بتعويض المواطنين المتضررين من تداعيات “الثلاثاء الأسود”.
وحمل منتخبون بالمجلس الجماعي للدار البيضاء شركة “ليدك” الفرنسية مسؤولية هذا الوضع، والذي كاد يتسبب في غرق أحياء برمتها، بالنظر إلى ضعف البنية التحتية واختناق مجاري الصرف الصحي.
السبيل الأمثل لإصلاح المدن المغربية هو بدئ محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن الشأن العام بالبلاد من من المغاربة يرضى هذا الذي يحدث يمدننا وحتى قرانا عار عليكم ايها المنتخبون
مجلس المدينة و ليدك بحال بحال يجب تدخل جلالة الملك نصره الله و فتح تحقيق في الصفقات حيت بزاف هادشي على الشوهة اللي تشوهنا و الناس اللي ضاعو في املاكهم وشكرا
في نظري كمواطن عادي..يجب محاكمة صاحب فكرة التدبير المفوض.
ليس في الدار البيضاء فقط..بل في المغرب كله.
جميع المدن التي تتولى فيها شركات التدبير المفوض سواء في النظافة او في الكهرماء او في النقل تجد المواطن و المرافق و المدينة ككل يعانون الامرين.
في حالة الدار البيضاء صفقة ايديك تعد فضيحة على علم..بل هي ام الفضائح..فالتطهير السائل كارثة الكوارث و الكهرماء السرقة الموصوفة للمواطنين عيانا بيانا.
عودة الى مسألة التدبير المفوض بشكل عام في الوطن..قولولي مدينة واحدة فيها قطاع النقل الحضري مثلا في المستوى…ولا مدينة.
كان بالامكان الحفاظ على الوكالات الحضرية للنقل و تطويرها بما يخدم المواطن و المدن ولكن المسيرين الجاهلون و المستغلون اوصلوا بقاع الوطن للكوارث.
نحن كمواطنون نطالب الملك ان يتدخل لإرجاع كل القطاعات المفوضة للتدبير الحضري و محاكمة الخواص الذين عاتوا فسادا في البلاد و العباد هرولة خلف الربح السريع و الكثير.
يجب على البيضويين طرد شركة ليديك من مدينتهم..فقد شوهتهم في كل بقاع العالم..اصبحت ترى الدار البيضاء كانك في بانكوك في تايلاند.
لا ينقص اهل البيضاء الا قوارب الكاياك.
انها فضيخة.
نعم لمحاكمة شركة “لديك” النصابة
ضاعفوا فاتورة الماء و الكهرباء على المواطن لأكثر من ثلاث أشهر في أيام الحجر الصحي في الوقت الذي توقف فيه كل شيء العمل ، المواصلات، الاقتطاع من الأجور و الآن نرى جميعا ما حل بعدة مدن من المملكة من فيضانات و خسائر مادية جسيمة
فين الفلوس اللي اقتاطعو لينا من التأمين ديال السيارات
ياك قالو صندوق التأمين على الكوارث
إيوا هذي هي الفرصة يعوضو الناس من هاذ الصندوق
يوم بعد افقد الأمل في هذا البلد 33 mm من الامطار فقط تسببت في كارتة بهذا الحجم . كنت هذا الصيف في مدينة نيوبوت نيوز الامريكية التي تتكون فيها خلايا خارقة او عواصف رعدية قوية جدا قد تفوق نسبة الهطول في بعد الاحيان 100 mm في بضع ساعات لكن الماء لا يتجمع للأسف هذه هي الحقيقة المغرب دولة افريقة متخلفة فاسدة في جميع الميادين و الشعب جاهل مدلول و اناني طبعا لا اعمم
انها بداية الديمقراطية، شيئ جميل أن ينتفض البيضاويون من أجل حقهم المشروع، حقا و جب على المسيرين في المجلس الجماعي و ليدك تعويض كل و كل الضحايا بلا تمييز.
شكوانا إلى محكمة السماء، حسبنا الله ونعم الوكيل
البارح ملعب دونور اصبح مسبح دونور والميزانية الاصلاح 23 مليار كيف دللك تفهم سصطا واليوم فياضنات بالجملة في “العاصمة الاقتصادية” اترك لكم التعليق شوهة والسلام