بيضاويون يطلقون نداء “عيقتو” لوقف “سطوة” حراس السيارات بالشوارع
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تعليقات الزوار22
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ليس فقط الدار البيضاء بل جل المدن الكبرى
بيضاويين وقولو سلاويون رباطيون فاسيون. المغرب كامل. القرينة الكحلة تضرب الطسيلة تاع عروقهم. كولهم خريجي الحباسات. سياسة حكومتنا الموقرة الله ياخد فيهم الحق. تجار الدين المنافقين
الكارديانات أصبحت عصابات تسطو على الملك العام من شوارع و أسواق و شواطئ و غابات مستغلين جيوب المواطنين و ابتزازهم
هذا تسول بطريقة غير مباشرة لا أقل ولا أكثر ولكن أين الدولة من كل هذا؟؟؟؟؟؟ ؟
il y. une grande mafia derrière les gardiens . les rues sont loués a des prix astronomique tout le monde est impliqué les communes les elus et meme des représentants de la loi . et les gardiens c la partie de l iceberg visible sur la surface . il faut une volonté de l etat en absence des lois . lfahem yafhem.
الى بغيتي تشري كوميرة ب 2 دراهم خاصك تدي معاك 3 دراهم طريفة ديال مول الجيلي الصفراء
الخطأ ديال المواطن اللي كيعطيوهم رزقوا حتى ولفوهم هاد القاعدة كون كل واحد كيديماري طوموبيلتوا ويزيد كون راهم انقارضو أنا واخد مبدأ من شحال هادي كنديماري كنزيد هاديك الضريبة السنوية والتأمين لكنخلصوا فالعام ديالاش
اصحاب السيارات هما لي مدصرينهم. علاش تيخلصو اصللا.. واش واح واقف قدام امخبزة يشري خبزة بدرهم خصو يعطي للغارديان 2. دراهم. مشي حشوما. بعد نوبات واخة غالس فطوموبيلتك اكيجي عندك ملي تبغي تمشي. انا رايي متخلصوهمش هدي راها سعاية بجيلي صفر…. شوف الى مشاتاك شي حتجة مطوموبيل واش يعقل عليك
والله ايلا بزاف في تمارة فين ماوقفتي خاصك انا تجبد دراهم اما تجبد عصا نسأل الله السلامة للجميع
معرفت منين تايخرجو بحال الجنون.
اصبح ابتزاز المواطن هو سيد الموقف في جميع المغربية ولا حسيب ولا رقيب عصابات تستغل الملك العمومي بدون سند قانوني مستعملة قانون الغاب
وعيقوا وبزاف ما فيهم حشما ولا أدب بلادنا ولينا غرباء فيها معاهم تخيل معي الوقاحة أنه تنزل تسحب النقود أو تشتري الأدوية من الصيدلية ويجي يوقف عليك شمكار يقول ليك خويا معاك الݣارديان
نتمنى من المسؤولين يحدو لينا هاد الݣرديانات ديما ، ماشي غير دوز الحملة يرجعو ليا ، راه كثرو وعيقو ولاو تي بتزونا و وقف ليك قدام الطموبيل ويلا معطيتهش يسبك ولا يهرس ليك الزجاج .
المشكل غادي يلتجأ الحراس لي سيدي بوشرطة ومولاي بو نفّاس….
وقليل لي غادي يعرف. شنو كنقصد….!!!
المكان الوحيد الذي يخلو من حراس السيارات هو داخل الاوتوروت.. أما في محطات الأداء فتجدهم في كل مكان. باردين الكتاف
طالمانادينا بهذه الظاهرة التي تفشت بشيء غريب في الدار البيظاء لكن ليس هناك من مجيب!!!!! اصحاب السترات الصفراء بدون ترخيص عادت ظاهرة عادية في المدينة واذا اردت ان تؤدي حسب اختيارهم فربما ستنجو بنفسك من غطرستهم واذا ما رفظت فمصيرك السب والشتم والى ما غير ذالك من الكلام النابي!!!!! مرة أخرى ندعو السلطات المحلية المكلفة بايقاف هؤلاء ( الأوباش)عند حدهم ليكون المواطن في مأمن !!!!!
السلام عليكم
سؤال: ما الفرق بين السرقة الموصوفة والنصب والإحتيال مقابل حراسة السيارات؟
الجواب: لاشيء، حراسة السيارات سرقة موصوفة ونصب واحتيال وترهيب للمواطنين!
السؤال: أين هي الدولة ومعها السلطات والشرطة لتطبيق القانون؟
الجواب: الشرطة والسلطة متواطئة مع اللصوص.
الفاهم يفهم في أحمل دولة في العالم.
ان ما نشاهده في جميع مدن المملكة لا يليق بنا ولا بسمعة المغرب . ومن ناحية أخرى الجميع سءم من هذه العصابات المحمية من طرف المسؤولين اللذين لا يرون ولا يسمعون ما دام نصيبهم مضمون . .بأي حق ندفع ؟ ومن عينهم . لسنا بحاجة لهؤلاء للمجرمين ومن يقف وراءهم. الرصيف ملك للجميع ونحن ندفع رغم ذالك ضريبة السيارة .فماذا يريد هؤلاء وكان الرصيف ملك لهم .
مواقف السيارات تخضع لقانون محدد. المجالس البلدية والجماعات الحضرية هي صاحبة الاختصاص في تفويت استغلال مواقف السيارات لزيادة موارد الجماعة المالية. وهذه المواقف غالبا ما تكون على مقربة من المرافق السياحية شواطئ قاعات رياضية كبرى….. سلسلة مطاعم خاصة…. وتكون مجهزة بلافتات تحدد سعر توقف كل مركبة وتفوت هاته المواقف لأفراد عاديين او شخص أو أشخاص على شكل شركة مدبرة لهاته المواقف بعقد محدد المدة وفق دفتر تحملات يلتزم بها الطرف المفوض له وليس الشارع العام الذي أصبح محتلا من جحافل حراس ليس لديهم اي صفة قانونية
والله إلى هادشى بحز في النفس. ويضر بصورة البلاد
سيأتي وقت سيطرقون الابواب ليسألوا عن أصحاب السيارات المتوقفة بجانب الرصيف في الشارع لأداء الواجب …
كل سيارة يحرسها 2 من ذوو البدلة الصفراء .
مادام أصحاب السيارات مختلفين حول الموضوع فلن برده أصحاب السترات الصفراء والحمراء والزرقاء وغيرها و الأسباب في بعض منها يعود إلى مايلي:
1 – الخوف من بطش أصحاب السترات فليس لذيهم ما يخسرون وأغلبهم من ذوي السوابق .
2 – هناك من يقنع نفسه على أن ما أعطاه لصاحب السترة صدقة وهو بذلك يتعاون معه . فاش الله أعلم خصوصا لما نعرف أن المال الساهل سايب فتجدهم بعد انتهاء مدة الزطاطة ينصرف اكثرية الف صحاب السترات للبلية .
القضاء على هذا النوع من الترامي على العباد هو بيد الدولة من خلال سنه حملات كما تقوم بها الدوائر الأمنية عند محاربة البغاء في الشارع العام.
صعب أن تقوم بذلك ما لم توفر لهم الإمكانات وفرص الشغل .