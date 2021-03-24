بيع تغريدة لمؤسس "تويتر" بـ2,9 ملايين دولار

أعلن بيع أول “تغريدة” لمؤسس “تويتر” جاك دورسي مقابل 2,9 ملايين دولار، لرجل الأعمال سينا إستافي، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا “بريدج أوراكل”، المقيم بماليزيا.

وتقول “التغريدة” التي نشرت في 21 مارس من سنة 2006: “فقط أجهز حسابي على تويتر”.

وشبه المشتري الصفقة، التي تمت باستخدام العملة المشفرة “الأثير”، وعبر نظام NFT، بـ”شراء لوحة الموناليزا”، مضيفا أنه سيحول العائدات إلى عملة بيتكوين الإلكترونية، ثم يتبرع بها لصندوق خيري يخدم قارة إفريقيا.

وتم بيع “تغريدة” دورسي القصيرة عبر مزاد على منصة على الإنترنت تسمى “فاليوبلز”، وهي مملوكة لشركة “سنت” ومقرها الولايات المتحدة.

وكتب إستافي على “تويتر”: “هذه ليست مجرد تغريدة. أعتقد أنه بعد سنوات سوف يدرك الناس القيمة الحقيقية لهذه التغريدة، مثل لوحة الموناليزا”.

وبصفته المشتري، سيحصل إستافي على شهادة موقعة رقميا ومتحقق منها من قبل دورسي، بالإضافة إلى البيانات الوصفية لـ”التغريدة” الأصلية. وستتضمن البيانات معلومات مثل وقت نشر “التغريدة” ومحتوياتها النصية.

يذكر أن “NFT” أسلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة للاستبدال، وهو بمثابة شهادة رقمية فريدة تنص على من يمتلك صورة أو مقطع “فيديو”، أو أي شكل آخر من الوسائط عبر الإنترنت.