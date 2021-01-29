بيع لوحة للرسام بوتيتشيلي بـ92 مليون دولار

بيعت لوحة لساندرو بوتيتشيلي يوم الخميس الفارط في مزاد سوثبي بـ نيويورك بمبلغ 92 مليون دولار، محطمة بذلك رقما قياسيا جديدا في مبيعات لوحات عصر النهضة الإيطالي.

وحسب صحيفة نيويورك تايمز فإنه يُعتقد أن اللوحة، التي تظهر شابا مجهول الهوية يحمل رسما دائريا، تم رسمها حوالي عام 1480؛ وتعتبر أحد أفضل الأعمال للرسام بوتيتشيلي.

كما يمكن أن يساهم بيع اللوحة في زيادة أسعار اللوحات الأخرى المماثلة، في وقت يسعى العديد من هواة جمع الأعمال الفنية إلى مطاردة أعمال حديثة للفنانين المعاصرين.