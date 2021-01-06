"بيكنباور" يثير "اتهامات أخلاقية" ضد الكوميدي يسار

أثار استعمال الممثل الكوميدي يسار شخصية “بيكنباور” ضمن برنامج له على “يوتيوب” اتهامات “أخلاقية”؛ إذ تعود الشخصية للمؤلف المسرحي سعيد أبرنوص الذي أطل بها عبر المنصة ذاتها على جمهوره ضمن سلسة بلغ عدد حلقاتها 120 حلقة.

وفي حديث لهسبريس، قال أبرنوص: “أطلقت هذه الحلقات خلال فترة الحجر الصحي، وتفاعل معها المتابعون والأصدقاء بشكل واسع وحققت النجاح شيئا فشيئا. وخلالها، يتم اقتناص ظواهر سلبية وانتقادها بطريقة ساخرة”.

وأضاف أبرنوص أن عدد حلقات “بيكنباور” وصل 120 حلقة، مفيدا بأن المؤاخذات التي يوجهها ليسار تتعلق “بمؤاخذات أخلاقية وليس قانونية ولا مادية”، لاستعماله لهذه الشخصية ضمن برنامجه الاشهاري لإحدى السيارات بعنوان “ميكروطروطوار بيكنباور”.

وأبرز المتحدث أن الأمر يتعلق بفكرة اشتغل عليها ووجد لها اسما، وأنه كان ينتظر من يسار “التشاور أو الإخبار أو الاعتذار، لكنه لم يقم بأي شيء، وحتى لم بتفاعل مع الأمر والانتقادات الموجهة إليه، على الرغم من أن مئات الناس نبهوا إلى الأمر وهو يقوم بحذف التعليقات”.

وعبر أبرنوص عن سعادته لاستغلال فترة الحجر الصحي للتفاعل بشكل مباشر مع الجمهور عن طريق فيديوهات “بيكنباور” والنقد الساخر لظواهر اجتماعية، التي كان ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موردا أنه انطلق خلال بداية الحجر بخمسة آلاف متابع عبر “فيسبوك” ووصل العدد إلى خمسين ألفا بهذه المنصة، و100 ألف في جميع وسائل التواصل الاجتماعي.