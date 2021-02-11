بين عودة "الحرس القديم" ونجاح الحراك .. "عُشرية سوداء" تطل من الجزائر

“مخاض” سياسي كبير تشهده الجزائر مع اقتراب ذكرى الحراك الشعبي في ظل بروز تجاوزات حقوقية خطيرة فجرها الطالب وليد نكاش، الذي اعتُقل وعذّب داخل مركز تابع لجهاز الاستخبارات العسكرية؛ وهو ما ينذر باندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية “الخانقة” وارتفاع معدلات البطالة في البلاد.
ويسعى النظام العسكري الحاكم في الجزائر إلى إجهاض أي محاولة للخروج إلى الشارع، باستخدام وسائل الترهيب والقمع واستغلال حالة الطوارئ الصحية لتوسيع دائرة التسلط وسجن الشباب العاطل؛ بينما يبدو أن هناك بوادر قوية لعودة الاحتجاجات إلى الشارع، بعد تبخر حلم الدولة المدنية، وعودة الحرس القديم إلى السلطة.
ويدعو محمد الطيار، الخبير في الشؤون الأمنية، إلى التمييز بين “النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية والشّعب الجزائري “الشقيق”، على اعتبار أن تصرفات النّظام “المتسلّط” يعاني منها أيضا الشعب الجزائري وشعوب المنطقة، والمغرب كذلك، بحيث “إننا منذ أكثر من أربعين سنة ونحن في معارك متعدّدة للتّصدي لممارسات النظام العسكري”.
وقال الخبير في الشأن الإستراتيجي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “هناك بوادر بدأت تلقي ملامح عودة الاحتجاجات بقوة بحلول ذكرى الحراك الشعبي المصادق لـ22 فبراير الجاري. وهذا الحراك سوف يأتي في ظرفية اقتصادية مزرية، وفي اشتداد الصراع داخل السلطة”.
واعتبر المحلل الأمني أن “خلال عام 2019 كان هناك صراع بين جناح قائد صالح وجناح “محمد مدين”، وقد تطوّر الصراع بشكل كبير بعد وفاة الجنرال “صالح” وعودة الحرس القديم. الذي كان مسؤولا عن مذابح العشرية السوداء التي راح ضحيتها أكثر من 200 ألف جزائري”.
ولفت المحلل الانتباه إلى أن “ذكرى الحراك تحل في ظرفية صعبة وحسّاسة أصبح فيها الاقتصاد الجزائري “مشلولا”، حيث إن الدّولة الجزائرية فقدت مكانتها في نادي منتجي الطاقة؛ بينما قام النظام العسكري برهن مستقبل الشّعب بشركة سوناطراك، حيث إن جل صادرات الجزائر منشقة من الطاقة والبترول. ولما نزلت أسعار الطاقة، تضرّر الشعب الجزائري”.
وعاد المحلل ذاته إلى بعض التفجيرات التي كانت من وراءها تنظيمات جزائرية مسلحة، خاصة أحداث عين أمناس عام 2013، حيث نفّرت شركاء أجانب عن الجزائر. وقد تبين للأجهزة الاستخباراتية الدولية، في ما بعد، أن الأمن الجزائري هو الذي فجر مركب للطاقة ومات عشرات الأجانب”.
وأقر الخبير بأن “الجزائر تملك 2000 كلم من السّواحل بينما لا يستطيع الجزائريون تناول “السردين” نتيجة ضعف بنية الصّيد والبواخر المهترئة. كما أن بعض أنواع السمك منعدمة في السوق الجزائرية، والحال نفسه بالنسبة للخضروات فهي منعدمة، حيث هناك طوابير طويلة للحصول على “كيلو” من البطاطس.
وعلى الرغم من هذه الأزمة المستفحلة، يقول الطيار، فإن “الجيش يخصص ميزانية ضخمة للتسلح، حيث قام برفع ميزانية الدفاع لتصل إلى 10.57 مليارا، وهي الأعلى في إفريقيا، مبرزا أن “الشعب الجزائري، وفي إطار استعداده لتخليد ذكرى الحراك، سيكون أمام انهيار كبير للاقتصاد الجزائري واستمرار النظام في صرف أموال كبيرة في السلاح والابتعاد عن المشاريع التنموية”.
وشدد على أن “النظام العسكري، وبعد رجوع مجموعة من الحرس القديم (خالد نزار واللواء محمد مدين)، سيحاول التصدي لأي محاولة للتغيير، مع إنتاج مجموعة من المخاطر للاستفادة منها؛ من قبيل استغلال الجماعات الارهابية التي خرجت من مقر المخابرات الجزائرية، بحيث إن هناك زعماء متطرفين استفادوا من قانون المصالحة يتجولون في الشارع الجزائري، على الرغم من أنهم قتلوا عددا كبيرا من المواطنين الأبرياء”.
واسترسل الخبير: “الجزائر لم تعد قادرة على مراقبة الحدود الشاسعة الجنوب الجزائري أصبح مكانا لتهريب الكوكايين العديد من الجنرالات متورطين في هذه العمليات، كالجنرال كمال عبد الرحمان وقادة النواحي العسكرية المتورطين في الاتجار بالكوكايين”.
وقال المتحدث ذاته بأن الصراع حول الصحراء يضيّع سبل التنمية والازدهار في المنطقة، بينما يأتي الحراك في وقت أصبح الشّعب يطرح أسئلة من قبيل: “لماذا يقوم النظام الجزائري بتبذير مدخرات الشعب ويقوم باستعمالها في معركة خاسرة منذ أكثر من 40 سنة؟”، مبرزا أن “وزارة الخارجية الجزائرية هي حقيقة وزارة “البوليساريو”، بحيث إن جميع البيانات التي تصدرها تتطرق إلى المغرب”.
وصرّح الطيار بأن “الشعب الجزائري مقبل على معركة كبرى؛ لأن المجموعة التي التفت حول نتائج الانتخابات في بداية التسعينيات، والتي أدخلت الجزائر في دوامة من الصراع، هي نفسها التي تسيطر على السلطة في الجزائر، حيث إن “شنقريحة وتبون لا يتحكمان في السلطة، ولما ينتصر جناح داخل النظام العسكري لا يلبث أن ينقسم إلى قسمين وتنطلق المحاكمات والتصفيات”.
واستطرد الخبير: “لما يصرح شنقريحة وباقي الجنرالات أمام كاميرا الآلة الإعلامية الجزائرية بأن المغرب هو العدو الرئيس للجزائر، وأن الجيش الشعبي قوي، فإنهم بقولهم هذا، ربّما يجهلون معايير قوة الدولة، التي لا تقتصر على عدد العتاد العسكري الذي تملكه، بل هناك محددات أخرى متفق عليها خاصة وأننا نعيش جيل خامس للحروب؛ فالجزائر ضعيفة استنادا لهذه المعايير، وتفتقر إلى إرادة سياسية وإلى تخطيط إستراتيجي والشعب يعيش ضغطا وانعدام حرية ويعاني في فقر”.
الجزائر لها الله يحميها ويحفظها من كل مكروه امين
هل هو نظام عسكري لا
هل هو نظام قمعي لا
هل هو نظام ديكتاتوري لا
هل هو نظام دموي كابراني نعم
نظام العسكري العجوز نهب الدولة و جوع الشعب ، الجزائر بنظام ديمقراطي ستكون من أفضل الدول في أفريقيا، لكن العسكر ادخلها في متاهات و صراعات صعب الخروج منها…
الله يسهل عليهم غير يبعدو علينا
العصابة الحاكمة في الجزاءر لها منظومة كذب و خرطي هي الاكبر في افريقيا.. منذ عهد بومدين و ماكينة الكذب و التزوير تشتغل و قد كانت اموال البترول و الغاز تغطي على التفاهة و السفاهة و ضعف الفكر و لكن اليوم القوة تتحدد بمعايير اخرى.. شنقريحة لما يقول بان الجزاءر هي اقوى دولة في المنطقة ينطلق من تكوينه الضعيف و مستواه التعليمي الاضعف الذي لا يتجاوز شهادة الابتداءي و ايضا تجربته المرة في الحرب مع المغرب حيث هرب هو والقايد صالح من معركة امكالة و تسبب في اسر اكثر من 500 جندي وضابط جزاءري من طرف القوات المسلحة الملكية سنة 1976 و حينها صرخ بومدين بقولته الشهيرة : ما عنديش الرجال..
من شعارات منظومة الخرطي في دولة طابوريستان شعار الجزاءر الجديدة.. وانا لا ادري اي جديد يقصدون و الجنرال توفيق رجع و الجنرال نزار رجع و الاغتيالات رجعت و السفاحون هم من يتحكمون في الامور..
عصابة الجنرالات في كل مرة تريد اقناع العالم بالقوة عبر استعراض التسليح تماما كذلك الشمكار عندنا عندما يلوح بسيوفه و هو عار من الملابس.. هذه هي حقيقة الامر في الواقع.. دون مكياج..
C’est vrai vous êtes des ennemis classiques surtout avec la normalisation avec vos cousins sionistes depuis que je suis né je vois que le malheur vient de la frontière ouest les trahisons depuis massinisa, émir abdelkader, les membres de l’armée de libération nationale l’invasion sur notre territoire, la drogue, trahison les pays arabes par enregistrement le plan contre Israël, occupé Sahara occidental un territoire voisin du peuple sahraoui, faire la nomalisation harouala avec les juifs et faire la fête avec eux vendre la Palestine pour achetéle Sahara occidental
للبيت ب يحميه فأرض مسقية بدم الشهداء 45 مليون مواطن لن يترك فرصة للتشويش عليهم
في العشرية السوداء الاولى عنذما طفح كيل الشعب الجزائري واراد تغيير النخب الحاكمة..استشعرت الاخيرة خطر فقدان كعكة الفساد فأقنعت الاجهزة الامنية و الجيش ان يقتلوا اخوانهم الجزائريين…كانت الخطة بسيطة…قاموا بخلق جماعات ارهابية تقوم بتفجيرات مدروسة يموت فيها مواطنين جزائريين و كمائن يموت فيها جنود بسطاء…ثم دفعوا الجيش و الامن الى قتل مئات الالآف من المواطنين ظلما و عدوانا…
السؤال الذي لم يسأله اي جندي جزائري او محلل موضوعي هو:
كم من الثروة الجزائرية اختفت خلال العشرية السوداء و ماهو مصيرها..؟
الجواب فليبحثوا عن المليارديرات و ليبحثوا عن ثروات قادة البوليواريو و الذي يتوفر واحد منهم على قصر و طائرة خاصة في جزر الكناري…
يجب على الشعب و الجنود العاديين و الضباط الصغار في الجيش الجزائري ان يعرفوا جميعا ان عدوهم الكلاسيكي الوحيد هم جنرالاتهم…هم اركان نظامهم الفاسد..هو من يكيد لهم و يقتلهم و يضرب بعضهم ببعض و يخلق لهم عدوا من سراب و يسرق اموالهم و يبدد ثرواتهم على المرتزقة…
عدوكم ايها الجزائريون هم نظامكم الفاسد و جبهة البوليزاريو.
ومن يقول لكم غير ذلك فهو منافق كذاب.
الجزائر دولة مارقة، الجزائر دولة فاشلة، الجزائر دولة عدوة، الجزائر دولة تنتج الأكاذيب و تتفنن في الخداع و النفاق و الكذب و المكر و الغدر و الندالة … فيها اجتمعت كل الصفات الخسيسة .
حسب رايي الاحتجاجات مجرد مضيعة للوقت ادا لم تكن ضغوطات دولية التي لن تكون ما دامت تلك الدول مستفيدة
المشكل ان الكابرانات رغم خلافاتهم لا يتقاتلون بينهم بالاسلحة بل كل واحد باغث خصمه يصفيه بطريقة ام باخرى و يخرجون في جنازته
النظام الجزائري يسكت المحتجين بالترغيب والنظام المغربي يسكتهم بالترهيب، الجزائر تلبي مطالب الشعب بالجزرة والمغرب يلبيها بالعصا، هذا هو الفرق بين القارة وبين الدولة.
لو كان نظاما عسكريا منظما فليس مشكل و لكنه نظام غير مصنف
Pour certains Algeriens et bozabal Mon beau frere est Algerien,connais bien l,algerie j,etais 3fois a biskra vivent sous terre comme des serpents
الجزائر مادامت تسير من طرف العسكر فإنها لن تتقدم إلى الامام بل على العكس ستتخلف أكتر وأكتر
الى جنرالات العار بالجزائر الجزائر العاصمة حدود تشاد وكر قيادة ذباب العسكر
عليكم لعنة الاف سطاش و خمسوتلاتين
مالكم و الجزاىر عشرية سوداء تنتظرهم و ماذا عن المغرب عشرينية سوداء تنتظزه مدن غارقة في الفيضانات من قبيل الدار البيضاء المحمدية و فاجعة طنجة اعتقال ابناء الريف لاحتجاجهم على تردي الاوضاع الاجتماعية و الان الاحتجاجات تعم الفنيدق و تطوان بسبب اغلاق معبر سبتة و كذا مليلية نتيجة تضرر المتعاطين للتجارة المعيشية في غياب بداىل اضف الى ذلك احتجاجات الاساتذة المتعاقدين دون ان نسسى تضرر العديد من المواطنين بسبب فقدانهم لقوتهم اليومي في اطار القطاعات الغير المهيكلة و يمكن ان نضيف اعتقال معظم نشطاء حقوق الانسان كالاستاذ المعطي منجيب الاستاذ المديمي المهندس شقيق العمراني … اعتقال العديد من الصحافيين الذين يغردون خارج السرب مثل توفيق بوعشرين و كذا الراضي …لذا لا تزايدوا على الجزاىر و للاشارة نحن مع مغربية الصحراء ابو من ابى و احب من كره لذا يجب عليكم تعزيز الجبهة الداخلية بدل الرجوع الى سنوات الرصاص …
رغم التطبيع مازلتم تتخبطون وتغرقون في رمال الصحراء!!!
فلا تحلمو ان ينقضكم الحراك الجزائري من الكارثة ههههه
لماذا هذا الخطاب العدائي اتجاه الجزائر حبذا لو وجهت اصابع الاتهام للنظام الملكي الارهابي الخانز الذي فقر الشعب و الجزائر قادين بريوسهم هما رجال خرجو بعدا علاش مفضحتيس فستد القضاء ما مصير ملفات التحقيق في جميع قضايا الفساد
دولة فاشلة في طريق الانهيار كانت تعتمد على ريع النفط لكن تلك الفترة انتهت الان لا ينتجون سوى اقل من تمانمئة الف برميل و يستهلكون اربع مئة و خمسون الف برميل و الباقي حتى بسعر ستين دولار للبرميل لن تصل مواردهم لتمانية ملايير دولار ادا حدفت منها ميزانية تسيير سوناطراك لن يتبقى حتى مبلغ يكفي لوزارة التربية الوطنية
الجمهورية الشعبية الديمقراطية الجزائرية
الجمهورية الشعبية الديمقراطية لكوريا الشمالية
غريب، يستعملان نفس اسم الدولة و نفس حكم العسكر. النتيجة، طوابير و فقر و عصابة حاكمة…