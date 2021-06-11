بي إم دبليو تطلق الموديلات الجديدة من X3 و ْX4

أعلنت شركة بي إم دبليو عن طرح الموديلات الجديدة من X3 و ْX4 بالأسواق في آب/أغسطس القادم بسعر يبدأ من 51 ألف يورو للموديل X3 و55 ألف يورو للموديل X4 و97 ألف و600 للموديل X3M و99 ألف و600 للموديل X4M.

وأوضحت الشركة الألمانية أن موديلات الأراضي الوعرة الجديدة تتميز من خلال المقدمة المعدلة والكشافات الجديدة والرتوش التصميمية على المصابيح الخلفية، مع الشاشات الكبيرة في المقصورة الداخلية والتنظيم الجديد للكونسول الأوسط، بالإضافة إلى زيادة الأنظمة المساعدة.

ويشمل برنامج دفع السيارة محركات البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين Plug-in، والمعتدل بتقنية 48 فولت، لتغطي نطاق قوة يمتد من 135 كيلووات/184 حصان إلى 375 كيلووات/510 حصان في الموديلات الأكثر قوة X3M و X4M.

وتتسارع سيارات الأراضي الوعرة الجديدة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر3 ثانية في أفضل الحالات، بينما تتراوح السرعة القصوى بين 250 و285 كلم/س. أما معدل الاستهلاك فيقع بين 5ر7 لتر و7ر10 /100 كلم.