"بي إم دبليو" تطلق سيارتها iX الكهربائية مع نهاية 2021

أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق سيارتها iX الكهربائية الفاخرة خلال شهر نوفمبر المقبل بتكلفة تبدأ من 77 ألف و300 يورو، وتأتي سيارة الأراضي الوعرة الجديدة بجحم سيارة بي إم دبليو X5.

وأوضحت شركة بي إم دبليو أن سيارتها iX الكهربائية الجديدة تأتي في البداية بمستويين من القوة، حيث تنطلق السيارة iX xDrive 40 بقوة 240 كيلووات/300 حصان مع بطارية بسعة 70 كيلووات ساعة، وبالتالي فإنها تنطلق من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في أقل من 6 ثوان، ويصل مدى السير بها إلى أكثر من 400 كلم.

وتأتي السيارة iX xDrive 50 نظير تكلفة 98 ألف يورو وتنطلق بقوة 370 كيلووات/500 حصان مع بطارية بسعة 100 كيلووات/ساعة، وبفضل هذه القوة الحصانية الكبيرة فإنها تنطلق من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في أقل من 5 ثوان، ويصل مدى السير بها إلى 600 كلم، وقد قامت الشركة الألمانية بتركيب محرك على كل محور.

وأوضحت الشركة الألمانية أنه يمكن شحن السيارة iX xDrive 50 بقدرة تصل إلى 200 كيلووات، والسيارة iX xDrive 40 بقدرة تصل إلى 150 كيلووات، ويمكن إعادة شحن البطارية بنسبة 80% في غضون 40 دقيقة فقط، ويكفي شحن البطارية لمدة 10 دقائق لقطع مسافة تبلغ 120 أو 90 كلم.

وتعتمد شركة بي إم دبليو على مودم 5G في وظائف المساعدة والاتصالات، بالإضافة إلى الكثير من الوظائف الآلية أثناء القيادة وصف السيارة للانتظار، وتزخر سيارة بي إم دبليو الجديدة بشاشة رقمية منحنية تتكون من شاشة قياس 3ر12 بوصة وشاشة لمسية قياس 9ر14 بوصة، بالإضافة إلى الجيل الثالث من نظام iDrive.