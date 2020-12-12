بُعد مصالح الإدارة يزيد عزلة السكان في بولمان

يكابد عشرات الآلاف من المواطنين في مدينة وإقليم بولمان معاناة مريرة في سبيل قضاء أغراضهم الإدارية، بسبب تمركز مختلف المصالح الإدارية في مدينة ميسور، وهو ما يحتّم عليهم قطع مسافة مائة كيلومتر للوصول إليها.
وطالبت عدد من الإطارات الجمعوية والسياسية، في بيان مشترك، بإحداث عمالة بدائرة بولمان، من أجل “إنصاف هذا المجال الترابي وتقريب الإدارة من المواطنين ورفع الحيف والميز تجاههم”.
وذهبت الهيئات الموقعة على البيان الذي توصلت به هسبريس إلى اعتبار تمركز مختلف المصالح الإدارية والاجتماعية والثقافية في ميسور، والشساعة الجغرافية للإقليم، التي تمتد لأكثر من 14 كيلومترا مربع، “يشكلان مأساة حقيقية لساكنة دائرتي بولمان وإيموزار مرموشة من أجل قضاء مآربهم الإدارية والاستفادة من مختلف الخدمات”.
وتتضاعف معاناة ساكنة دائرتي بولمان وإيموزار مرموشة خلال فصل الشتاء، مع انخفاض درجة الحرارة وتساقط الثلوج، وهو ما يزيد من الثقل الملقى على كاهل شرائح واسعة من العائلات والأفراد بالمنطقة، ويؤزم وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي تصريح لهسبريس قال إدريس، أحد أبناء مدينة بولمان، إن ساكنة هذه الدائرة ودائرة إيموزار مرموشة، اللتين تضمان 11 جماعة بساكنة تتعدى 80 ألف نسمة، تعاني صعوبة شديدة في قضاء مصالحها الإدارية، نظرا لبُعد المسافة وغياب المواصلات، وافتقار مدينة ميسور للمآوي، وما يتطلبه قضاء الأغراض من مصاريف، علما أن أغلب السكان يعانون من الهشاشة الاجتماعية.
في هذا الإطار، سجلت الإطارات الجمعوية والسياسية المطالبة بإحداث عمالة في دائرة بولمان “استفحال الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية داخل الإقليم، وضعف تنمية الجماعات الترابية لدائرتي بولمان وإيموزار مرموشة، نتيحة الاختلالات في برمجة الاستثمارات العمومية وتوزيع البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية”.
وطالبت الهيئات ذاتها بإعادة النظر في التقطيع الترابي الحالي لإقليم بولمان، عبر إحداث إقليم جديد كجماعة ترابية، واعتماد مقاربات ومداخل جديدة تحقق تنمية مندمجة بهذا المجال الترابي، معتبرة أن ترقية دائرتي بولمان وإيموزار مرموشة إلى مستوى عمالة ترابية “سيكون لا محالة ذا قيمة مضافة في مجال السياسة الترابية الجديدة المبنية على أسس الحكامة المحلية الجيدة”.
كلما اقتربت الانتخابات تطفو على السطح فكرة تقسيم إقليم بولمان وما ورد في المقال فيه الكثير من المغالطات والأكاذيب ولم يتطرق إلى المطالب الحقيقية للساكنة وسياسيها اولا ساكنة سكورة يطالبون بالانضمام إلى صفرو لأنهم غالية استقلالية وجماعة كيكو يطالبون بالانضمام إلى أفران للخروج من ضغط الأغلبية الحركية واموزار مرموشة وايت بازة وتالزمت وايت المان و الميس والمرس والقصابي هم حركيون بامتياز فالمطلب هو سياسي بالدرجة الأولى ولا علاقة له بالبعد أو القرب والدليل هو أن دائرة مرموشة لا وجود لها اصلا وجماعات مرموشة والميس وايت بازة وتالزمت هم أقرب إلى ميسور من بولمان قمطالب تلك الجمعيات في الحقيقة هي سياسية وليست اجتماعية والهدف منها هو اضعاف سيطرت حزب الحركة والعنصر بالخصوص انتخابيا لأن إقصاء لقصابي وسيدي الطيبي احواز ميسور من تحت عباءة الدائرة الانتخابية بولمان يعني تشتيت الهيئة الناخبة فسكورة ستدهب لحزب الاستقلال رفقة سرغينة وانجيل إلى اوطاط الحاج بخلق إقليم بولمان هو نهاية السطوة العنصر انتخابيا لا اقل ولا أكثر اما البعد الجغرافي فهو عذر كاذب لأن العمالة لا يحتاجها المواطن
اوافق رأي احداث اقليم جديد في بولمان والنواحي لتقريب ادارة والمصالح للمواطن
يا اخي أنت تحاول فقط أن تمرر مجموعة من المغالطات لدى المواطنين ،لكل هذا سأحاول أن اصحح لك بعض المغالطات بالنسبة المسافة بولمان مرموشة 58كلم، مرشوشة ميسور 79كلم، بولمان ميسور 110كلم ،كيكو ميسور 140كلم، سكورة ميسور 160 كلم لمعرفة المزيد عليك ب جوجل اما من ناحية الخريطة السياسية في جل الانتخابات التشريعية أو الجماعية كل جماعة تعرف تغييرات وليست هناك جماعة معينة دائما تكون حركية أو استقلالية او،،،،اتحداك اخي. اما من ناحية أخرى أن من طلب إحداث عمالة بعض المناضلين من الشباب و بعض الجمعيات من المجتمع المدني،…(سير تشوف علامن تكذب )
انا مع مقترح انشاء عمالة جديدة باقليم بولمان لانه من غير المعقول بالنسبة لساكنة الاقليم التوجه لمدينة ميسور من اجل قضاء مصالحها لاسيما المحكمة الابتدائية و قسم الشرطة …مع العلم ان المسافة تتعدى 100km . دون ان تغفل عن عدم توفر مدينة ميسور على وسائل النقل الى ما بعد الساعة 15h للعودة الى مدينة بولمان على الاقل .