تأثيرات الجائحة تدفع شباب الجنوب الشرقي إلى ركوب "قوارب الموت"

بخلاف المعتاد، أصبحت الهجرة غير النظامية منتشرة على نطاق واسع بمناطق الجنوب الشرقي للمملكة، حيث تضاعفت أعداد “المهاجرين السريين” طيلة الفترة السابقة التي تزامنت مع جائحة “كورونا” نظرا إلى فقدان كثيرين مناصب الشغل التي كانت تضمن لهم العيش اليومي.
وتعمل شرائح كبيرة من سكان درعة-تافيلالت في القطاع غير المهيكل، خاصة ما يرتبط بالسياحة والمعادن والسينما والبناء، لكن إجراءات “الحجر الصحي” تسببت في التوقف الكلي لأغلب تلك المهن، ما دفع البعض إلى اختيار الهجرة بشكل طوعي للهروب من “جحيم البطالة”.
وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة مرئية توثق لحظات عبور “قارب الموت” الذي يقل شباب درعة للبحر الأبيض المتوسط، وسط مخاوف بادية على ملامح “الحراڭة” وهم يترقبون ظهور معالم اليابسة الإسبانية، في وقت تندد فيه بلدان الضفة الشمالية بارتفاع “موجات الهجرة” خلال السنة الماضية.
وفي هذا الصدد، قال رضوان جخا، باحث في علم الاجتماع، إن “ظاهرة الهجرة غير نظامية تشكل تحديا كبيرا ببلادنا، الأمر الذي أكد عليه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمّا رفض قيام المغرب بدور دركي الهجرة قصد حماية الحدود الأوروبية؛ وهنا نتحدث عن الهجرة بالنسبة لمواطني دول غرب إفريقيا والساحل”.
وأضاف جخا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “شباب الجنوب الشرقي يقبلون بكثرة على قوارب الموت، مثلما وثقت ذلك بعض الأشرطة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، معتبرا أن “الظاهرة نتيجة حتمية لإشكال بنيوي مرتبط أساسا بعاملين جوهريين؛ الأول والأساسي يتعلق باستفحال نسب البطالة وعدم إيجاد فرص الشغل المحدودة أصلا”.
وأوضح الباحث في السياسات الاجتماعية أن “العامل الثاني يرتبط بالتكوين والتأطير؛ فإذا لم يوفق هؤلاء الشباب في المسار التعليمي بإمكانهم النجاح في مسار التأهيل المهني، لكن للأسف لا يتم ذلك بالطريقة الناجعة في كثير من الأحايين”، كاشفا أن “بعض مسببات هذه الوضعية المعقدة ترجع إلى المحيط الأسري والمجتمعي”.
وتابع بأنه “لكي نكون واقعيين كذلك، فإن تنامي الهجرة غير النظامية مرده إلى البعد السيكولوجي اللاشعوري (أوروبا جنة فوق الأرض)، فضلا عن بعد آخر متعلق بالاستراتيجيات القطاعية التي تضعها الوزارات المعنية، بالإضافة إلى مسؤولية الجماعات الترابية والجهات في ما يتعلق بجذب الاستثمار، دون إغفال دور الفعاليات المدنية في المرافعة والتأطير”.
وأوضح المتحدث لهسبريس أن “بداية حلحلة هذا الملف المعقد تنطلق من التنزيل السليم لاستراتيجية وطنية واضحة المعالم بخصوص جوانب تشغيل وفق أهداف مسطرة زمانيا، يتم خلالها تحفيز الاستثمار الوطني والدولي، مع ضرورة إشراك الفاعل الترابي الجهوي بالخصوص، لأن كل جهة تتميز بخصوصيات طبيعية وسوسيو-اقتصادية”.
وبخصوص جهة درعة تافيلالت التي يهاجر شبابها بطريقة سرية إلى الخارج، أبرز الباحث أنها “مشتل للسياحة والسينما والطاقات المتجددة والمعادن؛ ومن ثمّ، لا يمكن لنموذجها الاقتصادي أن يخرج على نطاق هذه الأبعاد الكبرى. كما أن ورش الحماية الاجتماعية الذي وضع ملامحه الكبرى الملك محمد السادس سيساهم في الحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين”، ليخلص إلى أن “ميكانيزمات حلحلة هذا التحدي الكبير تتطلب تلاقح الجوانب الاجتماعية والاقتصادية”.
ويسألني من انت..؟ خجلت أقول له .. قاومت الإستعمار فشردني وطني.
تصحيح ليس ثأتيرات الجائحة بل ثأتيراث من يحكمون المغرب، ثأتيرات نهبو ثروات البلد، ثأتيرات الشفره والمحسوبية والزبونية، ثأتيرات البلد الإستتنائي الذي يشبع الأساتدة العصى…ثأتيرات البلد الذي يناقشون قانون اليوم ويطبقونه غدا، لك الله يا بلادي
السبب الأول والأخير هو اندثار إن لم أقل انعدام فرص الشغل بجهة درعة تافيلالت خاصة والمغرب عامة،
وكما هو معروف على القائمين بالجهة من رئيس الجهة وعمال ورؤساء المجالس الإقليمية علاوة على رؤساء الجماعات حضرية كانت أم قروية من سوء تدبير شؤون الساكنة ،واستغلال المال العام، والعمل لمصالحهم الخاصة لا غير.
ساكنة الجنوب الشرقي تعيش التهميش وأوضاعا مزرية.
أوروبا إمتلأت عن آخرها بالفيروسات فهناك من يبيع منزله لركوب قوارب الموت وعندما يصل اذا فعلا وصل يبقى يأكل من القمامة وينام على الرصيف ويستغل من طرف مافيات المخدرات قننوا الولادة كما قننتم القنب الهندي هل دول المغرب الكبير ليس لأبناءها مخ للتفكير زواج ولادة عشرة أطفال بدون تفكير يدفع للهجرة والفساد والسرقة والانحلال
المغرب والجزائر دولتان تستطيعان إيواء جميع شعوب إفريقيا ثروات باطنية وشباب في المستوى لكن لا زلنا محكومون من طرف مجموعة ترهبنا ولا تريد الاصلاح
زرت باريس مرات وشاهدت مناظر يدمى لها القلب في الشوارع وفي الاسواق هناك دولة داخل دولة من مغاربة وجزائريين يتفننون في مد الايادي أسعاي
مغامرة عمياء
ليس لها أي أسس عقلانية
هل الجائحة توجد في المغرب فقط
الجائحة موجودة في جميع بقاع العالم
فكرة الذخول لبلدان الآخرين بطريقة غير شرعية
أصبحت غير مقبولة على الإطلاق .
وخصوصا لأسباب إقتصادية
تغامرون بحياتكم
وتضيعون وقتكم
تعرفون جيدا أن الكثير هاجروا بهذه الطريقة
وثم إرجاعهم إلى بلدانهم الأصلية .
تعلموا مهن بدمومات
تعلموا لغات
وهاجروا إلى كندا وذول أخرى
دون مغامرة بحياتكم .
أنثم تلعبون بالنار.
أثيرات الجائحة تدفع شباب الجنوب الشرقي إلى ركوب “قوارب الموت”
العالم بأسره يعاني من ثأثيرات الجائحة
الجاحة هي عالمية .
لانحتاج إلى شروحات علم الاجتماع لفهم الظاهرة فالواقع أكثر تعبيرا وفصاحة
فالفقر أَصْدَقُ إِنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ في حدهِ الحدُّ بينَ الجدِّ واللَّعبِ
صباحكم سعيد
شبابنا لا يركب هذه القوارب بسبب الجائحة فقط.. فهو لا يرى اي فرصة لتحسين معيشته في بلدنا العزيز هذا.. فيختار الموت في عرض البحر على ان يذوق مرارة الفقر في وطنه.. الله يصلح الامور
قتلنا غير بالخطابات العاطفية مرقعة باللمسات الدينية و الوعود الزائفة لدغدغة المشاعر العياشية و هو شى تعودنا عليه من العائلة الحبشيية المحتلة مند القدم ، لا تغيير بدون الإنقلاب على النظام و لا إنقلاب بدون التوعية و الإرتقاء الفكري ، إنشاءت الطبيعة جمهورية مغربية علمانية
علاقات الدول المتشابهة جغرافيا و ثقافيا و المدعومة نسبيا من دول الصف الاول ..لتبسيط التاريخ ..و الموضوع اعلاه ..ان بلدي انا المغرب يشبه الجوار الشرقي ..الجزائر و تونس اما جنوبا فكثير ..موريتانيا تشبه الصحراء التي بالمغرب …و عن فرنسا فهي صداقة و بوابة للصداقات الفرنسية و العلاقات بالمد الافريقي…يوجد لفرنسا وجود ودي بكندا و هي كيبيك الناطقة بالفرنسية ..شل ده من ده يرتاح عندا ..بارك الله المغرب
اقول بسم الله توكلنا و توكلت على الله…اللغة الانجليزية ..استراليا و اميركا و بريطانيا و نيو زاهيا ..نيو زيلندا و الراحة و التابعين اما اثنين ..عاملين…اللغة و الشبه الثقافي…ماركات ..ماسونية ..كولدن مح
bonjour
je ne partage pas votre analyse
le probleme est qu il n y a pas de partage equitable des richesses au maroc
une petite parti de patron a mis la main basse sur tout et la plus grande partie de la population vit sous le seuil de la pauvreté
en plus
pourquoi les jeunes marocains n ont pas le droit a avoir un visa normal et aller visiter ces pays et tirer eux meme leurs propres avis
pourquoi un europeen quand il veut venir au maroc il est libre sans visa
elle est ou l égalité la dedans
pourquoi un riche marocain a le droit de se deplacer et de voyager et a meme un visa sheinghen de 4 ans
toutes ces questions meritent une reponse sinceres des autorités
merci
لا… ليست الجاءحة هي السبب . ركوب قوارب الموت بدأت مند زمان للبحث عن العيش الكريم. نبحث عن الكرم و العدل في الدول التي نسميها دول الكفار. السبب هم المسؤولين. نهب .سرقة ظلم. ازدادوا غنى و افقروا الشعب . و القادم أسوء.
سبحان الله العظيم ، الغربيين يهاجرون بلدانهم للبحث عن خدمة والأفارقة يهاجرون الى الغرب للبحث عن حياة توجد الا في التواصل الاجتماعي وهي احلام ديال الكذوب. .
الغرب يتالم في صمت او ما بقات فيه الا خدمة العبودية الى لقيتيها . اقسم بالله العلي العظيم انني أعيش في اوروبا واحكي لكم الا الصراحة. يا شباب المغرب راكم غادين تندمو ندمة ديال العمر راه ما بقى ما يدار في اوروبا من غير العبودية والعنصرية ، راه ولاد البلاد يعانون قبل الجاءحة والان سوف يعانون اكثر.
فين غادين تمشيوا ، لا صنعة لا لغة لا مستوى ثقافي ، راه أوروبيين وينامون في الزناقي بلا خدمة بلا سكن.
غادين تهربو من بلاد يتمناها كثير من الاوروبيين ويحلمون بها وانتم تهاجرون الى المجهول .
دخلو ديرو تكوين مهني او بقاو في بلادكم ومع أصدقاءكم وعاءلتكم راه واحد النهار سوف تتفكرون كلامي يا ناس وأتمنى ماشي يكون تروتار .
الغريب وهو كثير من المهاجرين يتمننون الرجوع الى بلادهم المغرب وفيهم لي سمحاتلو الأجواء ديالو وفيهم لي ما يقدرش مع الأسف وانتم بغيتو تنتحرو الى مستقبل يعرفه الا الحوت او النوم في الزنقة.
بل تاثيرات سياسة السرقة واللصوصية واطلاق المخدرات و الدعارة والبيدوفيليا و جميع انواع الموبقات
تاثيرات سياسة بيع الوطن لمن يدفع اكثر، وتقسيطه في كل انحاء العالم،من طرف مافيا العقار
تاثيرات المحسوبية والزبونية و تعطيل نخبة العقول من الدكاترة و العباقرة في المغرب و ضرب الاساتذة والتعليم…..
كورونا كبش الفداء وهي بريئة براءة الذئب من دم يوسف،
الم تكن القوارب قبل كورونا يا متحذلق